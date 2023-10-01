Локомотив — Ростов: прогноз на матч 3 октября 2023, Фонбет Кубок России

3 октября, во вторник, московский «Локомотив» на своем поле примет «Ростов» в матче 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча пройдет в на стадионе «РЖД Арена» и начнется в 17:15.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТМ 3.

Локомотив

«Локомотив», который в весенней части предыдущего сезона стал лучшей командой страны, на старте нового розыгрыша откровенно разочаровал: команда с большим трудом набирала очки, зачастую вырывая их на последних секундах. Так, команда Михаила Галактионова была близка к поражениям в играх против казанского «Рубина» (2:2), самарских «Крыльев Советов» (1:1) и «Краснодаром» (1:1), но все-таки находила в себе силы отыгрываться в компенсированное время.

При этом железнодорожники еще без шансов уступили в дерби с ЦСКА (1:4) и на своем поле умудрились отдать три очка «Оренбургу» (0:2).

Однако в последних двух турах волевые качества игроков «Локо» принесли уже победы. В матче с «Зенитом» в Санкт-Петербурге победный гол Наиль Тикнизян забил в компенсированное время, а в следующем туре победу над «Пари НН» принес Рифат Жемалетдинов на 83-й минуте. Примечательно, что полузащитник вышел на замену за три минуты до своего решающего удара.

В итоге команда Галактионова завершила первую треть чемпионата на третьем месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков.

В Фонбет Кубке России «Локомотив» после четырех туров идет на втором месте, отставая от «Ростова» на одно очко.

Москвичи начали турнир с двух побед над «Уралом» (2:1) и «Рубином» (1:0), но затем уступили в гостях «Ростову» (1:2) и по пенальти екатеринбуржцам.

Лидером атаки «Локомотива» в этом сезоне является номинальный защитник Наир Тикнизян: игрок сборной Армении забил четыре мяча в чемпионате и один в розыгрыше Кубка. Три футболиста — Артем Дзюба, Антон Миранчук и Максим Глушенков — забили по два мяча.

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Ростов

«Ростов» — лидер своей группы в Фонбет Кубке России: команда Валерия Карпина набрала восемь очков в четырех играх. Помимо домашней победы над «Локомотивом» ростовчане дважды обыграли «Рубин» (1:0 дома и по пенальти в гостях). Еще в одном матче «Ростов» уступил в Екатеринбурге «Уралу» с минимальным счетом. В чемпионате Премьер-лиги ростовчан поразил ничейный синдром — команда Карпина поделила очки с соперниками в последних трех турах. Если в последнем матче с «Уралом» ничью можно занести в актив, так как южане отыгрались со счета 0:2, то в играх с «Балтикой» и ЦСКА «Ростов» откровенно упустил победы. В Калининграде гости вели 2:0 еще за пять минут до конца, а дома против ЦСКА выигрывали 2:0 и 3:1, но в обоих случаях позволили соперникам сравнять счет. В чемпионате «Ростов» с десятью очками занимает двенадцатое место, находясь всего в одном очке от зоны стыковых матчей. В целом «Ростов» не может победить в чемпионате уже шесть туров подряд, и эта серия рискует затянуться — в следующем туре команда Карпина гостит у лидера чемпионата «Краснодара». Что касается индивидуальных успехов, то в этом сезоне у «Ростова» солирует Егор Голенков, который забил уже четыре мяча в чемпионате. Если в прошлом году нападающий в основном получал свой шанс в кубковых матчах, то сейчас является железным игроком стартового состава.

Локомотив — Ростов: история личных встреч

Первую игру в Кубке «Ростов» выиграл у «Локомотива» со счетом 2:1 благодаря голам Голенкова и Илья Вахании. Последняя игра в Москве между этими соперниками была в июле прошлого года и завершилась со счетом 2:2. Годом ранее «Ростов» увез победу из Москвы, а сезоне-2020/21 железнодорожники сумели разгромить команду Карпина со счетом 4:1.

Локомотив — Ростов: прогноз на матч

В этой встрече будет решаться, кто досрочно гарантирует себе участие в плей-офф Кубка России, так что борьба ожидается нешуточная. Букмекерская компания BetBoom считает фаворитом матча «Локомотив»: на его победу дается коэффициент 1.65. Успех «Ростова» оценивается в 5.09, а ничья — 4.15. «Локомотив» действительно набрал хороший ход, и, скорее всего, сумеет одержать победу над ростовчанами. Так что можно взять их чистую победу. Ввиду турнирной важности матча вряд ли будет забито много голов, так что можно сделать ставку на ТМ 3 за 1.72.

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