Квинси Промес опубликовал новый пост на фоне слухов о скандале с полицией.

Вчера телеграм-канал Mash сообщил, что полузащитник « » приехал в один из отделов московской полиции, когда узнал о задержании своих друзей. Футболист хотел им помочь, возмущался, предъявлял претензии сотрудникам и громко скандалил. Друзей Промеса задержали с подозрением на наркотическое опьянение.

Московский клуб опроверг эту информацию: «Проблем с российской полицией у нет. Он готовится к игре с «Крыльями».

Футболист выложил в сторис инстаграма фотографию с друзьями. «Не верьте шумихе», – написал Промес.

Фото: инстаграм Квинси Промеса

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