Жозе Моуринью не считает себя виноватым в плохих результатах «Ромы».

У римлян 1 победа за 6 туров Серии А, а 5 очков за шесть стартовых матчей чемпионата – худший результат в карьере португальца.

«Я думал, что после 7:0 с «Эмполи» и победы в Лиге Европы [над «Шерифом»] игроки сбросят с себя груз, но этого не произошло. В матче с «Дженоа» (1:4) я ожидал стабильности, прогресса, но этого не произошло.

Завтра мы должны мужественно принять реакцию фанатов «Ромы»: фантастическую поддержку или проявление разочарования.

Летом я получил самое большое и безумное предложение за всю карьеру тренера, но я от него отказался. Я дал слово игрокам, болельщикам и клубу.

Спустя три месяца кажется, что проблема во мне. Я не принимаю это, потому что это неправда. Проблема не во мне», – заявил тренер «Ромы».

Худший старт в карьере Моуринью: разгром от «Дженоа» и 16-е место «Ромы» 😱

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