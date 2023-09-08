«Балтика» начала продавать футболку «Дерзость и молодость» с изображением стычки Клаудиньо и Лазарева
«Балтика» запустила в продажу необычную футболу.
В онлайн-магазине калининградского клуба появилась футболка с изображением стычки между полузащитником Владиславом Лазаревым и футболистом «Зенита» Клаудиньо и надписью: «Дерзость и молодость». Футболку можно приобрести за 1450 рублей.
Фото: shop.fc-baltika.ru
Напомним, между Лазаревым и Клаудиньо возникли разногласия в конце игры Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» (1:0).
«Клаудиньо сказал: «Чего валяешься?» Начал говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Не позволю себя так называть, с Роналду поступил бы так же». Лазарев о конфликте с хавбеком
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Чемпион России (2): 2021/22, 2022/23
Обладатель Суперкубка России (2): 2022, 2023
Олимпийский чемпион: 2020
Лучший бомбардир бразильской Серии A (18 голов) — 2020
Обладатель Золотого мяча (Бразилия) — 2020
Лучший футболист чемпионата по версии «Спорт-Экспресса»: 2022
В списке 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 — 2 раза: 2021/2022,
Лазарев в 26 лет:
Какой-то чувак в пердиве в старой футболке.