Булыкин о главной проблеме «Спартака»: «Недопонимание между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства»

Дмитрий Булыкин назвал главную проблему «Спартака».

После 10 туров красно-белые занимают в таблице Мир 5-е место.

— В чем главная проблема « »?

— В недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства.

— Даже со стороны это чувствуется?

— Конечно. Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.

— Как можно исправить ситуацию?

— Только набранными очками. Тогда Абаскалю все простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер, – сказал экс-игрок сборной России.

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