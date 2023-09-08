«Балтика» начала продавать футболку «Дерзость и молодость» с изображением стычки Клаудиньо и Лазарева

«Балтика» запустила в продажу необычную футболу.

В онлайн-магазине калининградского клуба появилась футболка с изображением стычки между полузащитником и футболистом « » и надписью: «Дерзость и молодость». Футболку можно приобрести за 1450 рублей.

Фото: shop.fc-baltika.ru

Напомним, между Лазаревым и Клаудиньо возникли разногласия в конце игры Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» (1:0).

«Клаудиньо сказал: «Чего валяешься?» Начал говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Не позволю себя так называть, с Роналду поступил бы так же». Лазарев о конфликте с хавбеком

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