Модрич и Кроос считают, что готовы играть в старте «Реала», и недовольны своим положением. Их раздражают разговоры о возрасте
Лука Модрич и Тони Кроос недовольны своим положением в «Реале».
Как сообщает The Athletic, Модрич убежден, что он по-прежнему достаточно хорош, чтобы выходить в старте «Реала». Кроос, который в 2021 году ушел из сборной Германии ради того, чтобы продлить карьеру на клубном уровне, чувствует то же самое.
Все, кто знают хорвата и общаются с ним ежедневно, описывают его как сверхконкурентного человека. Это считают одним из факторов того, что он так долго держит топ-уровень.
Оба футболиста раздражены постоянными разговорами об их возрасте. Модрич несколько раз выражал это публично, а Кроос находит странным, что при разговоре о любых неудачах речь идет о них с Лукой в паре – все-таки они разные футболисты разного возраста.
И Модрич, и Кроос продлили контракты с «Реалом» до лета 2024-го по ходу прошлого сезона. Оба футболиста убеждены, что они до сих пор готовы играть в старте.
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Они оба до мозга костей профессионалы,и явно при продлении контракта на год это все обговаривалось.Что будет ротация,сезон большой,игр все больше.Времени хватит всем!
Но журналюгам писать то не очем,ТО закончилось,других новостей нет кроме Негрейры)
пусть пересмотрят последний матч против Атлеиико
Другое дело, что хорват еще после ЧМ-2018 закончился, как раз 5 лет назад, а последний ровный длинный сезон и вовсе был в 2016-2017. Дальше чисто потная футболка и не более того.