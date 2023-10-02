Тен Хаг о форме «МЮ»: «Мы движемся вперед, были очень положительные моменты. Разочаровывает, что не получили требуемого результата»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг уверен, что «Манчестер Юнайтед» развивается под его руководством.

Тренер манкунианцев ответил, недоволен ли он формой команды, проигравшей 4 из 6 последних матчей во всех турнирах.

«Не согласен. Я думаю, что команда движется вперед, но нам тоже нужно вносить коррективы. У нас нет фулбэка для левого фланга. Приходится вносить изменения.

Конечно, в нашей игре были недостатки, но я думаю, что были и очень положительные моменты. Но, в конце концов, суть только в результатах, а мы не получили того результата, который требовался, поэтому, конечно, это очень разочаровывает», – сказал тен Хаг.

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40 комментариев

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Jaxongir Shodiev
Ответ Born is the King
Дайте 10хагу заработать
не знаю, кто в аяксе левый защ, но знаю, что он перейдёт в МЮ за 60+ мультов
+24
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Ман Сити
Двигаемся в перед к чемпионшипу. С учетом что 6 очков из 9 были при грубых ошибках судей, то чистых у 7хага только 3 очка, а это зона вылета по игре.
+23
-11
+12
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Born is the King
Дайте 10хагу заработать
+15
-3
+12
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Блуждающий странник
Поплыл, с игрой у МЮ проблемы на старте. Ладно бы говорил, что в плохой форме, травмы, будет всё исправлять в кратчайшие сроки, а он списывает на невезение. Челси, к примеру, реально местами не везет, а МЮ как играл столько очков и набрал
+7
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Real_v_dushe
Интересно мне, если он завтра у Сарая не выиграет, что скажет на это адепт 7хага Qwerty?
+9
-4
+5
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Zlatan Ibra
Может Тен Хаг сливает ненужные кубки таким образом (ЛЧ и чемпионат), чтобы сосредоточиться на Кубке Лиги или Кубке Англии?
+6
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trav
Почему все тренеры везде стали говорить как под копирку? Им нейросеть пишет?
Абаскаль также выражается. Тен Хаг. Поччетино. Поттер до этого с Лемпардом.
Позитив, движение вперед и бла-бла.
+3
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Zlatan Ibra
Ответ Marcus-light
Не, Дэйли Блинда купят из Жироны за 100. А что? Вон как отлично играют!
С Эриксоном будут в связке играть, обоих будет во время игр шарашить током.
+2
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Rafael Nadal Parero
Ответ trav
Почему все тренеры везде стали говорить как под копирку? Им нейросеть пишет? Абаскаль также выражается. Тен Хаг. Поччетино. Поттер до этого с Лемпардом. Позитив, движение вперед и бла-бла.
CoachGPT
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Валдис Пельш
Ответ trav
Почему все тренеры везде стали говорить как под копирку? Им нейросеть пишет? Абаскаль также выражается. Тен Хаг. Поччетино. Поттер до этого с Лемпардом. Позитив, движение вперед и бла-бла.
стали говорить как депутаты
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Тухель
Ответ trav
Почему все тренеры везде стали говорить как под копирку? Им нейросеть пишет? Абаскаль также выражается. Тен Хаг. Поччетино. Поттер до этого с Лемпардом. Позитив, движение вперед и бла-бла.
Так не задачи тренеров быть стенд апп комиками и развлекать народ. Сейчас журналисты слишком сильно лезут в дела клубов. Что в голове у тренера вообще никого не должно заботить, а общественности и нужны только скандалы, интриги так как своей жизни нет. И если журналисты хрен с ними это их работа, то на кой хрен общественности обсуждать каждое слово тренера или игрока это не понятно. Ладно если еще поржать или что то обсудить, но агриться на каждое слово, которое тренер или игрок сказал не как я хочу это уже болезнь.
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MARELLE 29
Впринципе,что то спрашивать с Тен Хага нужно,тогда,когда будет полноценный состав со всеми игроками,думаю все хорошо пойдет примерно к январю-февралю,а пока что Тен Хаг будет крутится как может прежде всего на результат,а не на игру
Как все выздровят,он будет ставить ту игру,которую он и хотел
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Евгений Есиков
Все ясно , все понятно расходимся ... Позорище а не тренер.
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a.akhtimenko97@icloud.com
Закрой рот и уходи, захватив с собой руководство и владельцев, вы ничтожество, унижаете клуб день ото дня…
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rigobersong
Удачи 7хагу, должнен до матча с МС продержаться:))
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Кен Брок
Блин, все эти молодые тренеры коты в мешке. Гвардиола один вывез со своей тикой такой. И то только в прошлом году реально машиной стали. Сколько там 5 лет прошло? И больше лярда бабок.
+3
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avcgloronalduMU
это он про Тоттенхэм?
мю унылое, лучше сити, ливерпуль вкл
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LPav
Проиграй уже 2-3 матча и покинь МЮ, пожалуйста
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Ман Сити
Ответ Vatikan
Мю в тройке то будет?
С конца?
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Mr.Bean
Ответ trav
Почему все тренеры везде стали говорить как под копирку? Им нейросеть пишет? Абаскаль также выражается. Тен Хаг. Поччетино. Поттер до этого с Лемпардом. Позитив, движение вперед и бла-бла.
Доминирование выходит из моды)
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sLp
Ответ Ман Сити
Двигаемся в перед к чемпионшипу. С учетом что 6 очков из 9 были при грубых ошибках судей, то чистых у 7хага только 3 очка, а это зона вылета по игре.
Печаль, согласен. Но в Чемпионшип - нее. Это путь другого Манчестера в прошлом, не надо к красному приписывать.
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Тухель
Ответ Marcus-light
Я всегда думал, что хорошего тренера от плохого как раз отличает то, что он строит игру, исходя из исполнителей, а не наоборот. Если в МЮ нет годного фуллбэка, то почему бы не посмотреть на Артету и Гвардиолу, которые уже несколько сезонов играют с левым защитником, смещающимся в среднюю зону. Мне кажется условным МакТомини этот вопрос можно было бы легко временно решить, если уж строить вертикальный футбол, а не болтать о нем.
А обороняться кто будет? Зинченко в Арсенале мог спокойно смещаться, потому что Джака жопу прикрывал и провел свой лучший сезон в Арсенале, Да и Габриэл был хорош, да и опорник Парти выглядел хорошо по сезону. А сейчас пусть нет Джаки, но есть Райс который в плане обороны и работоспособности просто лучший опорник как минимум в АПЛ.
А что имеет МЮ? Мартинес выбыл и левого центрального защитника нормального в принципе и нет, а заставлять Эванса еще страховать ложного фул бека ну это блеск план. Каземиро явно не в форме, на марокканца надо еще посмотреть, игрока типа Джаки в МЮ просто нет. Эриксен не способен обороняться, Маунт и подавно, заставлять Фернандеша страховать левого фул бека? Бред. Да еще не будем забывать что левый нападающий МЮ Рашфорд болт огромный положил на оборону и менять его просто некем. По этому в МЮ хорошо и смотрелся именно Шоу, который бегал и за себя и за Рашфорда, который не обороняется.
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Vatikan
Мю в тройке то будет?
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Will Turner
Ответ Кен Брок
Блин, все эти молодые тренеры коты в мешке. Гвардиола один вывез со своей тикой такой. И то только в прошлом году реально машиной стали. Сколько там 5 лет прошло? И больше лярда бабок.
гвардиола пришёл в готовый сити, который и без него отлично играл
у него не было скандалов и кучи мусора в команде, спокойно мог заниматься тактическими вопросами
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MARELLE 29
Ответ Real_v_dushe
Интересно мне, если он завтра у Сарая не выиграет, что скажет на это адепт 7хага Qwerty?
Qwerty даже не трогай,один из адекватных фанов МЮ,галатасарай точно должны побеждать
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