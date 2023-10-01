Дмитрий Скопинцев: «Нашим атлетам говорят не выступать под нейтральным флагом. Я тоже безумно патриотичен, но надо ехать и после победы говорить, что она для страны»
Дмитрий Скопинцев видит смысл в выступлениях в нейтральном статусе.
«Нашим атлетам ведь говорят, чтобы не ехали выступать под нейтральным флагом. Хотя на их месте надо ехать.
Я тоже безумно патриотичен, люблю свою страну и хочу играть за гимн, но когда человек бросает все на кон высоких достижений и результатов в спорте, мечтает себя проявить на международной арене и показать, что он лучший в мире, то надо ехать, бороться за свое имя, а после победы говорить, что эта победа для страны», – сказал защитник «Динамо» и сборной России.
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на митинг сходите, или сериал про ментов посмотрите
точный диагноз большинства населения
да ну что вы, там сплошные "безумные патриоты"