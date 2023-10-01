«Барса» пропишет 1 млрд евро отступных в контракте 16-летнего Ямаля. О подписании объявят в понедельник

Теги Барселона Ла Лига деньги Фабрицио Романо Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» в скором времени объявит о подписании контракта с Ламином Ямалем.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что первый профессиональный контракт Ямаля с «Барселоной» будет рассчитан на 3 года – максимальный срок соглашения для 16-летнего игрока по правилам ФИФА.

Как уточняет инсайдер, «Барселона» объявит о подписании контракта с Ямалем в понедельник, несмотря на то, что соглашение было достигнуто еще в июле. Отступные по контракту 16-летнего полузащитника составят 1 миллиард евро.

Ямаль провел первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории Ла Лиги

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69 комментариев

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Бускетс это позиция
Ответ войд
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ты вроде за Реал болеешь, уж должен соображать, что в Испании нельзя не прописывать отступные и если прописали условный миллиард, это значит что отдавать игрока за клаусулу не намерены, это элементарно)
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Михаил Опякин
Сколько таких молодых да ранних бвло в Барсе
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olegolic
Ответ Михаил Опякин
Сколько таких молодых да ранних бвло в Барсе
у Барсы они есть хотя бы
+15
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Hi Hi
Ответ войд
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они думают что никто не отвалит столько что означает что не продадут его ни за какую сумму
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Iamliam
Очень интересный умный игрок. Не носится без толку как многие вингеры, а старается играть в пас, отдает умные и своевременные передачи. При этом отличный дриблинг и удар. Крутая замена Дембеле из кантеры!
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kenny_182
Не применительно конкретно к Барсе, конечно, но с суммами трансферов нужно что-то делать. Возможно, систему как в фентези - есть максимально возможная сумма за игрока. Это уже какие-то абсолютно сумасшедшие суммы, которые уже даже не смешные.
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Бускетс это позиция
Ответ kenny_182
Не применительно конкретно к Барсе, конечно, но с суммами трансферов нужно что-то делать. Возможно, систему как в фентези - есть максимально возможная сумма за игрока. Это уже какие-то абсолютно сумасшедшие суммы, которые уже даже не смешные.
так это просто гарантия, что игрок не уйдёт если клуб этого не захочет, чтобы избежать ситуаций, по типу ухода Неймара в 17м, к переговорам то эти игроки всё ещё доступны и если их захотят купить, то можно в любой момент сесть за стол переговоров с Барсой
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Виталий Фомин
Ответ войд
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ты серьезно? они страхуют себя от ситуации подобной с Неймаром, за ярд он никому и никогда нахер не будет нужен, но и забрать его без согласия барсы меньше чем за ярд никто не сможет. Вот в чем смысл отступных
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alik055
Ответ войд
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Сколько можно писать про отступные в контрактах игроков Ла лиги?
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Under
Ответ войд
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в этом и смысл
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Бускетс это позиция
Ответ Hi Hi
Есть такое правило - отступные могут быть максимум в 3 раза больше суммы трансфера. В случае, если игрок прямиком из молодежи - сумму можно прописывать любую, чем и пользуется барса
не припомню такого правила, у Торреса переходившего за 55 отступные в миллиард, у Кесье и Кристенсена были 500млн хотя они переходили в качестве свободных агентов
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Бускетс это позиция
Ответ войд
Я в курсе этой темы,Бчк могла б прописать лямов 50,сомневаюсь что кто-то купит этого дельфина-бегунка)
Дельфином бегунком его даже Шулер не называл, который вот вообще не любит Ла Масию, тут ты меня прям удивил)
парень в 16 лет делает результативные действия за сборную и клуб, а он оказывается никому и за 50 не будет нужен, наверное поэтому за ним и ситуацией с его контрактом Сити все лето следил)
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Дядя Тима
Ответ kenny_182
Не применительно конкретно к Барсе, конечно, но с суммами трансферов нужно что-то делать. Возможно, систему как в фентези - есть максимально возможная сумма за игрока. Это уже какие-то абсолютно сумасшедшие суммы, которые уже даже не смешные.
Так трансфер Неймара в ПСЖ и сделал свое дело ,теперь и ставят клаусулу такую ,что бы никто не смог повторить
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Bazilic
Ответ error505
что же они тогда продолжают сидеть в долгах, если у низ столько денег
Значительная часть этого долга является долгосрочной, ее не нужно завтра отдавать
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Футбол_это_жизнь
Ответ Бускетс это позиция
ты вроде за Реал болеешь, уж должен соображать, что в Испании нельзя не прописывать отступные и если прописали условный миллиард, это значит что отдавать игрока за клаусулу не намерены, это элементарно)
Да откуда ему это знать, все его познания в футболе сводятся к хейту барсы
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Media Team
Правильное решение
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Golyaso
во вторник шейх из СА: вот деньги дайте двух.
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Under
Ответ Hi Hi
Есть такое правило - отступные могут быть максимум в 3 раза больше суммы трансфера. В случае, если игрок прямиком из молодежи - сумму можно прописывать любую, чем и пользуется барса
что за дичь?
то есть вы хотите сказать, что если какой-нибудь середняк купит молодого южноамериканца за условных пять миллионов, а он через пару лет внезапно начнёт разрывать лигу, то они его не смогут продлить с клаусулой выше 15 миллионов?
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Крыс Пол
Фати четыре года назад сильнее был, а этот даже один несчастный гол не может забить
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Азим Хасанов
В свое время, за Фати, Серджи Роберто, Кркича тоже подписывали большие отступные. Но в итоге ни один из них не оправдал себя. Это только вредит игроку, начинают звездиться
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alik055
Ответ kenny_182
Не применительно конкретно к Барсе, конечно, но с суммами трансферов нужно что-то делать. Возможно, систему как в фентези - есть максимально возможная сумма за игрока. Это уже какие-то абсолютно сумасшедшие суммы, которые уже даже не смешные.
А что не так?
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Under
Ответ Любезный Коссутий
разумные отступные это нормально. но миллиард. за ним никто не придет, пока Барса сама не решит его втолкать. по сути, распоряжаются им, как собственностью.
так пусть не подписывает на таких условиях, если не хочет
а то страсти как с Кейном, ей богу
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Under
Ответ Любезный Коссутий
смысл в том, чтобы держать на привязи, пока ин им нужен.
собственно, как и любой другой клуб любого другого игрока?
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Nickolay Lyskov
Ответ Rocco777
он реально так хорош ???
Конечно, играет на уровне праймовых двух Роналду и трех Месси одновременно. Не с потолка ж цифры брали.
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Бронислав Каминский
Ответ Крыс Пол
Фати четыре года назад сильнее был, а этот даже один несчастный гол не может забить
Забил уже в 16 лет за Испанию
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