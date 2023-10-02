Где смотреть Славия Прага – Шериф, во сколько прямая трансляция матча, Лига Европы УЕФА 5 октября
В четверг, 5 октября, сыграют Славия Прага и Шериф в 2 туре Лиги Европы УЕФА.
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- Игра пройдет на стадионе «Синобо Стэдиум».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Славия Прага – Шериф
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
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