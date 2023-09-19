Агент Ренана исключил аренду в другой клуб»: «Это фантазии. Семак знает, что делает»
Агент Роберта Ренана исключил его переход в аренду в другой клуб.
Последний раз защитник «Зенита» выходил на поле 13 августа, проведя последние три игры в запасе.
«Есть ли желание попросить «Зенит» об аренде Ренана из-за потери им игровой практики? Нет. Это ваши фантазии. «Зенит» — великий клуб.
Тревожит ли меня эта ситуация? Нет. Я не участвую в выборе состава, Семак знает, что делает. Он отличный тренер», — сказал Луис Фернандо Гарсия.
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