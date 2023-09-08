«Балтика» начала продавать футболку «Дерзость и молодость» с изображением стычки Клаудиньо и Лазарева

Теги Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Балтика фото Клаудиньо стиль Владислав Лазарев 2001 Футбол

«Балтика» запустила в продажу необычную футболу.

В онлайн-магазине калининградского клуба появилась футболка с изображением стычки между полузащитником Владиславом Лазаревым и футболистом «Зенита» Клаудиньо и надписью: «Дерзость и молодость». Футболку можно приобрести за 1450 рублей.

Фото: shop.fc-baltika.ru

Напомним, между Лазаревым и Клаудиньо возникли разногласия в конце игры Фонбет Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» (1:0).

«Клаудиньо сказал: «Чего валяешься?» Начал говорить, что я ноунейм, а у него титулы с «Зенитом». Не позволю себя так называть, с Роналду поступил бы так же». Лазарев о конфликте с хавбеком

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21 комментарий

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Зелёный гопник
Не забудьте после разгрома на Газпром-Арене запустить в продажу футболки 😅
+19
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+15
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Давид Agabekyan
Лучший момент Балтики в РПЛ это то что Лазарев ответил Клаудиньо. В следующем году в ФНЛ про это всем расказывать будут
+19
-6
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mean machine/
Клаудиньо в 26 лет:

Чемпион России (2): 2021/22, 2022/23
Обладатель Суперкубка России (2): 2022, 2023
Олимпийский чемпион: 2020
Лучший бомбардир бразильской Серии A (18 голов) — 2020
Обладатель Золотого мяча (Бразилия) — 2020
Лучший футболист чемпионата по версии «Спорт-Экспресса»: 2022
В списке 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 — 2 раза: 2021/2022,

Лазарев в 26 лет:

Какой-то чувак в пердиве в старой футболке.
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fil_spb
Ага, при 6 поражения в 7 играх РПЛ и безоговорочно последнем месте в таблице только такую пафосную фиговину и выпускать. Лазарев видимо когда пальцем вверх показывает имеет в виду именно те 15 команд, которые находятся выше Балтики.
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Ковш Сосновый
Кринжатека
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Михаил1970
Кто молодой, и кто дерзкий в этой паре?
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La Crosse Bobcats
ну с т.з. маркетинга неплохо отработали. другое дело что судя по турнирной таблице Балтике видимо придется снова бороздить просторы ФНЛ, так что тут маркетинг с непосредственно спортивными результатами как то слабо соотносится)
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michu73
Ответ Зелёный гопник
Не забудьте после разгрома на Газпром-Арене запустить в продажу футболки 😅
Разгром арене☝️
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gustavo1097
Dies from cringe
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prus_3
Молодурость.
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zhongler
ну так игроков Балтике продавать видимо рано, да и некого пока по сути. Зато футболки самое то!:)))))
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al
#хамство
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michu73
Рановато Лазарь дерзить начал.
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Антон Фалафель
Балтийский кринж.
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Вячеслав Клименко
Ответ mean machine/
Клаудиньо в 26 лет: Чемпион России (2): 2021/22, 2022/23 Обладатель Суперкубка России (2): 2022, 2023 Олимпийский чемпион: 2020 Лучший бомбардир бразильской Серии A (18 голов) — 2020 Обладатель Золотого мяча (Бразилия) — 2020 Лучший футболист чемпионата по версии «Спорт-Экспресса»: 2022 В списке 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 — 2 раза: 2021/2022, Лазарев в 26 лет: Какой-то чувак в пердиве в старой футболке.
они ровесники?
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