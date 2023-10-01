Тен Хаг про 1 гол Рэшфорда в 8 матчах: «Он знает, что может лучше. Все придет, но не само по себе: команда должна в него вкладываться»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Кристал Пэлас Эрик тен Хаг Маркус Рэшфорд Футбол

Эрик тен Хаг высказался о низкой результативности Маркуса Рэшфорда.

У англичанина, который в июле подписал новый 5-летний контракт с «Манчестер Юнайтед», 1 гол в 8 матчах сезона.

«Думаю, он знает, что может играть лучше, чем сейчас. И я уверен, что так и будет. Он усердно работает. Рэшфорд забьет, реализует момент. Все придет, но не само по себе. Ему нужно вкладываться, а команда должна вкладываться в него.

В матче с «Кристал Пэлас» мы выходили на правильные позиции, но принятие решение не было достаточно хорошим. Из-за этого мы не забили», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Полную статистику 25-летнего вингера можно найти здесь.

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39 комментариев

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<~Inter~>
зато английские эксперты его не критикуют, так как свой. Хотя почти в каждом матче есть немало эпизодов где принимает ужасные решения с мячом. Невилл же с Рио будут продолжать винить во всём Глейзеров, Каземиро или саму вселенную, но не своих игроков
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damondiamond
чел расстался с девушкой, с которой встречался со школы, и замутил с какой-то звездой) понятное дело, что ему до футбола как до лампочки, контракт подписан
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Zidan GOAT
Ответ atomio
очень смешно как на таких ветках появляются глоры песочной примы и продвигают пропагандистскую повестку в духе: "опять там мешает всему роналду!". ну т.е. дождались когда у МанЮ начались проблемы, и тут же вспомнили про своего героя (который на время своего присутствия перед расторжением контракта сам был со статой что-то около 1 гол в 10 матчах). ну с таким же успехом можно дождаться когда и у ПСЖ пойдут дела плохи и бегать кричать: а при Неймаре с Месси такого не было!
1 голов 10 матчах был при отсутствии предсезонки и в 36 лет
А теперь сравни это с распиаренным бегунком, которого в МанЮ боготворят
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Leon Betov
Ответ atomio
очень смешно как на таких ветках появляются глоры песочной примы и продвигают пропагандистскую повестку в духе: "опять там мешает всему роналду!". ну т.е. дождались когда у МанЮ начались проблемы, и тут же вспомнили про своего героя (который на время своего присутствия перед расторжением контракта сам был со статой что-то около 1 гол в 10 матчах). ну с таким же успехом можно дождаться когда и у ПСЖ пойдут дела плохи и бегать кричать: а при Неймаре с Месси такого не было!
Ага, а мессифаны весь прошлый сезон писали как похорошел МЮ после ухода португальца😂
в обратную сторону уже не работает?
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Всеволод Бобров
в такой команде и Холланд бы 10 мячей не забил.
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Любезный Коссутий
Ответ Dan Kennedy
Жаль тен Хаг не расскажет почему он перевел на правый фланг Маркуса, когда он там бесполезен.
Маркус и слева был бесполезен. и вообще, надо было оставлять Гарнасо в старте
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Xm.md
Ответ atomio
очень смешно как на таких ветках появляются глоры песочной примы и продвигают пропагандистскую повестку в духе: "опять там мешает всему роналду!". ну т.е. дождались когда у МанЮ начались проблемы, и тут же вспомнили про своего героя (который на время своего присутствия перед расторжением контракта сам был со статой что-то около 1 гол в 10 матчах). ну с таким же успехом можно дождаться когда и у ПСЖ пойдут дела плохи и бегать кричать: а при Неймаре с Месси такого не было!
Что значит дождались?
У МЮ всегда были проблемы при Мем Хаге. И как неожиданного для фанатов бургерного оказалось, что дело то не в Роналду
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Soul_m
В МЮ сейчас не только Рэшфорд касачит в атаке, хотя он портит моментов больше всех конечно. Гарначо вчера мог пас выгодный отдать, сразу как только вышел, но нет, лупанул по воронам. Очень странно нападение смотрится, совершенно не отработана игра на опережение, взаимодействие сомнительное. Пока, лучший состав по движению на протяжении игры, это матч Кубка лиги с Пэлас. ..
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Любезный Коссутий
Ответ atomio
очень смешно как на таких ветках появляются глоры песочной примы и продвигают пропагандистскую повестку в духе: "опять там мешает всему роналду!". ну т.е. дождались когда у МанЮ начались проблемы, и тут же вспомнили про своего героя (который на время своего присутствия перед расторжением контракта сам был со статой что-то около 1 гол в 10 матчах). ну с таким же успехом можно дождаться когда и у ПСЖ пойдут дела плохи и бегать кричать: а при Неймаре с Месси такого не было!
2 гола.
и 2 в ЛЕ.
ну, в общем, не густо, да.
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Экспертное мнение
Ответ Leon Betov
Роналду за такое уже сидел бы на лавке
Роналду за такое пошел плакаться к Моргану и убегал со стадионов после победных матчей. Что из этого сделал Рэшфорд? Партнеров не унизил, бассейны не проверил.
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Экспертное мнение
Ответ Artem Piatkov
Ну будем объективны 27+5 Роналду на фоне такой нелепой статистики Рашфорда - земля и космос
Ну так у Роналду тоже была статка 1 гол за 10 матчей вроде, в сезоне до интервью Моргана. Но Рэшфорд ведь не пойдет из-за этой статки проверять бассейны, верно?
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Dan Kennedy
Жаль тен Хаг не расскажет почему он перевел на правый фланг Маркуса, когда он там бесполезен.
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Aibek Mak
От Маркуса каждый год ждут какого то супер прорыва но его максимум на данный момент это в лучшем случае 20-25 голов и то раз в два года. Я думаю он так и закончит как подающий надежды футболист
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corazón blanco
А Маркус не должен вкладываться? Почему он не помогает команде? Почему он так мало опускается вниз, не предлагает себя партнерам? Почему когда мяч доходит до него, Рэшфорд из раза в раз идет на двоих-троих соперников и постоянно теряет мяч? Так много вопросов и так мало на них ответов. Маркуса бы на скамейку на пару игр, чтобы осознание пришло, Гарначо в этом сезоне играет намного ярче, чем воспитанник.
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Всеволод Бобров
Ответ Someone from Internet
После ЧМ хорошо тащил. Но похоже всё это было для того, чтобы выбить очередной жирный контракт)
а как он будет тащить мертвую команду?
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Direct free kick
Ответ Someone from Internet
После ЧМ хорошо тащил. Но похоже всё это было для того, чтобы выбить очередной жирный контракт)
Талант есть, стабильности нет. Вряд ли появится
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songbilong
голы придут, когда нормальный тренер придёт
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JackDaniels
Что-то в последнее время очень часто Тен Хааг начал в сми высказываться, да и речи толкает, как прирожденный оратор. Ему бы лучше на своей основной работе сфокусироваться, или тогда в «эксперты» на тв идти.
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Soul_m
Ответ Leon Betov
Ты путаешь причину и следствие. Рона посадили на лавку не за интервью, а за отсутствие голов. Но Рэшфорда никто не посадит, потому что он послушный для 10хага
Его посадили на лавку не только за отсутствие голов, но и в целом за отвратительную форму, а также за публичную критику, недовольство тренером и попытками давить авторитетом на партнеров при полной свой бесполезности на поле. Уж что-что, а Роналду из МЮ выгнали за дело, прямо скажем, да и в Европе везде послали тоже. Другой вопрос, что действительно немного странным выглядит такой кредит доверия Рэшфорду, особенно с учетом его никакой игры.

На самом деле это закончится, когда тен Хагу дадут три-четыре игры на исправление ситуации, особенно если будет риск невыхода в плей-офф ЛЧ. Вот сразу присядет на лавку, и может начнет понимать, что пас отдать все же лучше иногда, даже назад, чем к воротам через баррикады ломиться. Но вообще, вся команда бежит странно и есть ощущение, что футболисты до конца не понимает сейчас, как атаки завершать.
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Моуриниста
игроки начали деградировать при семьхаге
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Ман Сити
Я в том сезоне еще писал. Как только продлит контракт, он исчезнет с поля. Когда уже меня признают главным экспертом по маню, я ни разу не ошибся в оценке проекта.
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Любезный Коссутий
ну Эрик, конечно, этого не сделает, но я бы делал ставку на Гапначу. этот просто хочет играть в футбол, а у Рэшфорда - складывается ощущение - вечно голова чем-то забита
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Direct free kick
Ответ Zidan GOAT
1 голов 10 матчах был при отсутствии предсезонки и в 36 лет А теперь сравни это с распиаренным бегунком, которого в МанЮ боготворят
1 гол за 500 минут. Мало, однако явно больше чем у Белотти, Верхоста и столько сколько у Ришарлисона за весь чемпионат пхах
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Avenaro
Ответ atomio
очень смешно как на таких ветках появляются глоры песочной примы и продвигают пропагандистскую повестку в духе: "опять там мешает всему роналду!". ну т.е. дождались когда у МанЮ начались проблемы, и тут же вспомнили про своего героя (который на время своего присутствия перед расторжением контракта сам был со статой что-то около 1 гол в 10 матчах). ну с таким же успехом можно дождаться когда и у ПСЖ пойдут дела плохи и бегать кричать: а при Неймаре с Месси такого не было!
Надо было всего-то помочь своей главной звезде, а не топить в прессе и на матчах. В той ситуации Рон был на 100% прав.
Рона нет, а МЮ на уровне плинтуса. Отличный показатель работы физрука.
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Бехзод Арипов
Ответ Ман Сити
Я в том сезоне еще писал. Как только продлит контракт, он исчезнет с поля. Когда уже меня признают главным экспертом по маню, я ни разу не ошибся в оценке проекта.
Говорить эксперт который Клоппа считает физруком ) интересно
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