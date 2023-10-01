Наполи – Реал прогноз на матч 3 октября 2023, Лига чемпионов УЕФА

Вниманию всех «мадридиста» и любителей Неаполя предлагается игра 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Действующий чемпион Италии «Наполи» против королей Кубка европейских чемпионов и Лиги чемпионов в лице «Реала». С чем подходят наши участники к этой встрече? Давайте выясним, могут ли «ишаки» (ничего не подумайте, это прозвище неаполитанского клуба) дать бой «галактикос» во 2-м туре и попытаться добиться большего, чем «Унион Берлин».

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Наполи

Будучи действующим чемпионом Италии, «Наполи» пока что идёт третьим в турнирной таблице Серии А, уступая «Интеру» и «Милану» по 4 очка. Команда с Руди Гарсии на тренерском мостике и Хвичей Кварацхелией в поле пока выдаёт пятиматчевую беспроигрышную серию (после неудачи с «Лацио» 1:2), выиграв в Серии А две встречи и сведя там же два матча вничью, а также победив «Брагу» 2:1 в Лиге чемпионов. Ситуация непростая, но всё в руках действующих чемпионов.

Два предыдущих матча в Серии А выиграны с общим счётом 8:1: по 4 мяча пропустили «Удинезе» и «Лечче», причём Виктор Осимхен забивает второй матч подряд, а Хвича забил один гол и отдал две голевые передачи (одна была на Осимхена в игре против «Лечче»). Важно, что Хвича прервал безголевую серию, а Осимхен вроде как бы погасил конфликт с клубом из-за нелепого видео в Tiktok, связанного с незабитым пенальти в ворота «Болоньи» и последующим уходом с поля. Возможно, что в игре против «Реала» будет повод записать видео совсем другого, позитивного содержания. Правда, для начала надо эту самую игру показать.

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Реал

Вопросов к команде Карло Анчелотти хватает, несмотря на блистательную игру Джуда Беллингема. В Лиге чемпионов мадридский клуб сумел в конце дожать скромный берлинский «Унион», хотя по течению игры мадридцам, несмотря на всё их преимущество, было бы слишком опрометчиво позволить забрать три очка. Беллингем как раз и спас команду, забив классный гол. Он будет в заявке и на игру против неаполитанцев, а вот Давид Алаба, Эдер Милитао и ещё пара человек не попали в заявку.

Время для «Эль-Класико» ещё не настало, но вот в другом дерби «матрасники» передали пламенный привет Анчелотти, взяв и разбив мадридцев 3:1. Дело не только в том, что проиграли одному из приниципальных противников, а в том, что из Топ-5 чемпионатов УЕФА теперь никто из лидеров турнирной таблицы не идёт без поражений: «Реал» и «Ман Сити» ещё не так давно этим гордились.

Однако лидерство команды Карло Анчелотти пока сохраняется. В последующих двух турах «Реал» забил пять безответных мячей, пройдя «Лас-Пальмас» и «Жирону», на которую у него зуб отнюдь не по футбольным мотивам. И снова здесь блистал Джуд: у него уже 6 голов в Ла Лиге. По 5 мячей у японца Кубо из «Реала Сосьедад», Мораты из «Атлетико Мадрид» и Левандовского из «Барсы». Если Джуд будет сохранять такую форму, то у него будут все шансы не только оформить своё чемпионство в Ла Лиге, но и завоевать приз Пичичи. А вот с Лигой чемпионов пока не надо загадывать: ещё неизвестно, чем именно обернётся евровесна для «Реала» (если только он внезапно не прыгнет на излюбленные грабли «Барселоны»).

Прогноз

Краткий анонс нам предоставляет Google. 3 октября, 22:00, стадион «Сан-Паоло» (он же стадион имени Диего Армандо Марадоны). Шансы обеих команд оцениваются следующим образом: 36% на «Наполи», 38% на «Реал» и 26% на ничью. Неужели соперники в плане текущей формы настолько равны? Давайте обратимся к букмекерам и выясним, не перепутали ли что-нибудь спортивные аналитики в Google.

Контора BetBoom выдала следующие данные по коэффициентам на исход встречи. На победу «Реала» предлагается 2.58, на победу «Наполи» 2.74, а на ничью 3.58. Да, всё-таки нельзя отрицать, что увидеть Осимхена и Беллингема в такой очной встрече было бы отличным зрелищем: каждый из них умеет забивать отличные голы. И мы вправе рассчитывать на открытый футбол, который должен соответствовать таким кэфам. Однако нельзя быть уверенным, что неаполитанцы на пике формы, поэтому и находятся близко по кэфу рядом с мадридцами. Но основания у букмекеров есть так считать: посмотрим, как выйдет на деле.

Возможные корректировки коэффициентов на исход могут быть связаны с тем, что кто-то не попадёт в стартовый состав. Тоталы же вряд ли настолько сильно зависят, хотя некоторые исполнители могут обеспечить прохождение определённой отметки. Классическая ставка на тотал больше 2.5 или меньше 2.5 подразумевает коэффициенты 1.71 и 2.22, соответственно. Тотал выше 2.5 был в матчах «Реала» с «Атлетико» и «Жироной». А вот отметку больше 3.5 (предлагается сегодня за 2.85) пробил за последние пять встреч три раза «Наполи». Возможно, этим объясняется кэф на победу «Наполи», который лишь капельку выше кэфа «Реала».

Кстати, а сколько ждать голов от каждой из команд? От «Наполи», согласно BetBoom, тотал больше 1 прогнозируется с кэфом 1.46, больше 1.25 предлагается с кэфом 1.75, а вот больше 1.5 уже идёт за 2.27. У мадридцев на эти же индивидуальные тоталы вот какие цифры: 1.42, 1.7 и 2.17. Опять чуть пониже, чем у мадридцев. Но тотал больше 1.5 каждой из команд кажется очень сложным для реализации. И этот паритет отчасти поддерживается форами: нулевая фора «Наполи» предлагается с кэфом ровно 2, а у «Реала» он снижен до 1.88.

В заключение добавим ещё парочку коэффициентов на другие события этой встречи. Шансы открыть счёт примерно одинаковы у обеих команд: 2 у «Наполи» против 1.94 у «Реала» (кэф 15 для тех, кто наивно верит в нулевую ничью, хотя идущий выше неаполитанцев «Милан» умудрился же взять и не забить ни разу «Ньюкаслу»). Кэфы 9.1 и 9.6 на победу мадридцев со счётом 1:0 или 2:1 соответственно являются самым низкими среди кэфов на точный счёт.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 (1.71).

Ну что ж, игра будет действительно равной и зрелищной, судя по тому, что обещает BetBoom. Мы не рискуем отдавать предпочтение ни неаполитанцам, ни мадридцам. Неизвестно, кто будет чаще тащить: Алекс Мерет или Кепа. Трудно предугадать, сколько наколотит Беллингем, а сколько Осимхен. И выйдет ли в составе у неаполитанцев Станислав Лоботка. Но ясно одно: игра будет точно захватывающей. И тотал больше 2.5 это сможет доказать.

Где смотреть матч Наполи – Реал

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