Бекхэм о хейте из-за красной на ЧМ-1998: «Глупая ошибка изменила мою жизнь. Я не ел и не спал, меня оскорбляли каждый день, плевали вслед. Никому не пожелаю»
Дэвид Бекхэм рассказал, как переживал ненависть английских болельщиков.
Бекхэм получил красную карточку в матче сборных Англии и Аргентины в 1/8 финала ЧМ-1998. Дэвид был удален на 47-й минуте за фол на Диего Симеоне. Основное время матча закончилось ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти аргентинцы одержали победу.
«Хотел бы я, чтобы существовала таблетка, которая могла бы стереть определенные воспоминания. Я совершил глупую ошибку, которая изменила мою жизнь. [Мне говорили:] «как вы относитесь к тому, что подвели страну?», «ты позорище».
Я не думаю, что когда-либо говорил об этом. Просто потому что не мог. Мне трудно говорить о том, через что я прошел, настолько экстремально это было. Меня каждый день оскорбляли, куда бы я ни пошел. Тяжело идти по улице и видеть, как люди таращатся на тебя, плюют вслед, оскорбляют, подходят вплотную и говорят всякое.
Я не ел, не спал, был совсем не в порядке. Я не знал, что делать.
Я никому не пожелаю оказаться в центре внимания таким образом. Не говоря уже о моих родителях. Этого я не могу себе простить. Это самая трудная часть того, что произошло, потому что именно я совершил ошибку.
Это убивало меня изнутри. Каждый раз, когда меня задевали в том сезоне, ощущение было такое, будто соперник забил пару голов. Как бы ужасно ни было смотреть на Викторию на трибуне после такого, это единственное, что приводило меня в чувство», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и «Реала» в документальном фильме Netflix.
Виктория Бекхэм о хейте в адрес Дэвида из-за красной в 1/8 финала ЧМ-1998: «Он впал в клиническую депрессию. Я все еще хочу убить этих людей»
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Только на одного набросились СМИ, а второго побежали защищать. Хотя Зидан лажанул в финале ЧМ.
И это легко объяснить.
У Зидана был образ альфача, который не даст себя в обиду.
А Бэкхем был поп-звездой, селебрити с красивой мордашкой, об которого можно вытереть ноги и наслаждаться его падением.
Но что это меняет? Зидан лажанул в финале ЧМ. Игроки сборной Франции не разговаривали с ним после финала в раздевалке, и считали что он их предал.
Но пресса побежала защищать его, и обвинять во всем Матерацци, который всю свою карьеру занимался подобными вещами.
Как раз в случае с Бэкхемом можно было все списать на молодость.
А по факту оба облажались.
Зидан был ветераном, который до этого принёс немало славы сборной и на самом ЧМ по сути и дотащил команду до финала. Да, неправ, что не смог сдержаться на поле, но хейта массового с угрозами не заслужил уж точно. Ну собсна этого хейта особо и не было. Дело не в образах каких-то, а в статусе игроков. Один молодой и талантливый, второй живая легенда, дотащившая команду до финала.