Агент Ренана исключил аренду в другой клуб»: «Это фантазии. Семак знает, что делает»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Роберт Ренан Луис Фернандо Гарсия Футбол

Агент Роберта Ренана исключил его переход в аренду в другой клуб.

Последний раз защитник «Зенита» выходил на поле 13 августа, проведя последние три игры в запасе.

«Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» — великий клуб.

Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер», — сказал Луис Фернандо Гарсия.

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9 комментариев

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Виктор
Ответ sled
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Как там Джикия поживает? С дуартой.
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Артем Русанов
Не думал , что есть такие адекватные агенты 😃
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Tydeus
О какой аренде можно говорить, если у него конкуренция с Алипом? Ты либо выигрываешь конкуренцию у Алипа, либо едешь с ярмарки
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sled
Ответ Виктор
Как там Джикия поживает? С дуартой.
Дуарте играет, в последней игре на нуль, так и стоил он раза в три дешевле, а получает раза в пять меньше, но ваша бюджетная богадельня денег не считает
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Ivan Petrov
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Ответ Виктор
Как там Джикия поживает? С дуартой.
Джикия на лавке,Дуарте с Бабичем отыграли на ноль. Тебе ли не как самому преданному болельщику Спартака не знать.
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