«Барса» пропишет 1 млрд евро отступных в контракте 16-летнего Ямаля. О подписании объявят в понедельник
«Барселона» в скором времени объявит о подписании контракта с Ламином Ямалем.
Ранее Фабрицио Романо сообщил, что первый профессиональный контракт Ямаля с «Барселоной» будет рассчитан на 3 года – максимальный срок соглашения для 16-летнего игрока по правилам ФИФА.
Как уточняет инсайдер, «Барселона» объявит о подписании контракта с Ямалем в понедельник, несмотря на то, что соглашение было достигнуто еще в июле. Отступные по контракту 16-летнего полузащитника составят 1 миллиард евро.
Ямаль провел первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории Ла Лиги.
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парень в 16 лет делает результативные действия за сборную и клуб, а он оказывается никому и за 50 не будет нужен, наверное поэтому за ним и ситуацией с его контрактом Сити все лето следил)
то есть вы хотите сказать, что если какой-нибудь середняк купит молодого южноамериканца за условных пять миллионов, а он через пару лет внезапно начнёт разрывать лигу, то они его не смогут продлить с клаусулой выше 15 миллионов?
а то страсти как с Кейном, ей богу