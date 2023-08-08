«Вулвс» расстались с Лопетеги. Контракт расторгнут по соглашению сторон

Теги премьер-лига Англия отставки Вулверхэмптон Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги покинул пост главного тренера «Вулверхэмптона».

Контракт испанского специалиста с «Вулверхэмптоном» был расторгнут по соглашению сторон. Вместе с Лопетеги клуб покинет и его тренерский штаб.

Отмечается, что причиной ухода Лопетеги стали разногласия с руководством «Вулверхэмптона» по некоторым ключевым вопросам.

Лопетеги возглавил «Вулверхэмптон» в ноябре 2022 года. Под его руководством клуб сохранил место в АПЛ по итогам сезона-2022/23, поднявшись с 19-го на 13-е место в турнирной таблице.

«Один на один» – сериал о топ-спортсменах России. Смотрите бесплатно на PREMIER

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Фифа Алекс
Вулвз на вылет я так понял!За три дня до старта чемпа команда осталась без тренера,который наигрывал состав в предсезонке!
+18
0
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алекс Мелкумян
Жаль, мог как грится пошуметь в новом сезоне, в прошлом с ним хорошо заиграли
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
окечуква
Мендеш уже давно прибрал к рукам клуб, отсюда и такие нелогичные решения. Лопетеги качественный специалист, как бы Волкам не пожалеть сильно о расставании с ним потом.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pucheslav
Ответ окечуква
Мендеш уже давно прибрал к рукам клуб, отсюда и такие нелогичные решения. Лопетеги качественный специалист, как бы Волкам не пожалеть сильно о расставании с ним потом.
Владелец клуб собирается продавать. Трансферов почти нет. Причем здесь Мендеш ?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dmitriy43
Жаль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джейме Ланнистер
Без него они в прошлом сезоне вылетели бы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Au.
2 раз вот так вот Лопетеги выкидывают из команды за день до старта турнира. ЧМ 2018 из сборной попросили, теперь вот Вулвс…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий