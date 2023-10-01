Личка про 1:1 с «Ахматом»: «Динамо» хорошо владело мячом, но в финальной трети соперник решал получше»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка подвел итоги матча «Динамо» с «Ахматом» (1:1) в 10‑м туре Мир РПЛ.

– Понравился ли вам матч?

– Я могу сказать, что игра была хорошая и открытая. Можно сказать, что мои игроки провели качественный матч.

К сожалению, нам не хватает последних 25-30 метров, чтобы решать задачу. Я как тренер анализирую это. Нужно подумать, что я могу лучше делать на тренировках, чтобы команда начала побеждать.

– Бериша не забил после выхода один на один в концовке.

– В футболе так бывает: не забиваешь одну, вторую, идет третья возможность. Так бывает, что футбольный бог наказывает тебя. У тебя три момента – не можешь забить. Один шанс у соперника – и он не забивает. Все равно решают голы.

– Ничья – справедливый результат?

– Тяжело говорить на эмоциях. Могу сказать, что «Ахмат» тоже смотрится интересно. Быстрые и умные игроки, быстрые переходы вперед.

Мы хорошо владели мячом, но в финальной трети соперник решал получше, – сказал главный тренер «Динамо» Личка.

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8 комментариев

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Andrey Yaroslavtsev
Быстрей уже, делай на тренировках. Нужны победы.
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Dmitry Gaidar
А когда владели то им?
Всю игру смотрел Постоянно мяч передерживали,пас отдают принял и сразу потеря,под давлением играть вообще не могут,Тюкавин не очём ему не доходит и он нифига не делает болтается туда сюда,такое чувство что он заскучал за своим корешем!
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Мухаммад Мухаммадов
Хороший нападающий нужен
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Viktor Martunov
Ответ Мухаммад Мухаммадов
Хороший нападающий нужен
Так кони подкинули же.
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Machine Head
Сколько еще это говно Смолов и Макаров будут выходить вообще на поле? Два бревна , а один из них еще и редкий пижон . Смолов уже отыграл давно , пора уходить. Бериша отпахал весь матч , так Макаров со Смоловым рядом с ним просто говно пешеходное . Тюкавин , похоже, корону газпромовской примерил . Шунин уже никогда не будет выручать. Дотерпеть бы до зимы с ним. Куда делась вся игра ? Нахрен мне надо смотреть на ваши обрезы и недодачи?
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Сергей Карпухин
Ответ Dmitry Gaidar
А когда владели то им? Всю игру смотрел Постоянно мяч передерживали,пас отдают принял и сразу потеря,под давлением играть вообще не могут,Тюкавин не очём ему не доходит и он нифига не делает болтается туда сюда,такое чувство что он заскучал за своим корешем!
Я поддерживаю комментарий.Нужны быстрые игроки ,впору из молодёжки брать.Победы не видать.Почему Карапузова отдали,Лисовой на скамейке сидит ,Гладышев штаны протирает. Футбол стал другим,быстрым и комтоломным,если не увернулся во время- в лазарет.Но а зазвездившимся игрокам понизить выплаты,пускай через голову доходят,если через ноги не могут. Жалко Личку. Хороший тренер,просто попал в жирную команду,где нет голода до голов
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Machine Head
Ответ Dmitry Gaidar
А когда владели то им? Всю игру смотрел Постоянно мяч передерживали,пас отдают принял и сразу потеря,под давлением играть вообще не могут,Тюкавин не очём ему не доходит и он нифига не делает болтается туда сюда,такое чувство что он заскучал за своим корешем!
Это точно . Всю игру передержка мяча.
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Machine Head
Ответ Viktor Martunov
Так кони подкинули же.
Караскаль, кроме того что насрал ничем не отметился . Это же от него игрок ушел после чего сделал голевую передачу .
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