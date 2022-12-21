Хоккейный ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью 17-летней футболистки Виноградовой

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Хоккейный клуб ЦСКА выразил соболезнования в связи со смертью футболистки женского ЦСКА. 

17-летняя вратарь Виктория Виноградова скончалась во время отпуска

«19 декабря на 18-м году жизни скоропостижно скончалась Виктория Виноградова, вратарь молодежной команды ЖФК ЦСКА.

Хоккейный клуб ЦСКА выражает свои искренние соболезнования родным и близким Виктории, ее партнерам по команде. Скорбим вместе с вами», – говорится в сообщении клуба.

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