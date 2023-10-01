Жозе Моуринью: «Есть тренеры, меняющие игроков с потрясающей легкостью. Например, Гвардиола может заплатить 100 млн»

Жозе Моуринью упомянул Пепа Гвардиолу, говоря о проблемах «Ромы».

На старте сезона у «Ромы» 1 победа, 2 ничьих и 3 поражения в 6 матчах Серии А. Команда занимает текущее 16-е место в турнирной таблице.

– Это синдром третьего сезона?

– Я так не думаю. Считаю, если человек в порядке, то ничего не меняется. Не бывает третьего, пятого, десятого года, на который все становится сложно. Даже в ходе первого сезона возникают проблемы, если мы говорим и о человеческих отношениях. Но можно остаться друзьями и через 50 лет.

Считаю, все это – как марафон. В этом случае – марафон длиною в 4-5 лет, которые ты проводишь в команде. Когда вы не чувствуете любви, то понимаете, что должны сказать «достаточно».

Иногда вы устаете от отношений, даже не имея проблем. Есть тренеры, у которых много денег, и они могут их потратить. Они меняют игроков с потрясающей легкостью. Например, у « » есть , и он может заплатить 100 миллионов.

Думаю, отправная точка – это не годы, а отношения, которые либо есть, либо нет. В нашем случае отношения существуют, – сказал .

Сегодня, 1 октября, « » примет «Фрозиноне» в матче 7-го тура Серии А. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Гвардиола – 1-й тренер, чьи клубы купили игроков на 2+ млрд евро. Пеп обогнал Моуринью этим летом

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