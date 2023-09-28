На Это′О подали жалобу в ФИФА с требованием уволить его с поста главы Fecafoot. Экс-форварда «Интера» и «Барсы» обвиняют в организации договорных матчей

Самюэля Это′О требуют уволить с поста главы Федерации футбола Камеруна.

По информации The Athletic, за отставку Это′О выступает ряд футбольных чиновников Камеруна, в частности, президент профессиональной лиги Камеруна Пьер Семенге и бывший вице-президент Fecafoot Генри Ньялла Куан.

Письма с просьбой принять меры в отношении Это′О были направлены президенту ФИФА Джанни Инфантино, а также главе Конфедерации африканского футбола (CAF) Патрису Мотсепе.

Требования связаны, в частности, с возможной причастностью Это′О к договорным матчам, о которой может свидетельствовать запись телефонного разговора с президентом камерунского клуба «Виктория Юнайтед», на которой бывший форвард «Барселоны» и « » говорит, что клуб должен выйти в высший дивизион. В начале августа CAF начала расследование инцидента.

Кроме того, в письме упоминаются налоговые махинации Это′О, за которые глава Fecafoot получил условный срок, его стычка с болельщиком во время чемпионата мира в Катаре и спонсорское соглашение с букмекерской компанией 1xBet. Кроме того, нахождение Это′О на должности названо противоречащим уставу Fecafoot.

«От ФИФА не было слышно ни слова, несмотря на многочисленные жалобы и напоминания от камерунских футбольных деятелей.

Как ФИФА может продолжать хранить молчание перед лицом стольких скандалов, которые подрывают доверие общественности к спортивной этике и честности матчей?

Печальная реальность заключается в том, что Африка остается своего рода анклавом, где позволяют себе вольности в отношении этики и образцовости, которые должно воплощать спортивное руководство.

Вы можете представить, чтобы ФИФА и УЕФА хранили молчание, если бы президента футбольной федерации в Европе подозревали в организации договорных матчей, подкрепляя это аудиозаписями? Можете представить молчание ФИФА и УЕФА, если глава европейской футбольной федерации станет послом букмекерской компании?» – говорится в письме.

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