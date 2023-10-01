Футболистка «Локо» Юкляева пришла в себя в скорой после потери сознания из-за столкновения головами с соперницей из ЦСКА
Футболистка «Локомотива» потеряла сознание после столкновения с соперницей из ЦСКА.
19-летняя полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание на 53-й минуте матча женской Суперлиги против ЦСКА.
На поле вышли медики и унесли футболистку на носилках в автомобиль скорой помощи, который выехал прямо на поле. Футболистка госпитализирована.
Затем в пресс-службе «Локомотива» сообщили, что футболистка пришла в сознание: «Так как у ЦСКА нет второй скорой, уехать в больницу сразу не смогли. Согласно регламенту, должно быть две машины скорой помощи. Полина пришла в себя. Дальше будут обследования».
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
А если бы померла, то списали бы вину на регламент и цска?
Эту новость надо под гимн России читать, чтобы проникнуться величием