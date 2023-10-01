Агент Ренана: «Никто в агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня в резерве. Сейчас не время говорить об уходе из «Зенита»

Теги Зенит премьер-лига Россия агенты Роберт Ренан Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Роберта Ренана недоволен игровым временем бразильца в «Зените».

Последний раз защитник «Зенита» выходил на поле в матче Мир РПЛ 13 августа, проведя в запасе пять последних матчей чемпионата.

«Я не участвую в выборе состава команды с тренером «Зенита». Никто в нашем агентстве не хочет видеть футболиста такого уровня, как Ренан, в резерве. У него нет травм, и ничего его не беспокоит.

Вариант ухода зимой? Сейчас не время говорить на эту тему», – сказал Луис Фернандо Гарсия.

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13 комментариев

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luu
А сам Ренан не хочет начать играть нормально?, а не обводить совершая обрезы и нормально позиционно распологаться, а не как в матче с Динамо, когда Тюкавин забил дворовый гол. Пока присутствие его на поле больше шоу.
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Циник Петербургский
При всем уважении, Ренан частенько играл авантюрно...
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ApocalypsePlease
Ренан ещё просто ещё в такое время в команде оказался, что у нас в целом с центром обороны проблемы большие. Родригао и Чистяков только-только восстановились, Эракович надёжностью на блещет, у Алипа очень много позиционных ошибок. Без надёжного и опытного партнёра по обороне, который подскажет и подстрахует, если что, у Ренана любая ошибка моментально приводит к наказанию всей команды.
Мне кажется, когда Родригао форму наберёт, Ренан тоже в основу вернётся. Логично было бы.
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Назар Игорь
Ренан конечно большой талант, но ему нужно постоянно давать пиндюлей, никто не отменял правило " техничный защитник враг своей команды"
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Filipp Gorski
Ренану может лучше на другой позиции попробовать сыграть? В опорной зоне вместе с Барриосом допустим или на фланге обороны?
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Тралл из Питера
Ответ ApocalypsePlease
Ренан ещё просто ещё в такое время в команде оказался, что у нас в целом с центром обороны проблемы большие. Родригао и Чистяков только-только восстановились, Эракович надёжностью на блещет, у Алипа очень много позиционных ошибок. Без надёжного и опытного партнёра по обороне, который подскажет и подстрахует, если что, у Ренана любая ошибка моментально приводит к наказанию всей команды. Мне кажется, когда Родригао форму наберёт, Ренан тоже в основу вернётся. Логично было бы.
Тоже думаю так, Родригао + Ренан, может, стоит вернуться к схеме предыдущего сезона, попробовать так поиграть.
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Cat Behemoth
Какого уровня? Уровня 3й лиги? Да, наверное, такой не нужен.
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Nick Crosier
При том как играет Зенит в защите,Ренан точно бы погоды не испортил,хотя он еще довольно нестабильный и авантюрный защитник,но точно не на скамейку его брали.
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Спартак Уокер
Ренан объективно слабее Эраковича в запасе сидит по делу
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GerbertS
да вы что?!?! это ж топ защитник) зенит выиграл конкуренцию у реала... Ау? ) где вы все? )
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