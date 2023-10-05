«Славия» – «Шериф»: прогноз на матч 5.10.2023, Лига Европы

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы пражская «Славия» сыграет с молдавским «Шерифом». Игра пройдет в Праге на стадионе «Эден Арена» 5 октября 2023 года. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка – победа «Славии» (1.44), обе забьют (1.87).

Пражцы лидируют в группе G, сможет ли команда развить успех? Получится ли у гостей обыграть хозяев поля? Кто из футболистов запишет на свой счет результативные действия? Ответы на эти вопросы мы узнаем, только посмотрев игру, ну а наш прогноз на матч «Славия» – «Шериф» поможет сделать осмысленную ставку на поединок.

«Славия»

Начнем разговор о команде с ее турнирного положения в группе G. Команда попала в одну компанию с «Ромой», «Серветтом» и «Шерифом». Пражане лидируют в квартете, имея в своем активе три очка. Команда в первом туре еврокубкового турнира обыграла «Серветт» со счетом 2:0, а голами в составе чехов отличились Лукаш Масопуст и Иго Огбу (тот же Масопуст в той встрече еще записал на свой счет голевую передачу).

Что касается персоналий, то в составе пражцев блещет Моймир Хытил. Игрок наколотил четыре гола в 13 матчах команды. Также отметим и Вацлава Юречку. У игрока те же четыре гола, но для достижения такой статистики ему понадобилось сыграть в 15 матчах «Славии». Что касается лучших ассистентов, то Лукаш Масопуст и Лукаш Провод делят первую строчку, имея в своем активе по две результативные передачи. отданные в 14 матчах за команду.

Команде из-за запрета на участие в играх Лиги Европы не смогут помочь Станислав Тецл, Тарас Качараба, Шерифф Синян, а также Давид Печ. К тому же, у двоих игроков из этого списка травмы – речь все о том же Пече и Синяне. Кроме того, в лазарете команды пребывают Якуб Хромада и Петр Севчик.

В последних пяти официальных матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

16.09.2023 «Пардубице» – «Славия Прага» 0:1 (Вацлав Юречка, реализовал пенальти, и принес победу своей команде);

21.09.2023 «Серветт» – «Славия Прага» 0:2 (голы: Лукаш Масопуст, Иго Огбу, ассист: Лукаш Масопуст);

24.09.2023 «Славия Прага» – «Спарта Прага» 1:1 (гол у «Славии»: Вацлав Юречка с пенальти);

27.09.2023 «Ганацка» – «Славия Прага» 0:2 (голы: Матей Юрасек, Моймир Хытил);

01.10.2023 «Теплице» – «Славия Прага» 0:0.

Коротко поговорим о статистике и фактах:

«Славия» не проигрывает в 5 из 6 последних матчей дома;

в последних 5 играх Славия пропускает в среднем 0.20 гола за игру;

в последних 5 играх Славия забивает в среднем 1.20 гола за игру;

«Славия» пропускает в 5 из 7 последних матчей.

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«Шериф»

Подопечные Роберто Бордина идут на третьем месте в группе G. Команда проиграла стартовый матч квартета «Роме» со счетом 1:2. В составе тираспольцев голом отличился Кристиан Товар.

Если говорить о лидерах команды, то отметим Амина Талала. Марроканец отличился восемью голами в 11 играх команды. На втором месте Энрике Луваннор с шестью голами, забитыми в 14 матчах «Шерифа». Что касается лучших ассистентов, то сразу четыре игрока делят первую строчку в споре распасовщиков – Винисиус Палва, Седрик Бадоло, Энрике Луваннор, Армель Зохури. У всех по два ассиста.

Команде из-за травм и дисквалификаций не помогут Седрик Нга, Рашид Аканби, Мусса Киябу, Винисиус Палва, Седрик Бадоло.

В предыдущих официальных играх «Шериф» продемонстрировал следующие результаты:

31.08.2023 «Шериф» – «КИ Клаксвик» 2:1 (голы у «Шерифа»: Энрике Луваннор, Армель Зохури);

16.09.2023 «Шериф» – «Флорешты» 5:1 (голы у «Шерифа»: Амин Талал, Адемо, Артундуага, Луваннор, Мбекели);

21.09.2023 «Шериф» – «Рома» 1:2 (гол у «Шерифа»: Кристиан Товар);

24.09.2023 «Зимбру» – «Шериф» 0:1 (гол: Жоао Пауло Фернандес);

30.09.2023 «Шериф» – «Бэльц» 4:0 (голы: дубль Амин Талал, Энрике Луваннор, Рикардиньо).

Коротко поговорим о статистике и фактах:

в последних 5 играх «Шериф» пропускает в среднем 0.80 гола за игру;

в последних 5 играх «Шериф» забивает в среднем 2.60 гола за игру;

«Шериф» пропускает в 4 последних матчах.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Славия» – «Шериф»

История противостояния команд насчитывает два матча – оба раза пражцы и тираспольцы встречались в Лиге чемпионов (в 2009 году). Обе игры закончились ничьими, а команды забили друг другу по одному голу.

Букмекерская контора «Бетбум» предлагает на победу пражцев коэффициент в 1.44, ничья оценивается в серьезные 5.00, ну а победа «Шерифа» котируется в 7.40. На вариант ставки «Обе забьют» букмекер дает коэффициент в 1.87.

В предстоящей встрече, на наш взгляд, пражцы все-таки выглядят фаворитом встречи. Команда набрала хорошую игровую форму, и, к тому же, играет дома, при своих болельщиках. Впрочем, команда не столь продуктивна в атаке, по сравнению с тем же «Шерифом». Предположим, что обе команды забьют голы в ворота друг друга, ну а победа достанется хозяевам поля. Наш прогноз – победа «Славии» (1.44), обе забьют (1.87).

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