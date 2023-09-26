Промес выложил фото с друзьями на фоне новостей о скандале с полицией: «Не верьте шумихе»
Квинси Промес опубликовал новый пост на фоне слухов о скандале с полицией.
Вчера телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник «Спартака» приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.
Московский клуб опроверг эту информацию: «Проблем с российской полицией у Квинси Промеса нет. Он готовится к игре с «Крыльями».
Футболист выложил в сторис инстаграма фотографию с друзьями. «Не верьте шумихе», – написал Промес.
Фото: инстаграм Квинси Промеса
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Там ещё этот, с голосом Ди Каприо который, Барунов короче, он там тамадой на вечеринках выступает 🤣
торчков обязывают помочиться в стаканчик.
стаканчики тоже при них.