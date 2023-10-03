Булыкин о главной проблеме «Спартака»: «Недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства»
Дмитрий Булыкин назвал главную проблему «Спартака».
После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место.
— В чем главная проблема «Спартака»?
— В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.
— Даже со стороны это чувствуется?
— Конечно. Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.
— Как можно исправить ситуацию?
— Только набранными очками. Тогда Абаскалю все простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер, – сказал экс-игрок сборной России.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Абаскаль мечется от идеи, к идее.
Вообще говоря, гибкость тактического рисунка игры, сама по себе может быть главной идеей.
Но в этом случае, тренер отталкивается от сильных качеств своих игроков, и использует прежде всего этот инструментарий. А не пытается переучить состоявшихся футболистов.
Абаскаль запутался. Он сам не знает, чего хочет добиться от своей команды. И это видно.