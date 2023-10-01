Футболистка «Локо» Юкляева пришла в себя в скорой после потери сознания из-за столкновения головами с соперницей из ЦСКА

Футболистка «Локомотива» потеряла сознание после столкновения с соперницей из ЦСКА.

19-летняя полузащитница « » Полина Юкляева столкнулась головами с соперницей и потеряла сознание на 53-й минуте матча женской против ЦСКА.

На поле вышли медики и унесли футболистку на носилках в автомобиль скорой помощи, который выехал прямо на поле. Футболистка госпитализирована.

Затем в пресс-службе «Локомотива» сообщили, что футболистка пришла в сознание: «Так как у ЦСКА нет второй скорой, уехать в больницу сразу не смогли. Согласно регламенту, должно быть две машины скорой помощи. Полина пришла в себя. Дальше будут обследования».

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