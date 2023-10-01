Нассаджи — Аль-Хилаль: прогноз на матч 3 октября 2023, Лига Чемпионов Азии

3 октября, во вторник, иранский «Нассаджи» на своем поле примет «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии матче 2-го тура группового этапа азиатской Лиги Чемпионов. Встреча пройдет в Тегеране на стадионе «Азади» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: ТБ 3 за 1,58.

Нассаджи

Иранская команда получила право выступать в Лиге Чемпионов Азии благодаря победе в Кубке страны еще в розыгрыше-2021/22. Дело в том, что в Азии международные турниры перевели на режим осень-весна, и «Нассаджи» только сейчас смог воспользоваться своей путевкой.

В целом команда довольно слабая даже по иранским меркам: в прошлом сезоне «Нассаджи» занял тринадцатое место, весь чемпионат борясь за выживание.

В новом розыгрыше, который стартовал в августе, «Нассаджи» располагается на девятом месте, имея в своем активе пять очков.

В дебютном для себя матче в Лиге Чемпионов «Нассаджи» в гостях сумел обыграть чемпиона Индии «Мумбаи Сити» со счетом 2:0.

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Аль-Хилаль

В отличие от своего предстоящего соперника «Аль-Хилаль» начал свой путь в Лиге Чемпионов с потери очков в домашнем матче против «Навбахора». При этом узбекская команда до последних секунд вела с минимальным счетом, но на десятой компенсированной минуте команда Неймара и Малкома сумела уйти от поражения.

В чемпионате Саудовской Аравии подопечные Жорже Жезуша вышли на первое место после победы над «Аль-Шабабом» 2:0. Победу команде принесли голы Калиду Кулибали и Александара Митровича. При этом Неймар еще и не реализовал пенальти.

Звездный бразилец пока не забивал за свою новую команду, но в трех матчах отметился двумя передачами. А лучшими бомбардирами команды на данный момент являются сразу трое: серб Митрович, бразилец Малком и саудовец Салем Аль-Досари забили по шесть голов.

Нассаджи — Аль-Хилаль: прогноз на матч

«Аль-Хилаль» должен реабилитироваться за не слишком успешный старт в турнире и обыграть середняка чемпионата Ирана.

Букмекерская компания BetBooom не сомневается, что саудовцы увезут из Ирана победу и дают коэффициент на такой исход 1.13. Победа хозяев оценивается в 22, а ничья в 8.

Наверняка победа гостей получится уверенной, так что можно поставить на них с форой -2 за 1.63.

Также можно смело поставить на ТБ 3 за 1.58.

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