«Вулвс» расстались с Лопетеги. Контракт расторгнут по соглашению сторон

Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона».

Контракт испанского специалиста с «Вулверхэмптоном» был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Лопетеги клуб покинет и его тренерский штаб.

Отмечается, что причиной ухода стали разногласия с руководством « » по некоторым ключевым вопросам.

Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года. Под его руководством клуб сохранил место в по итогам сезона-2022/23, поднявшись с 19-го на 13-е место в турнирной таблице.

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