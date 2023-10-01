У «Динамо» 1 победа в 7 последних матчах

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Ахмат Марцел Личка Футбол

«Динамо» выиграло лишь 1 из 7 последних матчей.

Сегодня команда тренера Марцела Лички сыграла вничью с «Ахматом» (1:1) в Грозном в 10-м туре Мир РПЛ.

С учетом Премьер-лиги и Фонбет Кубка России «Динамо» с 26 августа выиграло только у «Ростова» (2:1). «Краснодару» в Кубке уступили по пенальти.

В таблице РПЛ москвичи, набрав 16 очков, занимают 6-е место, уступая «Спартаку» по дополнительным показателям.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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33 комментария

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Пашка Донофф
Понятно недовольство многих динамиков, учитывая положение в таблице…. Но! Команда только на стадии притёрки. Основополагающие новички пришли в конце ТО. Норм вратарь придёт зимой. Да, Лаксальта не хватает. Но сегодня было видно что игроки Терека играли просто до последних сил. И с ними, как и с Рубином, для нас всегда сложные игры. Дайте время хотя бы сыграться. Автобус строится намного легче и быстрее чем атакующая игра
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+14
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IlyaGrain
Дайте поработать! Оренбург тоже не за пол года начал хорошо играть 🤷🏻‍♂️
+10
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+9
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skorpy55
Ответ Дмитрий Столяров
Немного грусно
Значит надо немного принять на грудь....
+8
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Mixos Demid
К сожалению нужно признать, что покупка Караскаля - это финансовая помощь братьям-армейцам. Личке нужно сажать его на лавку. И реализация - это безграничный ужас!!! Макар, с 15 метров хотя бы ворота попадать нужно! И как достал вальяжный Федя!!!
+6
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+6
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skorpy55
Ответ IlyaGrain
Дайте поработать! Оренбург тоже не за пол года начал хорошо играть 🤷🏻‍♂️
Пусть работает, только гоняет посильней некоторых пешкодралов. И хоть что то придумает типа домашних заготовок. Да искры в глазах пусть всем зажжёт....
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snork
Из 7 игр 6 гостевых, куча упущенных моментов и пропущенных мячей на последних минутах. И все же есть надежда что Личка найдет оптимальный состав и игру. Чемпионат такой, непредсказуемый.
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Doronya
Блин, за результат - обидно, а вот за игру Динамо - нет! Классно играют, все матчи - 🔥 футбол Динамо реально интересно смотреть! Парочку «заслуженных» игроков бы проводить еще на пенсию 🙏
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Dr. Heisenberg
Ответ Леонид Драга
Грустно смотреть на игру Динамо. А сегодня Динамо повезло.
В чем повезло? Если бы Грозный реализовал два своих момента из двух, а Динамо 1 из восьми?
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skorpy55
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
И здесь забили похоже из офсайда. По крайней мере так показалось
Крестись.....
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hfgryje
Ответ Дмитрий Столяров
Немного грусно
Играли то неплохо, но реализация ужас
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ДМ-1чемпион
Команда сырая. Надо сыграться. Играем вроде хорошо. Куча моментов не использовали. Сегодня Макаров мог мяча 4 забить выйдя на замену. Смолов как обычно запорол убойный момент. Работать и ещё раз работать. Терпение и труд все перетрут. Вперёд ДИНАМО!
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Dr. Heisenberg
Самое интересное, что в этих матчах запросто могло быть как ноль побед (если бы Песьяков забил), так и 4 победы. Из этой статистики можно сделать только один вывод - результаты никак не коррелируются с игрой Динамо.
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justbored
Ответ Дмитрий Тараканов
личка своего мнения не и́меет, ставит блатного никакого смо́лова на игру
Смолов вышел на 64-й. Час без него лучше был что ли.
+2
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Дмитрий Столяров
Немного грусно
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Валерий Сергеевич
Ответ Dr. Heisenberg
В чем повезло? Если бы Грозный реализовал два своих момента из двух, а Динамо 1 из восьми?
Повезло в том плане, что последнее действие было за Ахматом.
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justbored
Ответ Пашка Донофф
Понятно недовольство многих динамиков, учитывая положение в таблице…. Но! Команда только на стадии притёрки. Основополагающие новички пришли в конце ТО. Норм вратарь придёт зимой. Да, Лаксальта не хватает. Но сегодня было видно что игроки Терека играли просто до последних сил. И с ними, как и с Рубином, для нас всегда сложные игры. Дайте время хотя бы сыграться. Автобус строится намного легче и быстрее чем атакующая игра
Да ну вообще не вижу поводов для паники.
+1
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Dmitry Gaidar
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А что снится Смолову?
Могу только предполагать что дикие кошмары
либо его жена мучает нехило!
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Dmitry Gaidar
Победы теперь нам только снятся Личка похоже прибывает в нагдауне от самого себя!Тьфу
А что снится Смолову?
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Александр Громов
Личка рулит!( Караскаля нафиГа взяли? Два брата-акробата Смолов и Караскаль активно помогают. Стартовый состав явно не победный.
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Dr. Heisenberg
Ответ Леонид Драга
Вы смотрели матч? Какие восемь моментов, а у Ахмата было не два, а больше.
Тот же вопрос могу адресовать и вам.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Dmitry Gaidar
Могу только предполагать что дикие кошмары либо его жена мучает нехило!
Пусть его лучше Личка мучает.
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Огюст
Вроде и состав не плох у Динамо ,а вот как то не получается с победными играми !
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Дмитрий Тараканов
личка своего мнения не и́меет, ставит блатного никакого смо́лова на игру
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Дмитрий Тараканов
смолова на мыло!!!!
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Валерий Сергеевич
Ответ Александр Громов
Личка рулит!( Караскаля нафиГа взяли? Два брата-акробата Смолов и Караскаль активно помогают. Стартовый состав явно не победный.
А Макар, что лучше!
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