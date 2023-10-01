Где смотреть Нассаджи – Аль-Хилаль, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 3 октября
Во вторник, 3 октября, сыграют Нассаджи и Аль-Хилаль в рамках Лиги Чемпионов АФК.
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- Игра пройдет на стадионе «Азади».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Старт.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Нассаджи – Аль-Хилаль
- Начало матча запланировано на 19:00 по московскому времени.
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