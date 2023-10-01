Игнашевич на вопрос о мечте возглавить ЦСКА: «Таких планов нет. Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее»
Сергей Игнашевич заявил, что у него нет планов возглавить ЦСКА.
«Есть мечта возглавить ЦСКА? Таких планов нет. У вас есть такие планы?
Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее», – сказал главный тренер «Балтики».
Вчера клуб из Калининграда уступил армейцам (0:1) в матче 10-го тура Мир РПЛ. Игнашевич ранее 14 лет выступал за ЦСКА в качестве игрока.
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
4 комментария