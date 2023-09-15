Ямаль отказал «Ман Сити». 16-летний вингер думает только о «Барселоне»
Ламин Ямаль сосредоточен на «Барселоне» на фоне интереса «Манчестер Сити».
Ранее сообщалось, что английский клуб пытался переманить 16-летнего футболиста, из-за чего отношения «Барселоны» и «Манчестер Сити» испортились.
Отмечается, что Ламин Ямаль сразу же отклонил предложение «Манчестер Сити», поскольку думает только о каталонском клубе и выступлении за него, об этом сообщает Diario Sport со ссылкой на Radio Marca.
В нынешнем сезоне вингер провел 4 матча за Барселону в Ла Лиге и сделал результативную передачу.
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