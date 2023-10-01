Жозе Моуринью: «Есть тренеры, меняющие игроков с потрясающей легкостью. Например, Гвардиола может заплатить 100 млн»

Теги Рома Жозе Моуринью Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия Пеп Гвардиола Футбол

Жозе Моуринью упомянул Пепа Гвардиолу, говоря о проблемах «Ромы».

На старте сезона у «Ромы» 1 победа, 2 ничьих и 3 поражения в 6 матчах Серии А. Команда занимает текущее 16-е место в турнирной таблице.

– Это синдром третьего сезона?

– Я так не думаю. Считаю, если человек в порядке, то ничего не меняется. Не бывает третьего, пятого, десятого года, на который все становится сложно. Даже в ходе первого сезона возникают проблемы, если мы говорим и о человеческих отношениях. Но можно остаться друзьями и через 50 лет.

Считаю, все это – как марафон. В этом случае – марафон длиною в 4-5 лет, которые ты проводишь в команде. Когда вы не чувствуете любви, то понимаете, что должны сказать «достаточно».

Иногда вы устаете от отношений, даже не имея проблем. Есть тренеры, у которых много денег, и они могут их потратить. Они меняют игроков с потрясающей легкостью. Например, у «Манчестер Сити» есть Гвардиола, и он может заплатить 100 миллионов.

Думаю, отправная точка – это не годы, а отношения, которые либо есть, либо нет. В нашем случае отношения существуют, – сказал Моуринью.

Сегодня, 1 октября, «Рома» примет «Фрозиноне» в матче 7-го тура Серии А. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Гвардиола – 1-й тренер, чьи клубы купили игроков на 2+ млрд евро. Пеп обогнал Моуринью этим летом

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47 комментариев

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Отец Абду
Моуриньо стоит задуматься, почему в Пепа и Клоппе заинтересованны большие клубы с финансами, а в нём нет:)
+43
-6
+37
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QWertY
Физрук, так ты ж сам потратил в МЮ почти поллярда за 2 года. И кроме позорного буса мы ничего не увидели
+46
-14
+32
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Матвей Суицидин
Ответ Отец Абду
Моуриньо стоит задуматься, почему в Пепа и Клоппе заинтересованны большие клубы с финансами, а в нём нет:)
работая в манкунианском мешке Моур тоже ничего не показал так-то, как тренер он себя изжил похоже
+30
-6
+24
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Александр Молев
Реал,МЮ,Челси,это всё клубы,где ему видимо отказывали в покупке того или иного игрока
+15
-2
+13
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Gunner_14
Моуру грех жаловаться на подобное, почти всю жизнь много тратит. Гвардиола лидирует в списке наибольших затрат на трансферы, потратив 2,04 млрд евро за карьеру, следом идет Моуринью — с 1,86 млрд евро
+14
-1
+13
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<CRISTIANO>
Если Гвардиоле нужен игрок, то боссы понимают, что это оправданное вложение и тратят. Выиграть 5 АПЛ за 6 лет - это как бы показатель.
+14
-2
+12
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<CRISTIANO>
Ответ llolishe
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Еврокубковые финалы - это лига Конференций и Лига Европы?
+11
-1
+10
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Chernoy
Похоже Моур за своё высокомерие, невероятный успех, дерзость, фанфаронство в старости расплатится противным и жалким брюзжанием.
+7
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Дмитрий Снегирёв
О, йоси- это олицетворение пользователей спортс, не зря он является кумиром для их большинства. Свой вагон проблем оправдать везением, ресурсом успешного тренера.
+6
0
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ТеньМесси10
Ответ llolishe
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"Моуриньо с Порту может выиграть ЛЧ" - и почему он этого не делает?
+8
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Balt39
Даже из Италии не может не тыкнуть в Пепа......
+8
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Ваня-председатель
Физручелло
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Альберт Сафиуллин
Именно так,Пеп виноват чтоб Моур с Ромой на 16м месте. Приближающаяся деменция похоже
+4
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QWertY
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
Какой результат? Автобус и пинок под зад на третий сезон?
+10
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SaH4r.
Ответ <CRISTIANO>
Если Гвардиоле нужен игрок, то боссы понимают, что это оправданное вложение и тратят. Выиграть 5 АПЛ за 6 лет - это как бы показатель.
с 2016 ПСЖ, МЮ и Сити тратили больше всех, но траты окупил лишь Сити с их треблом
+4
-1
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QWertY
Ответ llolishe
🤣
А теперь на колени перед Кверти и проси прощения!

https://wampi.ru/image/YcvpK74
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magentrumen
Чтоб победить Фронзиноне, нужно 100 млн. евро выделить Жозе
+8
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Filipp Gorski
Вот кого нужно было звать в Челси
Они тратят сколько угодно как раз под Жозе было бы идеально и он бы доказал что еще может тренировать на высоком уровне
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QWertY
Ответ llolishe
Комментарий удален пользователем
Да, в начале 3го сезона.
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Tun
Ответ Chernoy
Похоже Моур за своё высокомерие, невероятный успех, дерзость, фанфаронство в старости расплатится противным и жалким брюзжанием.
Он превратился в того, кого презирал в нулевых - старых тренеров со старыми неработающими методами, любящие порассуждать прилюдно
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ТеньМесси10
Ответ Yerbo
сразу видно молодого )) он уже брал в 2004
Да что ты говоришь, серьезно? Было сказано что может - почему он сейчас этого не делает если может?
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llolishe
Ответ QWertY
Физрук, так ты ж сам потратил в МЮ почти поллярда за 2 года. И кроме позорного буса мы ничего не увидели
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llolishe
Ответ QWertY
Да, в начале 3го сезона.
🤣
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llolishe
Ответ QWertY
Какой результат? Автобус и пинок под зад на третий сезон?
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Vedved
Ответ llolishe
Трофей ЛЕ че забыл чтоль
С такими тратами, не обыграть Сент-Этьен, Ростов, Андерлехт и Сельту - было бы провалом. В группе - пропустили Фенер на первое место🤦🏻‍♂️ за всю ЛЕ - более-менее 1 достойный соперник в Финале был)
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