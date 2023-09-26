Промес выложил фото с друзьями на фоне новостей о скандале с полицией: «Не верьте шумихе»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес соцсети Чемпионат.com Футбол

Квинси Промес опубликовал новый пост на фоне слухов о скандале с полицией.

Вчера телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник «Спартака» приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Московский клуб опроверг эту информацию: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями». 

Футболист выложил в сторис инстаграма фотографию с друзьями. «Не верьте шумихе», – написал Промес. 

Фото: инстаграм Квинси Промеса

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37 комментариев

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damondiamond
это он в отделе полиции сфоткался?
+39
-7
+32
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Demedieu
Ответ damondiamond
это он в отделе полиции сфоткался?
в барвихе отдел полиции
+16
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+16
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Оператор Дзюбы
там поп смоук что-ли?
+17
-2
+15
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T622222
Этот справа еще не отпустило ) под хмурым точно )
+12
-2
+10
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Антон Фалафель
Значит менты получили своё баблишко.
+16
-9
+7
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lovkac
Выкупил таки своих хоуми
+10
-4
+6
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Zlodimir
Ответ Demedieu
в барвихе отдел полиции
Нет! Это уже на даче главы Барвихинского мвд 😂
Там ещё этот, с голосом Ди Каприо который, Барунов короче, он там тамадой на вечеринках выступает 🤣
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Dmitry_1986
И как это отменяет видео из отдела полиции и то, что он денег на этом же видео предлагает? Антон совсем КБ за дураков держит по ходу....
+7
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Jazzzz
«Не верьте тому, что я пырнул кого-то ножом. Голландское правосудие ошибается. Этот н####р ни в чем не виноват.»
+7
-3
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marshalericsson1357
"Не верьте шумихе, моим товаром довольны все"
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Джанлука Пальюка
А видео хромающего брата пришлет?
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Spaten
Ноу вумен- ноу край))
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Вячеслав Пустохин
"Срок в Нидерландах? не верьте шумихе!"
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Юра Бабин
Ответ Оператор Дзюбы
там поп смоук что-ли?
Диё диё, воскрес ага)
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Вячеслав Тотров
откупил все-таки
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wshnmn
Ну так все уже видели видео.
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Сергей Жарковский
Вот это друзья, можно вывешивать на стенде Внимание Розыск!
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Алексей Минин
Отличный постер для GTA San Andreas
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Сергей Гаряшин
Антоха,законопослушный гражданин
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Кирилл Кожанов
Таких друзей....и в музей!
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jqzn88xn6n
Динамовцы повержены?)
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Виталик Украинский
В Гарлеме лица ночью более доброжелательные.
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Док163
Чувствую его скоро могут и короновать ….
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Рокко Сиффредди
фотка из толчка.
торчков обязывают помочиться в стаканчик.
стаканчики тоже при них.
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Сергей
Сколько галошь можно нашить
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