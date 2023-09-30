Моуринью о результатах «Ромы»: «Проблема не во мне. Летом я получил самое безумное предложение в карьере, но отказался»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Футбол

Жозе Моуринью не считает себя виноватым в плохих результатах «Ромы».

У римлян 1 победа за 6 туров Серии А, а 5 очков за шесть стартовых матчей чемпионата – худший результат в карьере португальца.

«Я думал, что после 7:0 с «Эмполи» и победы в Лиге Европы [над «Шерифом»] игроки сбросят с себя груз, но этого не произошло. В матче с «Дженоа» (1:4) я ожидал стабильности, прогресса, но этого не произошло.

Завтра мы должны мужественно принять реакцию фанатов «Ромы»: фантастическую поддержку или проявление разочарования.

Летом я получил самое большое и безумное предложение за всю карьеру тренера, но я от него отказался. Я дал слово игрокам, болельщикам и клубу.

Спустя три месяца кажется, что проблема во мне. Я не принимаю это, потому что это неправда. Проблема не во мне», – заявил тренер «Ромы».

Худший старт в карьере Моуринью: разгром от «Дженоа» и 16-е место «Ромы» 😱

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31 комментарий

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Flamini
Как всегда. Жозе никогда не признает, что он уже не тянет
+38
-14
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Kubinec_
ну конечно не в тебе, а в слабом составе Ромы. как без топ игроков обыгрывать Салернитану, Верону, Торино и Дженоа? Не понимаю хейта к толмачу
+21
-3
+18
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NikoVinkovic
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Тигрес? Там где Жиньяк, если не ошибаюсь
Я смотрю мексиканскую лигу, и если гадать куда, наиболее вероятный вариант - Монтеррей. Там много денег, была проведена достаточно мощная трансферная компания, а результаты оставляют желать лучшего.
Тигрес тоже богатые ребята, но у них всё хорошо, они действующие чемпионы и здорово идут в нынешнем сезоне, как раз недавно уработали в Дерби Севера тот же Монтеррей 3:0.
+17
0
+17
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Мирзоанис Якубов
Типичное Мяу-Мяу от Жозе, который всё-таки всё больше превращается в Йозе
+19
-7
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Footballeur
Рома купил Дибалу, взяли Лукаку. По составу Рома должна бороться за титул в Серии А, или хотя бы войти в топ 3, но мы видим то, что видим и виноват в этом кто-угодно, но не Жозе.
+7
0
+7
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Footballeur
Рома купил Дибалу, взяли Лукаку. По составу Рома должна бороться за титул в Серии А, или хотя бы войти в топ 3, но мы видим то, что видим и виноват в этом кто-угодно, но не Жозе.
+3
0
+3
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JURAVLI
Особенный как обычно не виноват.
+2
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Alfa Romeo
Ответ basfhavsfh basfhavsfh
Не слежу за итальянцами, но неужели все топы в Серии А сейчас настолько убогие, что команда с Лукаку и Жозе могла бы претендовать на топ-3?
Увы, не такие сильные, как раньше. Просто хорошие команды, не больше
+1
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aidos_1979
Толмач всегда найдёт оправдание)
Я получил самое большое и безумное предложение!)
Неплохая попытка, но..)
+1
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basfhavsfh basfhavsfh
Ответ Footballeur
Рома купил Дибалу, взяли Лукаку. По составу Рома должна бороться за титул в Серии А, или хотя бы войти в топ 3, но мы видим то, что видим и виноват в этом кто-угодно, но не Жозе.
Не слежу за итальянцами, но неужели все топы в Серии А сейчас настолько убогие, что команда с Лукаку и Жозе могла бы претендовать на топ-3?
+1
0
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magentrumen
Ответ FEF2
это троллинг?) состав по зп ведомости как сумма этих клубов
конечно сарказм
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FEF2
Ответ Kubinec_
ну конечно не в тебе, а в слабом составе Ромы. как без топ игроков обыгрывать Салернитану, Верону, Торино и Дженоа? Не понимаю хейта к толмачу
это троллинг?) состав по зп ведомости как сумма этих клубов
+1
0
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Экспертное мнение
Ответ Сикарио
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К слову, Жозика надломил как раз период в Ла Лиге. Даже карьера у него разделилась на ДО и ПОСЛЕ. До - это требл с Интером. А после - 5-0 от Пепа и понеслась.
+6
-5
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Zlatan Ibra
Ответ Flamini
Как всегда. Жозе никогда не признает, что он уже не тянет
То есть до вот этого момента он тянул) А вот сейчас не признаётся)
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Сикарио
Ответ Экспертное мнение
К слову, Жозика надломил как раз период в Ла Лиге. Даже карьера у него разделилась на ДО и ПОСЛЕ. До - это требл с Интером. А после - 5-0 от Пепа и понеслась.
В первый сезон. Во второй было чемпионство с рекордным кол-вом очков и голов, которое никто до сих пор не перебил. Ну и позорное бегство Лысого))
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NikoVinkovic
Ответ roni11
Смотреть Мексиканскую лигу это сильно)
Я живу в Мексике. Спортс просто теперь не указывает местоположение :)
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roni11
Ответ NikoVinkovic
Я смотрю мексиканскую лигу, и если гадать куда, наиболее вероятный вариант - Монтеррей. Там много денег, была проведена достаточно мощная трансферная компания, а результаты оставляют желать лучшего. Тигрес тоже богатые ребята, но у них всё хорошо, они действующие чемпионы и здорово идут в нынешнем сезоне, как раз недавно уработали в Дерби Севера тот же Монтеррей 3:0.
Смотреть Мексиканскую лигу это сильно)
0
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Василий Питерский
Проблема в тебе.
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basfhavsfh basfhavsfh
Клоун
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ARIGAMI ARIGAMI
Видя нынешнюю Рому, лучше бы принял
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