Сарри и игроки «Лацио» не общались с прессой после поражения от «Юве». Это протест команды против судейских решений

Теги Лацио Ювентус серия А Италия судьи Фабио Мареска Маурицио Сарри Футбол

Маурицио Сарри и игроки «Лацио» не общались с прессой после матча с «Ювентусом».

В 4-м туре Серии А «Лацио» уступил «Ювентусу» со счетом 1:3. После матча игроки римского клуба и главный тренер Маурицио Сарри отказались общаться с прессой.

По информации DAZN, отказ от общения с журналистами является протестом «Лацио» против решений арбитра Фабио Марески в матче с «Ювентусом».

В частности, недовольство вызвал эпизод с первым голом «Юве» на 10-й минуте матча – несмотря на проверку эпизода с помощью ВАР, в «Лацио» считают, что мяч мог уйти за пределы поля во время голевой атаки.

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12 комментариев

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2RIN
Почти весь Юве на желтых карточках, любое столкновение трактуется в пользу Лацио, совсем курилка в работника цирка превращается, а насчет мяча за линией поля-пусть учат понятие проекции
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Владимир Владимир
Позорное поведение, что добавить. Если так клубы все начнут себя вести, то с прессой никто общаться не будет.
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Сергей Петлин
То есть они считают, что мяч МОГ уйти, они ещё точно не знают, но к журналистам не вышли) И никаких санкций не будет, не Юве же так сделал
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Kubinec_
Мареска из неаполя накидал левых жк Ювентусу за каждый фол, а они еще ноют )))
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Kubinec_
а вообще 15 место Лацио так же вина Ювентуса считаю. Лотито должен устроить голодовку
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vel
Испортили, конечно, судьи соперников Юве.
В предыдущем матче дали Савичу забить с нарушением правил, а в этом ничем не подсобили.
Чемпионато фальсато!
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Fulyan
Уже стало традицией после поражений от Юве - всё списывать на судей. Им перед собой не стыдно бывает хоть?
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Halicarnassus
Их так обидели на поле , что они даже общаться не захотели . В сторону Юве сплошные желтые раздает судья , это кто то учел ?
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Chesslexx
О боже! Ювентус первый тайм унижал Лацио сколько хотел... ясное дело конференция перед Атлетико не уместна. Это другой уровень ребят-привыкайте)
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vel
Считают, что мог уйти 🤦🏼‍♂️🤭

Ничего не меняется. Из-за менталитета жертвы пеняли на судей, из-за него же пеняют на технологии.
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wojtech66
Все верно. Иногда лучше жевать бычки, чем говорить.)
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