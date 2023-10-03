Аль-Фейха — Пахтакор: прогноз на матч 03.10.2023, Лига Чемпионов АФК

Наряду с европейской Лигой Чемпионов постепенно набирает обороты и аналогичный турнир в Азии, который проходит по гораздо более замысловатой системе. Вместо привычных нам восьми групп, в Азии их десять, причем есть строгое разделение на восточные и западные. В первых пяти квартетах играют представители Ближнего Востока и Центральной Азии, во вторых пяти команды Китая, Японии и Юго-восточной Азии. По две лучшие из каждой группы выйдут в плей-офф, к ним добавятся по три команды из каждого региона, занявшие третьи места в своих группах.

«Аль-Фейха» из Саудовской Аравии и «Пахтакор» из Узбекистана играют в группе А, где компанию им составили туркменский «Ахал» и представитель Объединенных Арабских Эмиратов «Аль-Айн». У российских болельщиков в большей степени на слуху «Пахтакор». Все-таки когда-то эта команда из Ташкента была частью единого футбольного пространства страны. Другое дело, что начиная с 1990-х годов на многие чемпионаты центральноазиатских республик у нас обращали внимание исключительно в момент каких-то трансферов футболистов из тех клубов в российские.

Мы могли быть и дальше в неведении, если бы не поток сильнейших игроков мира в Саудовскую Аравию. Так что теперь, наверное, более известен российским болельщикам клуб «Аль-Фейха» из города Эль-Маджмаа. В предстоящем матче встречаются команды, которые в первом туре потерпели поражения, и ситуацию в турнирной таблице срочно нужно исправлять. Второй поражение поставит под вопрос перспективы выхода в плей-офф. Матч состоится на стадионе Король Салман Спорт Сити, начало в 18:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1, Ф2 (0), ТМ 2,5

Аль-Фейха

Те, кто уже успел хоть немного разобраться в клубном футболе Саудовской Аравии, могут удивиться. Понятно, почему в Лиге чемпионов АФК играют «Аль-Хилаль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Наср». Не потому, что команды пестрят именами звездных футболистов, первые две победители двух последних чемпионатов страны, а «Аль-Наср» серебряный призер минувшего первенства и смог пробиться в групповой этап через предварительный раунд. Но вот «Аль-Фейха»?

Несмотря на то, что коллектив лишь в сезоне 2017-2018 года впервые дебютировал в Высшей лиге Саудовской Аравии, в позапрошлом сезоне он смог выиграть Кубок страны, а в прошлом играл в финале против будущего чемпиона страны «Аль-Иттихада» и уступил лишь в серии пенальти. Таким образом «Аль-Фейха» получил путевку в групповой этап Лиги азиатских чемпионов, где дебютировал неудачно, уступив в гостях туркменскому Ахалу. В самом начале второго тайма хозяева открыли счет, больше в игре никто отличиться не смог. Поединок получился абсолютно равным, разве что гости чуть больше владели мячом.

Во внутреннем чемпионате «Аль-Фейха» все последние сезоны сражалась за право остаться среди сильнейших. На этот раз они твердый середняк после восьми первых сыгранных туров. Причем середняк миролюбивый. Половину матчей «Аль-Фейха» завершила вничью. Такой же показатель у «Дамака». Впрочем, последний ничейный результат «Аль-Фейха» точно может занести себе в актив, так как вновь удалось отобрать очки на своем поле у чемпиона страны «Аль-Иттихада». Перед вами результаты пяти последних матчей команды из Эль-Маджмаа.

Высшая лига. 29.09.2023, «Аль-Фейха» — «Аль-Иттихад» — 0 : 0

Саудовский Кубок чемпионов. 26.09.2023, «Аль-Рияд» — «Аль-Фейха» — 1 : 2

— 1 : Высшая лига. 22.09.2023, «Аль-Рияд» — «Аль-Фейха» — 1 : 3

— 1 : Лига чемпионов АФК. 19.09.2023, «Ахал» — «Аль-Фейха» — 1 : 0

— «Аль-Фейха» — : 0 Высшая лига. 15.09.2023, «Аль-Фейха» — «Аль-Шабаб» — 0 : 1

Факты и цифры

Лучшее достижение «Аль-Фейхи» в Премьер-лиге — 8 место по итогам сезона 2016-2017 года

В прошлом сезоне «Аль-Фейха» заняла 10 место в чемпионате, набрав 33 очка

Лучшим бомбардиром текущего сезона является нападающий из Замбии Фешн Сакала, на его счету 4 забитых мяча

Среди ассистентов лидирует босниец Гойко Цимирот, на его счету 2 результативные передачи

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Пахтакор

Много можно рассказывать об истории команды из Узбекистана, о том как когда-то она играла в чемпионате Союза, о трагедии 1979 года, когда произошла авиакатастрофа. Но время идет, и вскоре «Пахтакор» уже большее количество лет будет играть в своем чемпионате независимого Узбекистана, чем в первенствах Советского Союза. Возглавляет коллектив из Ташкента хорошо известный любителям футбола Максим Шацких. Бывший нападающий родился в столице Узбекистана, но стал известным футболистом благодаря выступлениям за киевское «Динамо» и другие украинские клубы. Работал в системе киевских динамовцев, а в 2022 году его пригласили возглавить «Пахтакор».

Чемпионат Узбекистана проходит по системе весна-осень. Конкуренцию за чемпионский титул последние десять с небольшим лет ведут две столичные команды «Пахтакор» и «Локомотив». На данном этапе действует серия первых. В 2022 году команда Шацких выиграла чемпионат в четвертый раз подряд. В составе большинство составляют доморощенные футболисты, но если и опытные легионеры. Два поляка, один из них Михал Кухарчик знаком нам по выступлениям за «Урала» из Свердловской области, другой, нападающий Пшемыслав Банашак, менее известен. Капитан команды и ее лучший бомбардир серб Драган Черан.

В матче первого тура азиатской Лиги чемпионов «Пахтакор» принимал «Аль-Айн». При равной в целом игре гости смогли лучше воспользоваться ошибками обороны хозяев и забили три безответные мяча, сразу став фаворитами группы. Несмотря на гостевой поединок с сильным соперником в Саудовской Аравии подопечным Максима Шацких нужно реабилитироваться. Перед вами результаты пяти последних матчей «Пахтакора».

Суперлига. 28.09.2023, «Пахтакор» — «Алмалык» — 2 : 2

Суперлига. 24.09.2023, «Согдиана» — «Пахтакор» — 1 : 1

Лига чемпионов АФК. 19.09.2023, «Пахтакор» — «Аль-Айн» — 0 : 3

— 0 : Суперлига. 29.08.2023, «Кызылкум» — «Пахтакор» — 2 : 3

— 2 : Суперкубок Узбекистана. 24.08.2023, «Пахтакор» — «Насаф» — 1 : 2

Факты и цифры

Высшим достижением «Пахтакора» в Лиге чемпионов АФК является выход в полуфинал в 2003 и 2004 годах

Команда 15 раз становилась чемпионом Узбекистана, это рекорд страны

После 20 туров в нынешнем сезоне «Пахтакор» уверенно занимает первое место, опережая ближайшего преследователя «Навбахор» на 6 очков

Лучшим бомбардиром команды во всех турнирах является капитан Драган Черан, на его счету 14 забитых мячей

История личных встреч и коэффициенты букмекеров на матч Аль-Фейха — Пахтакор

Учитывая, что клуб из Саудовской Аравии сравнительно недавно стал играть в высшем дивизионе страны, ранее с командой из Узбекистана он пересечься не мог. Предстоящий поединок станет первым. «Аль-Фейха» в последнее время выступает с переменным успехом в чемпионате страны, а вот «Пахтакор» в сентябре явно расслабился. Учитывая очковый задел в чемпионате, это не страшно, а вот на международной арене потеря тонуса грозит неприятностями, что и случилось в матче первого тура Лиги чемпионов АФК. Выиграть в гостях против «Аль-Фейхи» будет очень сложно. Поражение и вовсе может поставить крест на дальнейших перспективах команды в турнире. Букмекеры не видят в предстоящем поединке очевидного фаворита, хотя отдают небольшое преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Аль-Фейхи» — 2,50

Ничья — 3,33

Победа «Пахтакора» — 2,87

Подопечным Шацких нужно будет совершить маленький подвиг по расписанию, но хозяева выступают сейчас в куда более конкурентном и сильном чемпионате. Если уж «Пахтакор» уступил на своем поле команде из Объединенных Арабских Эмиратов, то шансов в Саудовской Аравии будет очень мало. Ставим на победу «Аль-Фейхи», при этом вряд ли болельщики увидят обилие забитых мячей. Хорошие коэффициенты и на двойной исход как в сторону хозяев, так и в сторону гостей.

Где смотреть матч Аль-Фейха — Пахтакор

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