Эйнджел Гомес о черных бутсах в академии «МЮ»: «Нам хотелось цветные, потому что их носили наши кумиры. Но это было идеально – клуб хотел, чтобы все были одинаковыми»

Эйнджел Гомес рассказал о правилах относительно бутс в академии «Ман Юнайтед».

24-летний полузащитник – воспитанник «МЮ ». Он был в молодежной система клуба с 2006 по 2018 год, в 2017-м стал привлекаться в первую команду, а в 2020-м ушел из клуба.

Гомес поделился воспоминанием о «политике черных бутс» в клубной академии – правиле, запрещающем цветные бутсы.

«Мы играли против других команд, у них были цветные бутсы, которые хотелось и нам, потому что наши кумиры носили цветные бутсы.

Но если подумать об этом сейчас, это было идеально, потому что в клубе хотели, чтобы все были одинаковыми», – отметил полузащитник «Лилля».