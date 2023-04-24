Глава РПЛ Алаев сообщил, что формат лиги не изменят в следующем сезоне: «Но работа должна идти»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев календарь Спорт-Экспресс Футбол

Президент РПЛ заявил, что смена формата чемпионата России пока не рассматривается.

Ранее Александр Алаев рассказал, что есть несколько вариантов смены формата проведения РПЛ. 

«Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимает вопросы форматов кубка и чемпионата, но нет единодушия. Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Не по отдельности, а всем вместе собраться и обсудить за столом.

Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти. Ключевая позиция здесь у клубов. Они должны определяться с тем, как играть. Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договоренности с партнерами и вещателем.

Что касается Кубка России, то, мое мнение, турнир получился немного перегруженным. Мне кажется, групповая стадия может быть короче. Но Кубок в целом очень удачный. Количество матчей на групповом этапе стоит обсудить, как и двухматчевое противостояние в плей-офф Пути РПЛ», – сказал Алаев. 

Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет

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26 комментариев

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Злодей Спб
"Очень удачный" кубковый формат привёл к тому, что тот же Урал был вынужден 4 раза за сезон играть со Спартаком и Ростовом, а в максимуме мог бы все 6. Офигенно, чо :)
+11
-3
+8
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Ale87
Ответ Злодей Спб
"Очень удачный" кубковый формат привёл к тому, что тот же Урал был вынужден 4 раза за сезон играть со Спартаком и Ростовом, а в максимуме мог бы все 6. Офигенно, чо :)
С ЦСКА у екатеринбуржцев шесть матчей за сезон 😅
+4
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Tun
Должны со свей силы стремиться - универсальный лозунг, когда реальной работы не ведется
+2
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Вратарь Бага
4 круга давайте, итого 60 туров)
+2
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Three Days Grace
Ответ Злодей Спб
"Очень удачный" кубковый формат привёл к тому, что тот же Урал был вынужден 4 раза за сезон играть со Спартаком и Ростовом, а в максимуме мог бы все 6. Офигенно, чо :)
Урал заработал деньги. Думаю, для них это главное
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TheSportNik
Ну началось, ведь турнир на кубок получился шикарным и эти пути РПЛ и пути регионов особенно удались, так как создав в пути РПЛ хорошее финансирование и опцию проигравшему уйти в путь регионов, фактически в 2 матчах шла упорная борьба, как в лиге чемпионов.
Но самое интересное и Акрон показал, что в одном матче пути регионов можно выбивать фаворитов, это как стимул клубам ФНЛ и 2 лиги выкладываться в кубковых матчах.
И этот дурак Алаев решил что то там менять, что говорит о том, что эти балбесы в РФС не поняли перспективы этого соревнования и ясно, что придумали этот розыгрыш другие люди, по всей видимости талантливые, а эти дебилы из РФС опять все погубят и опять будут в финале Тосно-Авангард и всем по барабану на этот турнир.
Ладно Мостовой , который голову не может помыть, а уж разобраться в этой системе не может, но должны же быть умные люди в РФС, которые должны понять, что матчах кубка полные трибуны, а игры просто огонь и это популяризация футбола.
Что за страна, даже если им сделали хороший розыгрыш кубка, но эти Алаевы лезут со своими изменениями дебильными, ведь именно в группах будет борьба самая ожесточенная, все поняли, что надо занимать 1 и 2 места в группе- это дает преимущество в дальнейшем, а потом в плейофф из 2 матчей можно выиграть, даже если шальной мяч пропустили или арбитр помогал сопернику, дома можно отыграться, убирается фактор нечестной игры.
+1
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Злодей Спб
Ответ Ale87
С ЦСКА у екатеринбуржцев шесть матчей за сезон 😅
Вот-вот -)
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TheSportNik
Ответ Cst Cap
Проигравшая команда не должна продолжать участвовать, потому что суть Кубка именно в этом. Финал Тосно-Авангард, это награда маленьким клубам и их шанс, продать имя, игроков, оставить след в истории. И укор большим, относитесь серьёзно к каждому матчу, иначе Акронов будет много. И это хорошо
В этом и прелесть этого кубка, что из пути РПЛ команда не вылетает, а идет в путь регионов, где уже идет вылет из одного матча и потому так интересны все матчи кубка, то есть на любой вкус болельщикам интересные игры Урал-Спартак, когда уральцы доказали , что они сильней Спартака, причем по делу, а не случайно.
А потом Акрон выиграв у Спартака, уже в пути регионов, наказал тех за самоуверенность, уж в 2 матчах они Спартак бы не прошли.
Понял или опять будешь про это говорить, мол проигравшая команда не должна дальше играть.
В этом и прелесть, что путь РПЛ- это схватка из 2 матчей, где команды плюют на игры чемпионата, потому что надо выиграть трофей, а командам ФНЛ есть шанс наказать фаворитов, если те не настроятся на игру.
Обидно будет если систему поменяют, а там нечего не надо трогать, может добавить больше премиальных за победу в матче, особенно пути РПЛ, чтоб они еще больше огня добавили, круче лиги чемпионов будет.
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Cst Cap
Ответ TheSportNik
Ну началось, ведь турнир на кубок получился шикарным и эти пути РПЛ и пути регионов особенно удались, так как создав в пути РПЛ хорошее финансирование и опцию проигравшему уйти в путь регионов, фактически в 2 матчах шла упорная борьба, как в лиге чемпионов. Но самое интересное и Акрон показал, что в одном матче пути регионов можно выбивать фаворитов, это как стимул клубам ФНЛ и 2 лиги выкладываться в кубковых матчах. И этот дурак Алаев решил что то там менять, что говорит о том, что эти балбесы в РФС не поняли перспективы этого соревнования и ясно, что придумали этот розыгрыш другие люди, по всей видимости талантливые, а эти дебилы из РФС опять все погубят и опять будут в финале Тосно-Авангард и всем по барабану на этот турнир. Ладно Мостовой , который голову не может помыть, а уж разобраться в этой системе не может, но должны же быть умные люди в РФС, которые должны понять, что матчах кубка полные трибуны, а игры просто огонь и это популяризация футбола. Что за страна, даже если им сделали хороший розыгрыш кубка, но эти Алаевы лезут со своими изменениями дебильными, ведь именно в группах будет борьба самая ожесточенная, все поняли, что надо занимать 1 и 2 места в группе- это дает преимущество в дальнейшем, а потом в плейофф из 2 матчей можно выиграть, даже если шальной мяч пропустили или арбитр помогал сопернику, дома можно отыграться, убирается фактор нечестной игры.
Проигравшая команда не должна продолжать участвовать, потому что суть Кубка именно в этом. Финал Тосно-Авангард, это награда маленьким клубам и их шанс, продать имя, игроков, оставить след в истории. И укор большим, относитесь серьёзно к каждому матчу, иначе Акронов будет много. И это хорошо
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Peter Parker
Ответ Злодей Спб
"Очень удачный" кубковый формат привёл к тому, что тот же Урал был вынужден 4 раза за сезон играть со Спартаком и Ростовом, а в максимуме мог бы все 6. Офигенно, чо :)
А чем плохо это? Урал сыграл с командами верхней части таблицы. Часто мелькал в эфире, игры смотрело большое количество человек. Потенциальные болельщики. Или для Урала было бы лучше 8 раз месится с Сочи, Балтикой или другим командами из еще более низких позиций?
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Истинный зенитовец
Ответ Ale87
С ЦСКА у екатеринбуржцев шесть матчей за сезон 😅
Чисто в теории, мб и 7 будет)
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maxmaximov
Да правильно зачем что-то менять 🤦
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СИ
Алаев, диалог диалог диалог.
В рфс просидел около 10 лет а результаты в нашем футболе нулевые.
Хочешь и в РПЛ вести диалоги диалоги диалоги?
Не мучай футбол - подай по собственному 26 го на собрании клубов РПЛ, ну не получилось у тебя в рфс , я думаю не получится и в РПЛ - возьми пляжную потренируй - может быть тренером пляжной у тебя получится.
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Overkiller
Да за неделю до начала регламент поменяйте, опыт уже есть.
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Константин Эсперов
Сегодня нет повестки , а завтра есть . Как с лимитом дважды или трижды или Фан ай Ди .
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Cst Cap
Жребий в кубке должен быть слепым, команды РПЛ должны быть в сетке с первого раунда, наравне со всеми. В этом смысл Кубка. В случае ничьей переигровка на поле другой команды, только потом пенальти, если снова ничья. Задача руководства Лиги, найти на все эти матчи спонсоров, а не хмурить лбы в дурацких интервью и носить дорогие костюмы. Чтобы участие было выгодно любой команде, а малые клубы могли зарабатывать на пути к финалу.
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Древний спартач
Хотите больше матчей ? Нет проблем . Вернуться с матчами на выбывании в Кубке страны - проиграл - на """ и нечего больше придумывать . Не хватает игр ? Нечем паузы занять ? Делайте Кубок Лиги или ещё как там , где тоже будут хорошие премиальные и стимул для игроков . Если никуда не пускают и нет международных матчей , то придётся заполнять "окна" . Почему в Англии и той же Испании есть несколько турниров на кубок , а у нас нет ? И не надо придумывать такие идиотские регламенты , как с этим кубком . Сколько сделать таких турниров это уже привилегия этих бездельников из РФС - должны же они оправдывать свои зарплаты . А Кубок России должен остаться настоящим Кубком - проиграл и пошёл на """ , невзирая на заслуги и статус .
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Mega• Battman
надо увеличить число команд и отменить фан айди. не хочу что бы торпеда или факел или Химки или урал вылетели во вторую лигу.
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kk.abb
Зенит запретил. Не дай бог обосрутся еще с х3 бюджетом, от второго в лиге. Как нынешний Зенит играет в группе и плове мы уже увидели неоднократно.
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Russ Ivan
Хорошая должность: ровно сидишь, хорошо получаешь, подписываешь спонсоров, рассказываешь о пользе FAN ID и о работе, которая должна идти...
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