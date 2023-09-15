Ламин Ямаль сосредоточен на «Барселоне» на фоне интереса «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что английский клуб пытался переманить 16-летнего футболиста, из-за чего отношения «Барселоны» и « » испортились.

Отмечается, что сразу же отклонил предложение «Манчестер Сити», поскольку думает только о каталонском клубе и выступлении за него, об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Radio Marca.

В нынешнем сезоне вингер провел 4 матча за Барселону в и сделал результативную передачу.

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