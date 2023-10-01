Где смотреть Зенит – Балтика, во сколько прямая трансляция матча, ФОНБЕТ Кубок России 3 октября
Во вторник, 3 октября, сыграют Зенит и Балтика в пути команд РПЛ ФОНБЕТ Кубка России по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена (Крестовский)».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Зенит – Балтика
- Начало матча запланировано на 17:15 по московскому времени.
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