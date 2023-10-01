У «Динамо» 1 победа в 7 последних матчах
«Динамо» выиграло лишь 1 из 7 последних матчей.
Сегодня команда тренера Марцела Лички сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) в Грозном в 10-м туре Мир РПЛ.
С учетом Премьер-лиги и Фонбет Кубка России «Динамо» с 26 августа выиграло только у «Ростова» (2:1). «Краснодару» в Кубке уступили по пенальти.
В таблице РПЛ москвичи, набрав 16 очков, занимают 6-е место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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