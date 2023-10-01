Тен Хаг про 1 гол Рэшфорда в 8 матчах: «Он знает, что может лучше. Все придет, но не само по себе: команда должна в него вкладываться»
Эрик тен Хаг высказался о низкой результативности Маркуса Рэшфорда.
У англичанина, который в июле подписал новый 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед», 1 гол в 8 матчах сезона.
«Думаю, он знает, что может играть лучше, чем сейчас. И я уверен, что так и будет. Он усердно работает. Рэшфорд забьет, реализует момент. Все придет, но не само по себе. Ему нужно вкладываться, а команда должна вкладываться в него.
В матче с «Кристал Пэлас» мы выходили на правильные позиции, но принятие решение не было достаточно хорошим. Из-за этого мы не забили», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».
Полную статистику 25-летнего вингера можно найти здесь.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
А теперь сравни это с распиаренным бегунком, которого в МанЮ боготворят
в обратную сторону уже не работает?
У МЮ всегда были проблемы при Мем Хаге. И как неожиданного для фанатов бургерного оказалось, что дело то не в Роналду
и 2 в ЛЕ.
ну, в общем, не густо, да.
На самом деле это закончится, когда тен Хагу дадут три-четыре игры на исправление ситуации, особенно если будет риск невыхода в плей-офф ЛЧ. Вот сразу присядет на лавку, и может начнет понимать, что пас отдать все же лучше иногда, даже назад, чем к воротам через баррикады ломиться. Но вообще, вся команда бежит странно и есть ощущение, что футболисты до конца не понимает сейчас, как атаки завершать.
Рона нет, а МЮ на уровне плинтуса. Отличный показатель работы физрука.