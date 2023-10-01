Игнашевич на вопрос о мечте возглавить ЦСКА: «Таких планов нет. Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее»

Теги ЦСКА Сергей Игнашевич премьер-лига Россия Балтика Чемпионат.com Футбол

Сергей Игнашевич заявил, что у него нет планов возглавить ЦСКА.

«Есть мечта возглавить ЦСКА? Таких планов нет. У вас есть такие планы?

Вы знаете, что завтра будет? У меня нет планов на будущее», – сказал главный тренер «Балтики». 

Вчера клуб из Калининграда уступил армейцам (0:1) в матче 10-го тура Мир РПЛ. Игнашевич ранее 14 лет выступал за ЦСКА в качестве игрока. 

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Спартак Уокер
Сейчас ЦСКА с Федотовым хорошо играет так что Игнашевича привлекать рано только если в штаб
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Butkin
А как Игнашевич работает без планов на будущее? Мог бы запланировать, к примеру, чтобы Балтика осталась в "вышке"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Уся Ваткин
Никто не знает, что будет завтра. Может возглавит сборную Восточной Пруссии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Strike36
Ответ Спартак Уокер
Сейчас ЦСКА с Федотовым хорошо играет так что Игнашевича привлекать рано только если в штаб
Сейчас набегут эксперты и скажут тебе, что Федотов физрук
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий