Тен Хаг о форме «МЮ»: «Мы движемся вперед, были очень положительные моменты. Разочаровывает, что не получили требуемого результата»
Эрик тен Хаг уверен, что «Манчестер Юнайтед» развивается под его руководством.
Тренер манкунианцев ответил, недоволен ли он формой команды, проигравшей 4 из 6 последних матчей во всех турнирах.
«Не согласен. Я думаю, что команда движется вперед, но нам тоже нужно вносить коррективы. У нас нет фулбэка для левого фланга. Приходится вносить изменения.
Конечно, в нашей игре были недостатки, но я думаю, что были и очень положительные моменты. Но, в конце концов, суть только в результатах, а мы не получили того результата, который требовался, поэтому, конечно, это очень разочаровывает», – сказал тен Хаг.
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Абаскаль также выражается. Тен Хаг. Поччетино. Поттер до этого с Лемпардом.
Позитив, движение вперед и бла-бла.
Как все выздровят,он будет ставить ту игру,которую он и хотел
мю унылое, лучше сити, ливерпуль вкл
А что имеет МЮ? Мартинес выбыл и левого центрального защитника нормального в принципе и нет, а заставлять Эванса еще страховать ложного фул бека ну это блеск план. Каземиро явно не в форме, на марокканца надо еще посмотреть, игрока типа Джаки в МЮ просто нет. Эриксен не способен обороняться, Маунт и подавно, заставлять Фернандеша страховать левого фул бека? Бред. Да еще не будем забывать что левый нападающий МЮ Рашфорд болт огромный положил на оборону и менять его просто некем. По этому в МЮ хорошо и смотрелся именно Шоу, который бегал и за себя и за Рашфорда, который не обороняется.
у него не было скандалов и кучи мусора в команде, спокойно мог заниматься тактическими вопросами