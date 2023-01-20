Лопетеги о «Ман Сити»: «У них один из лучших тренеров в истории и лучшие игроки в мире. «Вулверхэмптон» амбициозен – мы должны быть готовы»

назвал «Манчестер Сити» одним из лучших клубов в мире.

22 января « » сыграет с «горожанами» в матче чемпионата Англии.

«Все матчи очень сложные. Это стало заметно не только сейчас. Так было в последние восемь или десять лет. « » – одна из лучших команд в мире. Мы должны быть готовы.

Мы амбициозны и хотим показать все, на что способны. У соперника один из лучших тренеров в истории и лучшие игроки в мире», – сказал главный тренер «Вулвс».