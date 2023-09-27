Анчелотти после 2:0 с «Лас-Пальмасом»: «Я не фанат владения мячом – я фанат голов. Дал Модричу и Беллингему отдохнуть, впереди много игр»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Лас-Пальмас Джуд Беллингем Футбол

Карло Анчелотти отметил необходимость ротации в ближайших матчах «Реала».

В 7-м туре Ла Лиги «Реал» обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

«Я беспокоился в концовке второго тайма, когда мы сбавили темп. Мы не могли как следует контролировать игру, играли с низкой интенсивностью, и это беспокоит меня. Мы активно начали, чтобы избежать проблем, таких, как ранняя адаптация. В первом тайме нам немного не хватило везения, а во втором – интенсивности.

Я предпочел дать [Модричу и Беллингему] отдохнуть, хотя Беллингем не говорил, что он устал. Я не фанат владения мячом – я фанат голов.

[Лука Модрич] прекрасно понимает, в каких именно матчах [ему нужен отдых]. Сегодня не играли ни Модрич, ни Беллингем. Мы должны делать все наилучшим образом. До следующего перерыва [ротация] будет проводиться. Потому что это очень важный отрезок. Впереди много игр, много травм. Игрокам трудно выкладываться на сто процентов», – сказал главный тренер «Реала».

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9 комментариев

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corazón blanco
Так Мадрид упускает огромное количество моментов, должны были побеждать с разгромным счетом, но упустили кучу возможностей. Форвардам Мадрида для уверенности именно такой победы и не хватает. В очередной игре сделали из голкипера Лас-Пальмаса героя матча, благо, что все позитивно завершилось.
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Ruslan3132
Мог бы дать доиграть Браиму матч до конца...
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h4ww7xkqkz
Ответ kaka10
Всё правильно с ротацией Впереди игра с первым каталонским)
Эспаньол же в Сегунде
+5
-3
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Ivang King
Меня беспокоит что его это беспокоит, я думал они нарочно сдали темп, чтоб сэкономить силы, через пару дней игра с лидером, а тут такое он говорит, мнда
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kaka10
Всё правильно с ротацией
Впереди игра с первым каталонским)
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f0rmoceft
Хорошо, что Карвахаль, Менди и Винисиус вернулись. Алаба травмировался, но есть Начо, на крайняк можно Тчуамени ставить.
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Sergey Troshin
Если фанат голов, то наверно Родриго должен отдыхать, а Браиму несколько игр целых отыграть
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radziecki
Ответ Ruslan3132
Мог бы дать доиграть Браиму матч до конца...
Он с травмой играл, на уколах
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