17-летняя футболистка ЦСКА Виноградова умерла во время отпуска
Умерла 17-летняя футболистка ЦСКА.
«Ушла из жизни Виктория Виноградова.
19 декабря на 18-м году жизни, находясь в отпуске, скоропостижно скончалась Виктория Виноградова, выступавшая на позиции вратаря за молодежную команду ЖФК ЦСКА в сезоне 2022 года.
Мы запомним Вику не только как хорошего игрока, но и как замечательного человека: добрую, отзывчивую, неравнодушную, всегда готовую прийти на помощь.
Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Виктории. Скорбим вместе с вами…» – говорится в заявлении московского клуба.
Фото: t.me/wfc_cska
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