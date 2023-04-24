Глава РПЛ Алаев сообщил, что формат лиги не изменят в следующем сезоне: «Но работа должна идти»
Президент РПЛ заявил, что смена формата чемпионата России пока не рассматривается.
Ранее Александр Алаев рассказал, что есть несколько вариантов смены формата проведения РПЛ.
«Вопроса смены формата РПЛ в повестке дня общего собрания лиги нет. В частных разговорах ряд клубов поднимает вопросы форматов кубка и чемпионата, но нет единодушия. Я говорю о том, что необходимо этот диалог вести. Не по отдельности, а всем вместе собраться и обсудить за столом.
Учитывая, что следующий сезон стартует довольно скоро, вряд ли стоит ожидать смены формата, но такая работа должна идти. Ключевая позиция здесь у клубов. Они должны определяться с тем, как играть. Главное: если какие-то изменения и производить, то так, чтобы был консенсус. Важно также учитывать договоренности с партнерами и вещателем.
Что касается Кубка России, то, мое мнение, турнир получился немного перегруженным. Мне кажется, групповая стадия может быть короче. Но Кубок в целом очень удачный. Количество матчей на групповом этапе стоит обсудить, как и двухматчевое противостояние в плей-офф Пути РПЛ», – сказал Алаев.
Я не согласен с Семаком. РПЛ нужно освежать формат – иначе интерес к лиге рухнет
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Но самое интересное и Акрон показал, что в одном матче пути регионов можно выбивать фаворитов, это как стимул клубам ФНЛ и 2 лиги выкладываться в кубковых матчах.
И этот дурак Алаев решил что то там менять, что говорит о том, что эти балбесы в РФС не поняли перспективы этого соревнования и ясно, что придумали этот розыгрыш другие люди, по всей видимости талантливые, а эти дебилы из РФС опять все погубят и опять будут в финале Тосно-Авангард и всем по барабану на этот турнир.
Ладно Мостовой , который голову не может помыть, а уж разобраться в этой системе не может, но должны же быть умные люди в РФС, которые должны понять, что матчах кубка полные трибуны, а игры просто огонь и это популяризация футбола.
Что за страна, даже если им сделали хороший розыгрыш кубка, но эти Алаевы лезут со своими изменениями дебильными, ведь именно в группах будет борьба самая ожесточенная, все поняли, что надо занимать 1 и 2 места в группе- это дает преимущество в дальнейшем, а потом в плейофф из 2 матчей можно выиграть, даже если шальной мяч пропустили или арбитр помогал сопернику, дома можно отыграться, убирается фактор нечестной игры.
А потом Акрон выиграв у Спартака, уже в пути регионов, наказал тех за самоуверенность, уж в 2 матчах они Спартак бы не прошли.
Понял или опять будешь про это говорить, мол проигравшая команда не должна дальше играть.
В этом и прелесть, что путь РПЛ- это схватка из 2 матчей, где команды плюют на игры чемпионата, потому что надо выиграть трофей, а командам ФНЛ есть шанс наказать фаворитов, если те не настроятся на игру.
Обидно будет если систему поменяют, а там нечего не надо трогать, может добавить больше премиальных за победу в матче, особенно пути РПЛ, чтоб они еще больше огня добавили, круче лиги чемпионов будет.
В рфс просидел около 10 лет а результаты в нашем футболе нулевые.
Хочешь и в РПЛ вести диалоги диалоги диалоги?
Не мучай футбол - подай по собственному 26 го на собрании клубов РПЛ, ну не получилось у тебя в рфс , я думаю не получится и в РПЛ - возьми пляжную потренируй - может быть тренером пляжной у тебя получится.