Тен Хаг о форме «МЮ»: «Мы движемся вперед, были очень положительные моменты. Разочаровывает, что не получили требуемого результата»

Эрик тен Хаг уверен, что «Манчестер Юнайтед» развивается под его руководством.

Тренер манкунианцев ответил, недоволен ли он формой команды, проигравшей 4 из 6 последних матчей во всех турнирах.

«Не согласен. Я думаю, что команда движется вперед, но нам тоже нужно вносить коррективы. У нас нет фулбэка для левого фланга. Приходится вносить изменения.

Конечно, в нашей игре были недостатки, но я думаю, что были и очень положительные моменты. Но, в конце концов, суть только в результатах, а мы не получили того результата, который требовался, поэтому, конечно, это очень разочаровывает», – сказал тен Хаг.

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