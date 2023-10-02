Бекхэм о хейте из-за красной на ЧМ-1998: «Глупая ошибка изменила мою жизнь. Я не ел и не спал, меня оскорбляли каждый день, плевали вслед. Никому не пожелаю»

Дэвид Бекхэм рассказал, как переживал ненависть английских болельщиков.

Бекхэм получил красную карточку в матче сборных Англии и в 1/8 финала ЧМ-1998. Дэвид был удален на 47-й минуте за фол на . Основное время матча закончилось ничьей со счетом 2:2, а в серии пенальти аргентинцы одержали победу.

«Хотел бы я, чтобы существовала таблетка, которая могла бы стереть определенные воспоминания. Я совершил глупую ошибку, которая изменила мою жизнь. [Мне говорили:] «как вы относитесь к тому, что подвели страну?», «ты позорище».

Я не думаю, что когда-либо говорил об этом. Просто потому что не мог. Мне трудно говорить о том, через что я прошел, настолько экстремально это было. Меня каждый день оскорбляли, куда бы я ни пошел. Тяжело идти по улице и видеть, как люди таращатся на тебя, плюют вслед, оскорбляют, подходят вплотную и говорят всякое.

Я не ел, не спал, был совсем не в порядке. Я не знал, что делать.

Я никому не пожелаю оказаться в центре внимания таким образом. Не говоря уже о моих родителях. Этого я не могу себе простить. Это самая трудная часть того, что произошло, потому что именно я совершил ошибку.

Это убивало меня изнутри. Каждый раз, когда меня задевали в том сезоне, ощущение было такое, будто соперник забил пару голов. Как бы ужасно ни было смотреть на Викторию на трибуне после такого, это единственное, что приводило меня в чувство», – сказал бывший игрок « » и «Реала» в документальном фильме Netflix.

Виктория Бекхэм о хейте в адрес Дэвида из-за красной в 1/8 финала ЧМ-1998: «Он впал в клиническую депрессию. Я все еще хочу убить этих людей»

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