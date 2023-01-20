Лопетеги о «Ман Сити»: «У них один из лучших тренеров в истории и лучшие игроки в мире. «Вулверхэмптон» амбициозен – мы должны быть готовы»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Хулен Лопетеги Футбол

Хулен Лопетеги назвал «Манчестер Сити» одним из лучших клубов в мире.

22 января «Вулверхэмптон» сыграет с «горожанами» в матче чемпионата Англии.

«Все матчи очень сложные. Это стало заметно не только сейчас. Так было в последние восемь или десять лет. «Ман Сити» – одна из лучших команд в мире. Мы должны быть готовы.

Мы амбициозны и хотим показать все, на что способны. У соперника один из лучших тренеров в истории и лучшие игроки в мире», – сказал главный тренер «Вулвс».

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3 комментария

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68.39
Ман Сити наелся в Англии, нужна ЛЧ
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Макс Шева
Игроки в последнее время снизили к себе требования,лишь малое количество из них можно назвать лучшими в мире.Даже ДеБрюйне потерял форму после сборной
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-1
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SCHOKKKK
Один из лучших тренеров в истории? Смешно 😂

Два лярда вбухано в Сити с 2016, до сих пор не привез на Этихад заветный кубок, развалил идеальную Баварию Хайнкеса, сбежал из Рычага при первых же трудностях. Ибрагимович в свое время всю правду матку выложил об этом шарлатане😂

Без Эвребе - полный ноль 😂
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-1
-1
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