Гаджи Гаджиев: «Поднять российский футбол способны только наши тренеры. В нулевые посчитали, что помогут иностранные – глубочайшее заблуждение»

Теги премьер-лига Россия Гаджи Муслимович Гаджиев сборная СССР Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев считает, что поднять российский футбол могут только россияне.

Президент махачкалинского «Динамо» и бывший тренер клубов РПЛ ответил на вопрос, почему с момента победы олимпийской сборной СССР на Олимпиаде российский футбол не добился успеха на уровне сборных.

«Конечно, повлиял распад Союза. Но все равно в первые годы после распада сборная комплектовалась высококлассными игроками, воспитанными в СССР. Еще были живы традиции, которые у той страны были весомые – и Кубок Европы выигрывали, и Олимпиаду, и за второе место на чемпионате Европы главного тренера сборной увольняли.

Когда в наш футбол хлынули большие деньги в нулевых, ими неправильно распорядились. Были приняты неверные управленческие решения, допускали ошибки.

Мы посчитали, что российскому футболу помогут иностранные тренеры, причем в большом количестве. Это было глубочайшее заблуждение. Иностранные тренеры могут помочь, безусловно. Но поднять российский футбол способны только наши тренеры и управленцы.

Мы же платили легионерам, зарубежным тренерам огромные деньги. Разбазарили финансовый ресурс, когда он был еще большим. А надо было вкладывать деньги в резерв, в подготовку игроков, детских тренеров. Сейчас с детскими тренерами такая проблема, что с ума сойти можно.

В этом основная проблема – не смогли распорядиться возможностями, которые были, потом что личные интересы люди ставили выше интересов футбола», – заявил Гаджиев.

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19 комментариев

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Loomis
Рос. Тренеры: поднять отечественный футбол могут только российские тренеры.
Рос. футболисты: поднять отечественный футбол могут только российские футболисты.
Рос. автопром: поднять автопром в стране может только российский автопром. И тд
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Kirkorofff
Расскажите об этом Хиддинку, Адвокату, Спалетти и прочим.
+10
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Pertinax Gandi
Ну так во всех сферах так. Развалили гражданское самолётостроение, мол, дешевле за границей боинги покупать. Электронную промышленность, зачем, если есть Виндоус и эппл., купим там. Кучу предприятий обанкротили, причём градообразующих, мол нерентабельно. В одной Москве сколько было предприятий МЭЛС, МЗЕП, ЗВИ, ЗКП, Фрезер, Серп и Молот и т.д., многие ли сейчас живы? Если какие и остались, то только офисы в аренду сдают. Даже ЗИЛ умудрились уничтожить. А теперь припёрло, обернулись, а даже гвоздей своих нет.
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bestvideox
Ответ Kirkorofff
Расскажите об этом Хиддинку, Адвокату, Спалетти и прочим.
Капелло можно ещё добавить
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градус ненависти
Конечно, ведь именно российская тренерская мысль доминирует в мире, и практикующие в Европе тренеры, те же Де Дзерби и Алонсо, стараются в межсезонье съездить подучиться к Гершковичу в ВШТ, тем же, кому не удалось поступить в эту элитную лабораторию доминирующего футбола, основанного на научном подходе, приходится довольствоваться Коверчано
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Локоть Артеста
У нас нормальные тренера? Не физруки типа Евсеева, Талалаева и прочих. Много тренеров, которые проповедуют современный футбол, а не "бей, беги и толкайся"?
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Marcus-light
Все в одну кашу. Не помню, чтобы вместо детских тренеров нанимали иностранцев. И не то, чтобы клубы тратили деньги на иностранных тренеров вместо детских.
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Bartez1986
Газзаев Аланию неплохо поднял, например
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Kirkorofff
Ответ Алексей Ненахов
А Спалетти тут причём ?
Спалетти пусть и не в нулевых, а больше в десятых, но привнёс в наш футбол очень много хорошего. А соперничество его команды с ЦСКА- это вообще лучшие годы нашего футбола и в плане конкурентности и в плане уровня чемпионата. Именно в это время выходы наших команд в плей офф лч перестали удивлять.
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Нефанатик
Трудно понять то, чего нет.
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Nick Dovgo
обнять, приподнять
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Вадим Chemic
так иностранные тоже поднимали и не слабо так
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Marcus-light
Ответ Локоть Артеста
У нас нормальные тренера? Не физруки типа Евсеева, Талалаева и прочих. Много тренеров, которые проповедуют современный футбол, а не "бей, беги и толкайся"?
Если бы бы еще так. Обычно "отбивайся, добегай и не уступай".
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Marcus-light
Ответ Pertinax Gandi
Ну так во всех сферах так. Развалили гражданское самолётостроение, мол, дешевле за границей боинги покупать. Электронную промышленность, зачем, если есть Виндоус и эппл., купим там. Кучу предприятий обанкротили, причём градообразующих, мол нерентабельно. В одной Москве сколько было предприятий МЭЛС, МЗЕП, ЗВИ, ЗКП, Фрезер, Серп и Молот и т.д., многие ли сейчас живы? Если какие и остались, то только офисы в аренду сдают. Даже ЗИЛ умудрились уничтожить. А теперь припёрло, обернулись, а даже гвоздей своих нет.
А вам не кажется, что есть некоторая корреляция между тем, что мы и всё хорошее зарубжное "потеряли", и своего ничего не имеем?
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