«Зенит» – «Балтика»: прогноз на матч 3.10.2023, Кубок России

Во вторник, 3 октября, питерский «Зенит» в рамках группового этапа Кубка России (путь РПЛ) сыграет с калининградской «Балтикой». Игра пройдет в квартете С, где помимо петербуржцев и балтийцев также находятся грозненский «Ахмат» и самарские «Крылья Советов». Отметим, поединок начнется в 17:15 по московскому времени.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Рекомендованная ставка – победа «Зенита» или ничья в основное время (1.06), «Обе забьют» (1.73)

Смогут ли подопечные Сергея Семака обыграть команду Игнашевича? Получится ли у балтийцев обыграть преследователя в квартете С? Даст ли Семак возможность проявить себя молодым футболистам петербуржцев? В каком составе сыграет «Балтика»? Ответы на эти вопросы получится узнать, только посмотрев эту игру, ну а наш прогноз на матч «Зенит» – «Балтика» поможет вам сделать осмысленную ставку на поединок.

«Зенит»

Пока подопечные Сергея Семака не могут занести себе в актив сентябрь 2023 года. Команда начала месяц с гостевой ничьи с ЦСКА (1:1, голом у «Зенита» отличился Дуглас Сантос), затем команда в гостях уверенно справилась с «Рубином» (3:0, голы записали на свой счет Кассьерра, Изидор и Клаудиньо, ну а Вендел и Мантуан пополнили свою статистику ассистов в этой встрече), после, уже в рамках Кубка России, команда сыграла вничью с «Ахматом» (3:3 в основное время, но в серии пенальти были точнее петербуржцы). Голами в кубковой встрече отличались Иван Сергеев (дубль), и Матео Кассьерра – речь идет о голах, забитых в основное время встречи.

На этом успехи сине-бело-голубых закончились, а команда сначала уступила «Локомотиву» (1:2, гол в ворота красно-зеленых забил Матео Кассьерра с передачи Вячеслава Караваева), ну а затем «Зенит» неожиданно для всех проиграл «Оренбургу» (1:3, гол на свой счет записал Густаво Мантуан, а Круговой стал автором голевой передачи).

Если в Кубке России команда идет второй в таблице,в таблице, имея в своем активе две победы, шесть забитых голов и восемь очков (при этом у подопечных Семака одно поражение, ничья и четыре пропущенных мяча), то в чемпионате страны петербуржцы только четвертые – «Зенит» набрал в 10 турах РПЛ 17 баллов, и отстает от лидирующего «Краснодара» на значительные семь очков. Если питерцы не исправят турнирную ситуацию, то возможно, единственным шансом на трофей станет успешное выступление в Кубке России.

Если говорить об индивидуальной статистике футболистов, то больше всех в «Зените» забивает Матео Кассьерра. Форвард наколотил девять голов в 14 матчах команды. На втором месте Иван Сергеев с шестью голами в 13 поединках сине-бело-голубых. У команды Семака нет ярко выраженного лидера по ассистам. По две голевые передачи отдали Вендел, Караваев и Клаудиньо.

Что касается травм, то «Зениту» в игре с «Балтикой» не смогут помочь Андрей Мостовой, Дмитрий Васильев и Вячеслав Караваев. Также имеет риск дисквалификации и Нуралы Алип, впрочем, казах чисто теоретически может сыграть против калининградцев.

Прежде чем приступать к разговору о «Балтике», приведем краткие статистические факты о петербургском клубе:

в последних 5 играх «Зенит» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;

в последних 5 играх «Зенит» забивает в среднем 2.40 гола за игру;

«Зенит» пропускает в 6 из 8 последних матчей;

«Зенит» побеждает в 3 последних матчах дома;

в последних пяти матчах команда забила 12 голов;

в последних пяти матчах команда пропустила 7 голов.

Прогноз на матч Локомотив – Ростов

«Балтика»

Калининградцы ожидаемо «буксуют» в чемпионате страны, но вполне неплохо выступают в Кубке России. Так, команда лидирует в квартете С. Калининградцы выиграли три игры, одну встречу проиграли, забили семь, но при этом пропустили четыре гола. Балтийцы имеют в своем активе девять очков, и на балл обгоняют идущий на втором месте питерский «Зенит».

В чемпионате же России команда пока что идет на 14 месте в турнирной таблице – это зона стыковых матчей за право остаться в Премьер-лиге. Отметим, в активе подопечных Сергея Игнашевича семь баллов, и чтобы выбраться с опасных позиций, калининградцам нужно выиграть минимум две ближайшие встречи в РПЛ.

Впрочем, поговорим о том, как команда проявила себя в сентябре. В начале месяца команда на выезде уступила «Локомотиву» (2:3, голы за балтийцев забили Гедеон Гузина, Сергей Пряхин, а ассисты на свой счет записали Кузьмин и Галоян), затем команда вытащила, казалось, безнадежно проигранный матч с «Ростовом», забив два гола в последнюю десятиминутку встречи (2:2, за «Балтику» с передачи Фернандеса забил Энрикес, а еще гол на свой счет записал Бистрович). После команда уступила «Крыльям Советов» (1:2, гол с пенальти забил Галоян), но потом балтийцы передавили «Ахмат» (1:0 благодаря автоголу Харина). В предыдущем туре РПЛ команда с минимальным счетом проиграла ЦСКА (0:1).

Лучший бомбардир команды – чилиец Анхело Энрикес. Игрок записал на свой счет четыре гола в 14 матчах балтийцев. На втором месте Тамерлан Мусаев с двумя голами. Лучший ассистент команды – Максим Кузьмин с тремя результативными передачами в 13 играх калининградцев.

Команде в кубковом матче с питерским «Зенитом» не помогут Владислав Лазарев и Сергей Пряхин. Оба футболиста находятся в лазарете команды, а сроки восстановления игроков никак не совпадают с датой кубковой встречи.

Коротко говорим о статистических фактах:

«Балтика» не проигрывает в 7 из 8 последних матчей против петербуржцев;

в последних 5 играх «Балтика» пропускает в среднем 1.40 гола за игру;

в последних 5 играх «Балтика» забивает в среднем 1.40 гола за игру;

«Балтика» пропускает в 4 последних матчах;

«Балтика» забивает в 3 последних матчах;

«Балтика» забивает в 8 последних матчах против «Зенита»;

в последних 5 играх «Балтика» забивала и пропустила по 7 голов.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч «Зенит» – «Балтика»

В истории противостояния команд зафиксировано 12 матчей, в которых «Зенит» побеждал только дважды, а «Балтика» выигрывала семь раз. Питерцы отправили в ворота соперника 13 голов, ну а балтийцы ответили 20 мячами. Отметим, что последний матч команд в чемпионате России был зафиксирован в 1998 году, затем, «Балтика» играла с «Зенитом» только в рамках Кубка России. Так, в 2012 году была зафиксирована победа «Зенита» со счетом 2:1 (голы в той встрече забивали Халк, Бруно Алвеш и Максим Плопа). Упомянем и предыдущий кубковый матч между калининградцами и питерцами. Он закончился со счетом 1:0 в пользу «Балтики», а гол на свой счет записал Анхело Энрикес. Отметим, в той встрече «Зенит» играл полурезервным составом.

Для «Зенита» эта игра явно не станет легкой прогулкой – наверняка Сергей Семак выпустит полурезервный состав. Игнашевич же может поставить на игру и основной состав с минимальными изменениями. Предположим, что обе команды распечатают ворота друг друга. Впрочем, несмотря на это, «Зенит» возьмет свои три очка или в основное время, или в серии пенальти. Для подстраховки поставить на победу «Зенита» или ничью в основное время (1.06), также сделаем ставку на «Обе забьют» (1.73).

Аналитики букмекерской конторы «БетБум», в целом, согласны с нашими доводами. Так, на победу «Зенита» букмекер дает коэф 1.37, ничья оценена в 5.34, ну а виктория балтийцев – 7.80.

Где смотреть матч Зенит – Балтика

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥