Где смотреть Славия Прага – Шериф, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 5 октября

В четверг, 5 октября, сыграют Славия Прага и Шериф в 2 туре Лиги Европы УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Синобо Стэдиум».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Славия Прага – Шериф

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

Славия Прага: все новости

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Лига Европы УЕФА: все новости

Прогноз на матч Славия – Шериф