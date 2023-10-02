Английская налоговая требует от клубов АПЛ 124,8 млн фунтов неуплаченных налогов за финансовый год

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал бизнес Тоттенхэм деньги Футбол

Британская налоговая хочет взыскать более ста миллионов фунтов с клубов АПЛ.

Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании (HMRC) потребовало от команд Премьер-лиги вернуть 124,8 миллиона фунтов неуплаченных налогов за финансовый год, закончившийся 31 марта 2023 года.

Эта сумма более чем в два раза превышает неуплаченные налоги за прошлый период (58,7 млн фунтов). Требования налоговой касаются страхования гонораров агентов и доходов от имиджевых прав, а также налогов на неденежные выгоды сотрудников (benefit-in-kind). В случае клубов АПЛ речь идет об авиабилетах и оплате отелей для игроков и их семей.

«Мы продолжим тщательно изучать договоренности между клубами, игроками и агентами, чтобы обеспечить правильную уплатуналогов», – заявили в HMRC.

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10 комментариев

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Mekanych Red Devil
МЮ: «Налички нет, можем расплатиться активами. Вот вам Магуайр или Санчо, выбирайте любого»
+8
0
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deadjoker
Типа испанской можно, а нам нет, подумали английские налоговики :)
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Азиз
Тебас в экстазе от этой новости)
+3
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Алекс Мелкумян
Ответ Mekanych Red Devil
МЮ: «Налички нет, можем расплатиться активами. Вот вам Магуайр или Санчо, выбирайте любого»
"Ладно, прощаем, в следующий раз будьте аккуратнее"
+3
0
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ta-tosha
70у% кот этой суммы - доля Сити, Юнайтед и Челси, для них это копейки. Еще большие копейки - если разделить остаток между остальными 15 клубами.
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Waititi
Все вопросы к Челси.
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Stretford End
Ответ Mekanych Red Devil
МЮ: «Налички нет, можем расплатиться активами. Вот вам Магуайр или Санчо, выбирайте любого»
а можно обоих? 🤣
думаю и пенсы пару-тройку таких же бесполезных "мудриков" найдут ))
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