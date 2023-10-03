Булыкин о главной проблеме «Спартака»: «Недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства»

Теги Спартак Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Футбол

Дмитрий Булыкин назвал главную проблему «Спартака».

После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир РПЛ 5-е место.

— В чем главная проблема «Спартака»?

— В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.

— Даже со стороны это чувствуется?

— Конечно. Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.

— Как можно исправить ситуацию?

— Только набранными очками. Тогда Абаскалю все простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер, – сказал экс-игрок сборной России.

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4 комментария

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Мельников Михаил
Все эти недопонимая - лишь следствие главной проблемы. А главная - тренер так и не решил за год, каким должен быть хотя бы план А его команды хотя бы на рядового соперника.
Абаскаль мечется от идеи, к идее.

Вообще говоря, гибкость тактического рисунка игры, сама по себе может быть главной идеей.
Но в этом случае, тренер отталкивается от сильных качеств своих игроков, и использует прежде всего этот инструментарий. А не пытается переучить состоявшихся футболистов.

Абаскаль запутался. Он сам не знает, чего хочет добиться от своей команды. И это видно.
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samarskij-kuzmich
Чтобы знать об атмосфере внутри команды нужно находиться внутри команды. Откуда Булыкин может об.этом знать? ))
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Вячеслав Припузов
Скорее бы уже зимняя пауза, похоже до неё и правда Абаскаля не выгонят
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