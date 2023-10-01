Дмитрий Скопинцев: «Нашим атлетам говорят не выступать под нейтральным флагом. Я тоже безумно патриотичен, но надо ехать и после победы говорить, что она для страны»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Дмитрий Скопинцев Футбол

Дмитрий Скопинцев видит смысл в выступлениях в нейтральном статусе.

«Нашим атлетам ведь говорят, чтобы не ехали выступать под нейтральным флагом. Хотя на их месте надо ехать.

Я тоже безумно патриотичен, люблю свою страну и хочу играть за гимн, но когда человек бросает все на кон высоких достижений и результатов в спорте, мечтает себя проявить на международной арене и показать, что он лучший в мире, то надо ехать, бороться за свое имя, а после победы говорить, что эта победа для страны», – сказал защитник «Динамо» и сборной России.

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18 комментариев

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Никита Алексеев
«Патриот» делает бизнес в другой стране
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Газонокосильщик Хави
Ответ URALETC
Не надо давать мировому нацизму на спортивных состязаниях любого уровня издеваться над Россией. Они типа наказывают нас. А мы без Флага и Гимна подчиняемся? О Родине думай, а не о себе, друг.
Ого. Уже даже мировой нацизм? Титан и ядерное топливо чего этим мировым нацистами как продавался, так и продаётся? Может не надо? Чтобы они там заткнулись? Предатели во главе гос-ва сидят?
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ReneHoseman
Ехать надо, если удастся, иначе эта часть карьеры просто бессмыслена, кто не хочет болеть на ои за наших ребят (без флага и гимна) , да не болейте, никого за уши к экрану не тащат,
на митинг сходите, или сериал про ментов посмотрите
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Мукунку хороший
Говори кому говорят говори говорю
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udod
Я тоже БЕЗУМНО патриотичен (с)
точный диагноз большинства населения
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mitos
Согласен. За свой счет!
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Валера, уходи!!!
Ответ Газонокосильщик Хави
Ого. Уже даже мировой нацизм? Титан и ядерное топливо чего этим мировым нацистами как продавался, так и продаётся? Может не надо? Чтобы они там заткнулись? Предатели во главе гос-ва сидят?
Предатели во главе гос-ва сидят?

да ну что вы, там сплошные "безумные патриоты"
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Сергей48
🤦‍♂️…надо Дима…Надо!
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tankist231
Скажешь что победа для страны, тут же забанят, такое не проканает, их не просто как нейтральных, а чуть ли не от страны должны отказаться чтоб участвовать в играх)
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БолельщикСоСтажем
Маленький такой прогиб засчитан
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Marathon50
Едь на олимпиаду уже
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Ковид 07.10.52
Безумно патриотичен народ...,, а организовавшие это, с умом продолжают набивать карманы...
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Такие дела
Ответ URALETC
Не надо давать мировому нацизму на спортивных состязаниях любого уровня издеваться над Россией. Они типа наказывают нас. А мы без Флага и Гимна подчиняемся? О Родине думай, а не о себе, друг.
Не может быть образования-мировой нацизм. Нацизм-это теория исключительности одной нации
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