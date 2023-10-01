«Барса» пропишет 1 млрд евро отступных в контракте 16-летнего Ямаля. О подписании объявят в понедельник

«Барселона» в скором времени объявит о подписании контракта с Ламином Ямалем.

Ранее Фабрицио Романо сообщил, что первый профессиональный контракт с «Барселоной» будет рассчитан на 3 года – максимальный срок соглашения для 16-летнего игрока по правилам ФИФА.

Как уточняет инсайдер, « » объявит о подписании контракта с Ямалем в понедельник, несмотря на то, что соглашение было достигнуто еще в июле. Отступные по контракту 16-летнего полузащитника составят 1 миллиард евро.

Ямаль провел первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории .

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