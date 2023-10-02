«Фиорентина» забила 83 гола в 2023 году. В топ-5 лиг больше только у «Сити» (109) и «Реала» (92)

«Фиорентина» входит в тройку самых результативных команд топ-лиг в этом году.

В7-м туре Серии А команда из Флоренции одержала крупную победу над «Кальяри» (3:0). Теперь на ее счету 83 гола во всех соревнованиях в 2023 году.

«Фиорентина» занимает третье место среди клубов из топ-5 лиг по количеству мячей с начала года. Больше забили только « » (109 голов) и « » (92).

Топ-5 клубов топ-5 лиг по числу забитых голов выглядит следующим образом:

1. «Манчестер Сити» – 109;

2. «Реал» – 92;

3. «Фиорентина» – 83;

4. « » – 81;

5. « » – 80.

В данный момент « » занимает 5-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков. 5 октября команда Винченцо Итальяно встретится с «Ференцварошем» в Лиге конференций.

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