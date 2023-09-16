Сарри и игроки «Лацио» не общались с прессой после поражения от «Юве». Это протест команды против судейских решений
Маурицио Сарри и игроки «Лацио» не общались с прессой после матча с «Ювентусом».
В 4-м туре Серии А «Лацио» уступил «Ювентусу» со счетом 1:3. После матча игроки римского клуба и главный тренер Маурицио Сарри отказались общаться с прессой.
По информации DAZN, отказ от общения с журналистами является протестом «Лацио» против решений арбитра Фабио Марески в матче с «Ювентусом».
В частности, недовольство вызвал эпизод с первым голом «Юве» на 10-й минуте матча – несмотря на проверку эпизода с помощью ВАР, в «Лацио» считают, что мяч мог уйти за пределы поля во время голевой атаки.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
В предыдущем матче дали Савичу забить с нарушением правил, а в этом ничем не подсобили.
Чемпионато фальсато!
Ничего не меняется. Из-за менталитета жертвы пеняли на судей, из-за него же пеняют на технологии.