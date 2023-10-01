Агент Ренана: «Никто в агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня в резерве. Сейчас не время говорить об уходе из «Зенита»

Агент Роберта Ренана недоволен игровым временем бразильца в «Зените».

Последний раз защитник «Зенита» выходил на поле в матче Мир 13 августа, проведя в запасе пять последних матчей чемпионата.

«Я не участвую в выборе состава команды с тренером « ». Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм, и ничего его не беспокоит.

Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

Агент Ренана исключил аренду в другой клуб»: «Это фантазии. Семак знает, что делает»

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline