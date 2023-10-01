Агент Ренана: «Никто в агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня в резерве. Сейчас не время говорить об уходе из «Зенита»
Агент Роберта Ренана недоволен игровым временем бразильца в «Зените».
Последний раз защитник «Зенита» выходил на поле в матче Мир РПЛ 13 августа, проведя в запасе пять последних матчей чемпионата.
«Я не участвую в выборе состава команды с тренером «Зенита». Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм, и ничего его не беспокоит.
Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему», – сказал Луис Фернандо Гарсия.
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Мне кажется, когда Родригао форму наберёт, Ренан тоже в основу вернётся. Логично было бы.