Анчелотти после 2:0 с «Лас-Пальмасом»: «Я не фанат владения мячом – я фанат голов. Дал Модричу и Беллингему отдохнуть, впереди много игр»

Карло Анчелотти отметил необходимость ротации в ближайших матчах «Реала».

В 7-м туре « » обыграл « » со счетом 2:0.

«Я беспокоился в концовке второго тайма, когда мы сбавили темп. Мы не могли как следует контролировать игру, играли с низкой интенсивностью, и это беспокоит меня. Мы активно начали, чтобы избежать проблем, таких, как ранняя адаптация. В первом тайме нам немного не хватило везения, а во втором – интенсивности.

Я предпочел дать [Модричу и ] отдохнуть, хотя Беллингем не говорил, что он устал. Я не фанат владения мячом – я фанат голов.

[ ] прекрасно понимает, в каких именно матчах [ему нужен отдых]. Сегодня не играли ни Модрич, ни Беллингем. Мы должны делать все наилучшим образом. До следующего перерыва [ротация] будет проводиться. Потому что это очень важный отрезок. Впереди много игр, много травм. Игрокам трудно выкладываться на сто процентов», – сказал главный тренер «Реала».

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