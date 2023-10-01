Где смотреть Аль-Фейха – Пахтакор, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 3 октября

Во вторник, 3 октября, сыграют Аль-Фейха и Пахтакор в рамках Лиги Чемпионов АФК.

🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰

Игра пройдет на стадионе «Prince Faisal bin Fahd Stadium».

Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Аль-Фейха – Пахтакор

Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аль-Фейха: все новости

Пахтакор: все новости

Лига чемпионов АФК: все новости

Прогноз на матч Аль-Фейха – Пахтакор