Гаджи Гаджиев: «Поднять российский футбол способны только наши тренеры. В нулевые посчитали, что помогут иностранные – глубочайшее заблуждение»

Гаджи Гаджиев считает, что поднять российский футбол могут только россияне.

Президент махачкалинского « » и бывший тренер клубов ответил на вопрос, почему с момента победы олимпийской сборной на Олимпиаде российский футбол не добился успеха на уровне сборных.

«Конечно, повлиял распад Союза. Но все равно в первые годы после распада сборная комплектовалась высококлассными игроками, воспитанными в СССР. Еще были живы традиции, которые у той страны были весомые – и Кубок Европы выигрывали, и Олимпиаду, и за второе место на чемпионате Европы главного тренера сборной увольняли.

Когда в наш футбол хлынули большие деньги в нулевых, ими неправильно распорядились. Были приняты неверные управленческие решения, допускали ошибки.

Мы посчитали, что российскому футболу помогут иностранные тренеры, причем в большом количестве. Это было глубочайшее заблуждение. Иностранные тренеры могут помочь, безусловно. Но поднять российский футбол способны только наши тренеры и управленцы.

Мы же платили легионерам, зарубежным тренерам огромные деньги. Разбазарили финансовый ресурс, когда он был еще большим. А надо было вкладывать деньги в резерв, в подготовку игроков, детских тренеров. Сейчас с детскими тренерами такая проблема, что с ума сойти можно.

В этом основная проблема – не смогли распорядиться возможностями, которые были, потом что личные интересы люди ставили выше интересов футбола», – заявил .

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