Игнашевич на вопрос о мечте возглавить ЦСКА: «Таких планов нет. Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее»

Сергей Игнашевич заявил, что у него нет планов возглавить ЦСКА.

«Есть мечта возглавить ? Таких планов нет. У вас есть такие планы?

Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее», – сказал главный тренер «Балтики».

Вчера клуб из Калининграда уступил армейцам (0:1) в матче 10-го тура Мир . Игнашевич ранее 14 лет выступал за ЦСКА в качестве игрока.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline