Лопетеги о «Ман Сити»: «У них один из лучших тренеров в истории и лучшие игроки в мире. «Вулверхэмптон» амбициозен – мы должны быть готовы»
Хулен Лопетеги назвал «Манчестер Сити» одним из лучших клубов в мире.
22 января «Вулверхэмптон» сыграет с «горожанами» в матче чемпионата Англии.
«Все матчи очень сложные. Это стало заметно не только сейчас. Так было в последние восемь или десять лет. «Ман Сити» – одна из лучших команд в мире. Мы должны быть готовы.
Мы амбициозны и хотим показать все, на что способны. У соперника один из лучших тренеров в истории и лучшие игроки в мире», – сказал главный тренер «Вулвс».
Два лярда вбухано в Сити с 2016, до сих пор не привез на Этихад заветный кубок, развалил идеальную Баварию Хайнкеса, сбежал из Рычага при первых же трудностях. Ибрагимович в свое время всю правду матку выложил об этом шарлатане😂
Без Эвребе - полный ноль 😂