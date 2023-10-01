У «Динамо» 1 победа в 7 последних матчах

«Динамо» выиграло лишь 1 из 7 последних матчей.

Сегодня команда тренера сыграла вничью с « » (1:1) в Грозном в 10-м туре Мир .

С учетом Премьер-лиги и Фонбет Кубка России « » с 26 августа выиграло только у «Ростова» (2:1). «Краснодару» в Кубке уступили по пенальти.

В таблице РПЛ москвичи, набрав 16 очков, занимают 6-е место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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