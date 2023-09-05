Гаджиев об Исинбаевой в МОК: «Это несправедливо. Ее статус сохранен, потому что замена может быть невозможной»
Гаджи Гаджиев считает несправедливым членство Исинбаевой в МОК.
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).
– Справедливо ли, что Исинбаева будет говорить от имени российских спортсменов на международном уровне?
– Я думаю, нет.
Возможно, ее статус сохранен потому, что замена в этой ситуации может быть невозможной. А так, конечно, это несправедливо, – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.
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