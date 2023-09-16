Сарри и игроки «Лацио» не общались с прессой после поражения от «Юве». Это протест команды против судейских решений

Маурицио Сарри и игроки «Лацио» не общались с прессой после матча с «Ювентусом».

В 4-м туре Серии А «Лацио» уступил « » со счетом 1:3. После матча игроки римского клуба и главный тренер отказались общаться с прессой.

По информации DAZN, отказ от общения с журналистами является протестом «Лацио» против решений арбитра в матче с «Ювентусом».

В частности, недовольство вызвал эпизод с первым голом «Юве» на 10-й минуте матча – несмотря на проверку эпизода с помощью ВАР, в « » считают, что мяч мог уйти за пределы поля во время голевой атаки.

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