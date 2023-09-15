Ямаль отказал «Ман Сити». 16-летний вингер думает только о «Барселоне»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль сосредоточен на «Барселоне» на фоне интереса «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что английский клуб пытался переманить 16-летнего футболиста, из-за чего отношения «Барселоны» и «Манчестер Сити» испортились.

Отмечается, что Ламин Ямаль сразу же отклонил предложение «Манчестер Сити», поскольку думает только о каталонском клубе и выступлении за него, об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Radio Marca.

В нынешнем сезоне вингер провел 4 матча за Барселону в Ла Лиге и сделал результативную передачу.

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36 комментариев

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Bazilic
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В Сити своих днищ хватает)
Насколько плох Реал, что эти днища его 4:0 порвали?
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Alexlagodny
Молодец парень!
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Rachid
Маленький Ямаль а уже знает, что Барса - самый лучший Клуб..!!…
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revodrok
хотелось бы, чтобы с третьей попытки Барса наконец физически не слила бриллиантовый талант
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Bazilic
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Ну если 1/2 лч - ненужный матч, то вопросов больше нет
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Roman Araslanov
Ждём через 3 года в Брайтоне)
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Rus Donskoy
Спортс хорош уже на сегодняшний день!
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Bazilic
Мозги похоже на месте. Не будет второго Мориба, а это радует
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Ulukbek Kiyazov
Ответ rigobersong
Фати-Роке-Ямаль будущее трио которое будет забивать сотни голов в сезоне!:))
Ахаха, это надо заскринить когда чуваки будут играть в других клубах)
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Cops noob pley
Ответ rigobersong
Фати-Роке-Ямаль будущее трио которое будет забивать сотни голов в сезоне!:))
Ямаль и Роке хороши, но в фати уже не верится
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f0mk4
может наконец перестанут сплавлять пачками игроков в барсу
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Anton Kortenko
через 2 года будут искать способ спихнуть как с Фати.
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KMR
В сборной себя показал Движений много,а толку мало.
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ljolik888
Такие игроки Барселоне нужны . Теперь главное не замучить ребёнка и дать ему спокойно развиваться .
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Alisher Buranov
Фати тоже так думал, в итоге додумался
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Waititi
Отказал чтоб не сидеть на банке, раздуваете тут клоунаду как будто бы он в состав попал. Какие вы наивные.
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Дмитрий Рабко
Точно. К Пепу он идти не собирается. Видимо, старожилы "Барселоны" рассказали про его стиль и схемы. А тут, глядишь, и легендарный Куман вернётся, тот, кто играл ещё за ту, действительно великую команду, дарившую зрителям настоящий футбол.
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Vladimir Zinkov
Что за борщ они там едят, что прям и от денег отказываются и от игры в реально топ клубах, видимо каталанский борщ не чита тарасовскому.
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Ulukbek Kiyazov
Диарея спорт! Классика выдумок про Барсу!)
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sargerasxd
Верим
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Alex Legend
Мунир №2 побегает годика 2, сломается и забухает. Скриньте.
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Barcelonafun
Ответ Владислав Шулепов
кого ещё слили кроме Фати? про кркича что ли речь?
Про Педри похоже
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Андрей Горонов
Мало кто бросит школу и уедет в Манчестер
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войд
Ответ Bazilic
Насколько плох Реал, что эти днища его 4:0 порвали?
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Bazilic
Ответ войд
Аа Так ты примазался к победе Сити? Тогда и у меня вопросов нет)
Изначально про Сити и говорили
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