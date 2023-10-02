Бекхэм о хейте из-за красной на ЧМ-1998: «Глупая ошибка изменила мою жизнь. Я не ел и не спал, меня оскорбляли каждый день, плевали вслед. Никому не пожелаю»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Сборная Аргентины по футболу Диего Симеоне ЧМ-1998 Футбол

Дэвид Бекхэм рассказал, как переживал ненависть английских болельщиков.

Бекхэм получил красную карточку в матче сборных Англии и Аргентины в 1/8 финала ЧМ-1998. Дэвид был удален на 47-й минуте за фол на Диего Симеоне. Основное время матча закончилось ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти аргентинцы одержали победу. 

«Хотел бы я, чтобы существовала таблетка, которая могла бы стереть определенные воспоминания. Я совершил глупую ошибку, которая изменила мою жизнь.  [Мне говорили:] «как вы относитесь к тому, что подвели страну?», «ты позорище».

Я не думаю, что когда-либо говорил об этом. Просто потому что не мог. Мне трудно говорить о том, через что я прошел, настолько экстремально это было. Меня каждый день оскорбляли, куда бы я ни пошел. Тяжело идти по улице и видеть, как люди таращатся на тебя, плюют вслед, оскорбляют, подходят вплотную и говорят всякое.

Я не ел, не спал, был совсем не в порядке. Я не знал, что делать.

Я никому не пожелаю оказаться в центре внимания таким образом. Не говоря уже о моих родителях. Этого я не могу себе простить. Это самая трудная часть того, что произошло, потому что именно я совершил ошибку.

Это убивало меня изнутри. Каждый раз, когда меня задевали в том сезоне, ощущение было такое, будто соперник забил пару голов. Как бы ужасно ни было смотреть на Викторию на трибуне после такого, это единственное, что приводило меня в чувство», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» в документальном фильме Netflix.

Виктория Бекхэм о хейте в адрес Дэвида из-за красной в 1/8 финала ЧМ-1998: «Он впал в клиническую депрессию. Я все еще хочу убить этих людей»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Отец Абду
Бекхэм ушёл с поля сразу после того, как датский судья показал ему красную карточку. Сразу, Карл! Сейчас же в подобных случаях толпой окружают судью, умоляют его отменить своё решение, заламывают руки и взывают к справедливости:)
+42
-4
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Сибирский литовец
у нас все же так не делают. Филимонову конечно выговаривали, но не как Бэкхему
Ага. Смолову желали смерти во всех соц сетях. Его винили во всех проблемах и вообще он был главным врагом России обойдя писающего в подъездах Обаму.
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proper Chels
Бекхэм сделал тоже самое, что сделал Зидан в 2006. Оба крупно облажались.
Только на одного набросились СМИ, а второго побежали защищать. Хотя Зидан лажанул в финале ЧМ.

И это легко объяснить.
У Зидана был образ альфача, который не даст себя в обиду.
А Бэкхем был поп-звездой, селебрити с красивой мордашкой, об которого можно вытереть ноги и наслаждаться его падением.
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Володя Завьялов
Ответ Локоть Артеста
Мне интересно, стал бы Бэкхем тем кем является сейчас, если бы не Виктория? С начала 2000-х его светская жизнь, рекламные контракты и глянец задвинули футбол на второй план. На мой взгляд, это сыграло немалую роль в конфликте с Алексом Фергюсоном.
Вы говорите так, как будто это что-то плохое. Дэвид Бекхэм ещё игроком понимал, что карьера не бесконечна и начал (пусть, возможно, и с подачи жены) грамотно инвестировать в личный бренд. Сейчас Бекхэм — долларовый миллиардер и владелец клуба, в котором играет Месси. Всем бы так задвигать футбол на второй план
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mario14
Играл бы в сборной Колумбии, переживать бы не пришлось, завалили бы сразу)
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kokakoka
Ответ Сибирский литовец
у нас все же так не делают. Филимонову конечно выговаривали, но не как Бэкхему
При этом ошибка Филимонова полностью сломала ему карьеру. А Бекхэму нет.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Локоть Артеста
Ответ Proper Chels
Бекхэм сделал тоже самое, что сделал Зидан в 2006. Оба крупно облажались. Только на одного набросились СМИ, а второго побежали защищать. Хотя Зидан лажанул в финале ЧМ. И это легко объяснить. У Зидана был образ альфача, который не даст себя в обиду. А Бэкхем был поп-звездой, селебрити с красивой мордашкой, об которого можно вытереть ноги и наслаждаться его падением.
У сборной Англии репутация самого главного неудачника в мировом футболе. Сколько раз английскую сборную включали в число фаворитов и столько же раз они возвращались домой несолоно хлебавши. Лишь недавно сборная Англии начала избавляться от этого клейма, но не избавилась окончательно.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Верховный Лорд
Ответ Proper Chels
Да, в курсе. Но что это меняет? Зидан лажанул в финале ЧМ. Игроки сборной Франции не разговаривали с ним после финала в раздевалке, и считали что он их предал. Но пресса побежала защищать его, и обвинять во всем Матерацци, который всю свою карьеру занимался подобными вещами. Как раз в случае с Бэкхемом можно было все списать на молодость. А по факту оба облажались.
Разные ситуации. Зидан на своем горбу дотащил эту сборную до финала, забил крутейший пеналь в истории чм и вообще это был его последний матч в карьере. У Бэкхема же, вся карьера была по сути впереди. Но это два моих любимых игрока, а Симеоне с тех пор презираю, как и все, что с ним связано (Атлетико, например))
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Proper Chels
Ответ madaev
В курсе хотя-бы по сколько обоим было лет в свои эти моменты ?
Да, в курсе.
Но что это меняет? Зидан лажанул в финале ЧМ. Игроки сборной Франции не разговаривали с ним после финала в раздевалке, и считали что он их предал.
Но пресса побежала защищать его, и обвинять во всем Матерацци, который всю свою карьеру занимался подобными вещами.
Как раз в случае с Бэкхемом можно было все списать на молодость.
А по факту оба облажались.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
out_nma
Ответ Сибирский литовец
у нас все же так не делают. Филимонову конечно выговаривали, но не как Бэкхему
Да ладно. До сих пор в любой новости, где хоть как-то фигурирует Филимонов, находится один одарённый, который припомнит ему фейл двадцатилетней давности. И пофиг, что он на то время был объективно лучшим в России.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eder Teheda
Ответ Локоть Артеста
Мне интересно, стал бы Бэкхем тем кем является сейчас, если бы не Виктория? С начала 2000-х его светская жизнь, рекламные контракты и глянец задвинули футбол на второй план. На мой взгляд, это сыграло немалую роль в конфликте с Алексом Фергюсоном.
Только это и сыграло роль в этом конфликте по-моему
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рашпель793
Ответ Proper Chels
Бекхэм сделал тоже самое, что сделал Зидан в 2006. Оба крупно облажались. Только на одного набросились СМИ, а второго побежали защищать. Хотя Зидан лажанул в финале ЧМ. И это легко объяснить. У Зидана был образ альфача, который не даст себя в обиду. А Бэкхем был поп-звездой, селебрити с красивой мордашкой, об которого можно вытереть ноги и наслаждаться его падением.
только есть совсем небольшой нюанс. Бекс в то время был молодым звездюком, который становился большой звездой.
Зидан был ветераном, который до этого принёс немало славы сборной и на самом ЧМ по сути и дотащил команду до финала. Да, неправ, что не смог сдержаться на поле, но хейта массового с угрозами не заслужил уж точно. Ну собсна этого хейта особо и не было. Дело не в образах каких-то, а в статусе игроков. Один молодой и талантливый, второй живая легенда, дотащившая команду до финала.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ haibr
Ну вы тоже сравнили с Зиданом. Зидан развернулся и влепил, Бэкс ударил в крысу. Это тоже влияет на восприятие массами.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
out_nma
Ответ kokakoka
При этом ошибка Филимонова полностью сломала ему карьеру. А Бекхэму нет.
Ну нет, у него ещё были хорошие сезоны в Спартаке. Карьеру ему сломал бессмысленный переход в Динамо Киев
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
QWertY
Ответ haibr
Он развернулся на слова сын продажной женщины если что.
Бред! Марко ему сказал "я бы предпочёл твою сестру", на что Зидан ухмыльнулся, а через время забомбил и ударил в крысу
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
madaev
Ответ Proper Chels
Бекхэм сделал тоже самое, что сделал Зидан в 2006. Оба крупно облажались. Только на одного набросились СМИ, а второго побежали защищать. Хотя Зидан лажанул в финале ЧМ. И это легко объяснить. У Зидана был образ альфача, который не даст себя в обиду. А Бэкхем был поп-звездой, селебрити с красивой мордашкой, об которого можно вытереть ноги и наслаждаться его падением.
В курсе хотя-бы по сколько обоим было лет в свои эти моменты ?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Greenalem
Ответ Локоть Артеста
Мне интересно, стал бы Бэкхем тем кем является сейчас, если бы не Виктория? С начала 2000-х его светская жизнь, рекламные контракты и глянец задвинули футбол на второй план. На мой взгляд, это сыграло немалую роль в конфликте с Алексом Фергюсоном.
Не согласен, это старый миф, что он отодвинул футбол. В нулевых он был ещё будь здоров. В соло выводил Англию на ЧМ-02, выиграл пару АПЛ с МЮ, как обычно раздавая идеальные кроссы, тащил Реал к чемпионству 2007 года. На его карьере в МЮ сказалась история с бутсой, которая случайно попала ему в бровь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дмитрий Рабко
Ответ QWertY
Зидан чистая крыса, которая сначала улыбнулась словам Марко, а потом ни с того ни сего развернулся и ударил. А у Бекса была молниеносная реакция, он даже не продумал свой поступок, в отличие от алжирского грызуна
И что ещё характерно - Зидан и до этого бодался на поле. Да и в том же ЧМ-1998 году пропускал две игры из-за того, что открыто наступил на лежавшего соперника.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михон Мясной
Ответ Михон Мясной
Новостник, как это у тебя получилось - "плевали в след"? Искали на земле следы протектора ботинок Бэкхэма и сладострастно харкали на них???
Тупизни в комментариях с двумя классами образования даже не поняли, о чём я)) Поэтому просто наставили минусов)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Дегтярёв
Ответ out_nma
Да ладно. До сих пор в любой новости, где хоть как-то фигурирует Филимонов, находится один одарённый, который припомнит ему фейл двадцатилетней давности. И пофиг, что он на то время был объективно лучшим в России.
Филя чемпион мира, по пляжному футболу!))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тухель
Ответ Сибирский литовец
Федя подвел реально, там выход в полуфинал был, а филькин промах по большому счету ни на что не повлиял, было обидно - да ( вспомните эти выходы, сколько было радости от гола Евсеева и выхода Ярцева и потом такой позор, также и со Слуцким), но он потом играл - был основным вратарём у Лобановского в Динамо к, не думаю что прямо так сломали.
Реально не реально наплевать. Это пинание мяча. И угрожать человеку из за ошибки на футболе это идиотизм, который есть во всех странах мира и разница лишь в популярности футбола, чем популярнее футбол тем идиотов больше. ЧМ 2018 был так же популярен в России, как любой турнир для бритов и по этому пошла и реакция. Популярность отбора в России сильно переоценен и большинство жителей России просто о нем ничего и не знают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сибирский литовец
Ответ Тухель
Ага. Смолову желали смерти во всех соц сетях. Его винили во всех проблемах и вообще он был главным врагом России обойдя писающего в подъездах Обаму.
Федя подвел реально, там выход в полуфинал был, а филькин промах по большому счету ни на что не повлиял, было обидно - да ( вспомните эти выходы, сколько было радости от гола Евсеева и выхода Ярцева и потом такой позор, также и со Слуцким), но он потом играл - был основным вратарём у Лобановского в Динамо к, не думаю что прямо так сломали.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Станислав Карбанович
Ответ Отец Абду
Бекхэм ушёл с поля сразу после того, как датский судья показал ему красную карточку. Сразу, Карл! Сейчас же в подобных случаях толпой окружают судью, умоляют его отменить своё решение, заламывают руки и взывают к справедливости:)
Ушел сразу, но до показа карточек аргентинцы облепили судью, точно так же, как и сегодня:)
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Real_v_dushe
Как же профессионален был тогда МЮ, пославший весь этот хейт на 3 буквы и защитивший свою звезду. Сегодняшний МЮ так бы сделать не смог.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Смолов: а у вас ус отклеился!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий