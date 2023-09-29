Модрич и Кроос считают, что готовы играть в старте «Реала», и недовольны своим положением. Их раздражают разговоры о возрасте

Теги Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале».

Как сообщает The Athletic, Модрич убежден, что он по-прежнему достаточно хорош, чтобы выходить в старте «Реала». Кроос, который в 2021 году ушел из сборной Германии ради того, чтобы продлить карьеру на клубном уровне, чувствует то же самое.

Все, кто знают хорвата и общаются с ним ежедневно, описывают его как сверхконкурентного человека. Это считают одним из факторов того, что он так долго держит топ-уровень.

Оба футболиста раздражены постоянными разговорами об их возрасте. Модрич несколько раз выражал это публично, а Кроос находит странным, что при разговоре о любых неудачах речь идет о них с Лукой в паре – все-таки они разные футболисты разного возраста.

И Модрич, и Кроос продлили контракты с «Реалом» до лета 2024-го по ходу прошлого сезона. Оба футболиста убеждены, что они до сих пор готовы играть в старте.

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62 комментария

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utsh44psmr
Недовольные едут в Саудовскую Аравию
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Rio de Janeiro
После гостевого матча с МС и тотального декласса обоих, пора принять (особенно Модричу) что их прежняя роль на поле закончилась.Хави и Иньеста это смогли в Барсе
+36
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Ophiomorph
Где Модрич выражал публично своё недовольство, о чём здесь и написано?
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vcaireac
Снова британцы накидывают)В каком вью Лука говорил что он недоволен?)Про Тони тоже самое)
Они оба до мозга костей профессионалы,и явно при продлении контракта на год это все обговаривалось.Что будет ротация,сезон большой,игр все больше.Времени хватит всем!
Но журналюгам писать то не очем,ТО закончилось,других новостей нет кроме Негрейры)
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Nurbol Seitbecoc
Мне кажется они не такие игроки. Модрич и Тони всё прекрасно понимают.
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Фёдор Кузнецов
Игрок довольный тем что он не играет– потерянный игрок
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Iker El Santo
Ответ Геннадий Чеботарев
без легенд Реал станет условной аталантой или Аяксом. а то что легенды сейчас нужны, особенно,как никогда. молодежь кто будет учить?
Реал является вершиной мирового футбола. Какие Аякс и Аталанта,алло?)
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Cearvm
Тоже поражает, что комментаторы не знают, что между Модричем и Кроосом разница в 5 лет. Немец еще спокойно может отыграть сезон-другой на высокой интенсивности, возраст ту ни при чем. А вот карьера Модрича, кажется, потихоньку затухает, мало кому удавалось играть на топ-уровне в центре поля в 38 лет.
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BillShen
Ну так-то Кроосу 33, а Модричу 38. 5 лет разницы - это много, вряд ли Кроос не режимит, за ним такое не наблюдалось же.
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Батрадз Харебов
Ответ Iker El Santo
Реал является вершиной мирового футбола. Какие Аякс и Аталанта,алло?)
В конце сезона эти старички свежие будут разрывать
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Дави На кнопы
Ответ utsh44psmr
Недовольные едут в Саудовскую Аравию
Недовольные берут пример с легенды Кипра
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Бабло Муани
Типичный Реал, старых легенд пинком под зад вышвыривает
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vcaireac
Ответ utsh44psmr
Недовольные едут в Саудовскую Аравию
Ты попутал их с кем-то!Туда едут те кто забил на свою карьеру.
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Иван Иванов
Ну пусть валят в Аль-Реал, если им не нравится!
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Real_v_dushe
Ну так не надо было проваливать игру с АТМ. Полтайма отыграть сильно - это не 90 минут. Выиграли бы этот матч и играли бы дальше. К Кроосу кстати минимум вопросов, он играет хорошо, все вопросы к Модричу, который пока бледная тень себя прошлогоднего.
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Azam1707
Модрич тянет на топ уровне 1 из 5 матчей, а Кроос да, все еще топ
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Большой Сэми
1 стадия во всей красе — отрицание
пусть пересмотрят последний матч против Атлеиико
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Anton Kortenko
странно от Крооса, который как то жаловался в 2015, что играет много, спустя 8 лет слушать, что играет мало. Кроос очень рациональный человек, чтобы на такое жаловаться в начале сезона. весной в решающих матчах если он играть не будет, то можно поверить, а сейчас нет.
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Unknown Forusha
Старички угомонитесь
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Direct free kick
Наглые пенсионеры. Сливы в класико и 0:4 от Сити это во многом их заслуга
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Agent Smith
Возраст никого не щадит. К сожалению В этом сезоне смена поколений. Надо отдавать инициативу молодым⚽️
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Dinamik1
Господа арабы вас ждут и за немалые бабки и игрой в основе.
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Шараф Машрабов
Ответ Геннадий Чеботарев
без легенд Реал станет условной аталантой или Аяксом. а то что легенды сейчас нужны, особенно,как никогда. молодежь кто будет учить?
Всё правильно!
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Universal1000
Представляю как полыхает внутри у Тоньки, учитывая что он так то на целых 5 лет моложе Модрича, а формально в такие же старперы записан, будто ровесники вахаха.

Другое дело, что хорват еще после ЧМ-2018 закончился, как раз 5 лет назад, а последний ровный длинный сезон и вовсе был в 2016-2017. Дальше чисто потная футболка и не более того.
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Jovid Mirzoev
Ну годы берут своё как бы там не было им придётся смирится с этим...
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