Гаджиев об Исинбаевой в МОК: «Это несправедливо. Ее статус сохранен, потому что замена может быть невозможной»

Гаджи Гаджиев считает несправедливым членство Исинбаевой в МОК.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева сохранила членство в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК).

– Справедливо ли, что Исинбаева будет говорить от имени российских спортсменов на международном уровне?

– Я думаю, нет.

Возможно, ее статус сохранен потому, что замена в этой ситуации может быть невозможной. А так, конечно, это несправедливо, – сказал президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев.

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