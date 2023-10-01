Личка про 1:1 с «Ахматом»: «Динамо» хорошо владело мячом, но в финальной трети соперник решал получше»
Марцел Личка подвел итоги матча «Динамо» с «Ахматом» (1:1) в 10‑м туре Мир РПЛ.
– Понравился ли вам матч?
– Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Можно сказать, что мои игроки провели качественный матч.
К сожалению, нам не хватает последних 25-30 метров, чтобы решать задачу. Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать.
– Бериша не забил после выхода один на один в концовке.
– В футболе так бывает: не забиваешь одну, вторую, идет третья возможность. Так бывает, что футбольный бог наказывает тебя. У тебя три момента – не можешь забить. Один шанс у соперника – и он не забивает. Все равно решают голы.
– Ничья – справедливый результат?
– Тяжело говорить на эмоциях. Могу сказать, что «Ахмат» тоже смотрится интересно. Быстрые и умные игроки, быстрые переходы вперед.
Мы хорошо владели мячом, но в финальной трети соперник решал получше, – сказал главный тренер «Динамо» Личка.
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Всю игру смотрел Постоянно мяч передерживали,пас отдают принял и сразу потеря,под давлением играть вообще не могут,Тюкавин не очём ему не доходит и он нифига не делает болтается туда сюда,такое чувство что он заскучал за своим корешем!