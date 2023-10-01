Футболистка «Локо» Юкляева пришла в себя в скорой после потери сознания из-за столкновения головами с соперницей из ЦСКА

Теги травмы женский футбол происшествия Матч ТВ ЦСКА жен Локомотив жен Женская футбольная Суперлига Футбол

Футболистка «Локомотива» потеряла сознание после столкновения с соперницей из ЦСКА.

19-летняя полузащитница «Локомотива» Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание на 53-й минуте матча женской Суперлиги против ЦСКА.

На поле вышли медики и унесли футболистку на носилках в автомобиль скорой помощи, который выехал прямо на поле. Футболистка госпитализирована.

Затем в пресс-службе «Локомотива» сообщили, что футболистка пришла в сознание: «Так как у ЦСКА нет второй скорой, уехать в больницу сразу не смогли. Согласно регламенту, должно быть две машины скорой помощи. Полина пришла в себя. Дальше будут обследования».

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10 комментариев

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Ма Из
логика шикарная: человек уже лежит в скорой без сознания, но ехать мы никуда не будем, потому что кому-то ещё может понадобиться помощь этой бригады.
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Wiley Fox
Бардак везде

А если бы померла, то списали бы вину на регламент и цска?

Эту новость надо под гимн России читать, чтобы проникнуться величием
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Сергей Ефимов
Ответ Смари Муха
Матч еще не закончился а уже новость
А как новость связана с окончанием матча ?
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Andrey Yaroslavtsev
Во девчата дают.
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Agent Smith
Здоровья
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Demyan Grachev
здоровья!
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Правдоруб Денисов
Здоровья!
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Денис Ким
Ответ Ма Из
логика шикарная: человек уже лежит в скорой без сознания, но ехать мы никуда не будем, потому что кому-то ещё может понадобиться помощь этой бригады.
Там скорая не уехала, потому что Юкляева пришла в себя в машине
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Hitgoe Himgob
Хреновые дела
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Антимосковский
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