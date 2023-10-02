«Фиорентина» забила 83 гола в 2023 году. В топ-5 лиг больше только у «Сити» (109) и «Реала» (92)

Теги Бавария Фиорентина Винченцо Итальяно Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Футбол

«Фиорентина» входит в тройку самых результативных команд топ-лиг в этом году.

В7-м туре Серии А команда из Флоренции одержала крупную победу над «Кальяри» (3:0). Теперь на ее счету 83 гола во всех соревнованиях в 2023 году. 

«Фиорентина» занимает третье место среди клубов из топ-5 лиг по количеству мячей с начала года. Больше забили только «Манчестер Сити» (109 голов) и «Реал» (92). 

Топ-5 клубов топ-5 лиг по числу забитых голов выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – 109;

2. «Реал» – 92;

3. «Фиорентина» – 83;

4. «Манчестер Юнайтед» – 81;

5. «Бавария» – 80. 

В данный момент «Фиорентина» занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. 5 октября команда Винченцо Итальяно встретится с «Ференцварошем» в Лиге конференций. 

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Ответ Отец Абду
МЮ выше Баварии, у меня всё:)
Ну так если это статистика учитывает только внутренний чемпионат ( о чем кстати из новости не понятно, написано просто про топ-5 Европы), то у Баварии в чемпионате Туров меньше, чем во всех других лигах.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
onsigne
А с Кокориным было бы 183.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
МЮ выше Баварии, у меня всё:)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Логичнее такую статистику приводить в конце 2023 года.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Голивец
Потому что их форварды потренировались с Кокориным, вот и задвигались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Шейфер
Чувствуют конкуренцию со стороны Сашки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий