Тен Хаг про 1 гол Рэшфорда в 8 матчах: «Он знает, что может лучше. Все придет, но не само по себе: команда должна в него вкладываться»

Эрик тен Хаг высказался о низкой результативности Маркуса Рэшфорда.

У англичанина, который в июле подписал новый 5-летний контракт с « », 1 гол в 8 матчах сезона.

«Думаю, он знает, что может играть лучше, чем сейчас. И я уверен, что так и будет. Он усердно работает. Рэшфорд забьет, реализует момент. Все придет, но не само по себе. Ему нужно вкладываться, а команда должна вкладываться в него.

В матче с « » мы выходили на правильные позиции, но принятие решение не было достаточно хорошим. Из-за этого мы не забили», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Полную статистику 25-летнего вингера можно найти здесь.

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