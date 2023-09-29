Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале».

Как сообщает The Athletic, Модрич убежден, что он по-прежнему достаточно хорош, чтобы выходить в старте « ». , который в 2021 году ушел из сборной Германии ради того, чтобы продлить карьеру на клубном уровне, чувствует то же самое.

Все, кто знают хорвата и общаются с ним ежедневно, описывают его как сверхконкурентного человека. Это считают одним из факторов того, что он так долго держит топ-уровень.

Оба футболиста раздражены постоянными разговорами об их возрасте. Модрич несколько раз выражал это публично, а Кроос находит странным, что при разговоре о любых неудачах речь идет о них с в паре – все-таки они разные футболисты разного возраста.

И Модрич, и Кроос продлили контракты с «Реалом» до лета 2024-го по ходу прошлого сезона. Оба футболиста убеждены, что они до сих пор готовы играть в старте.

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