Итурральде о претензиях «Реала» к судейству: «Надо помнить, что это единственная команда, у которой делегат – «сын» Негрейры»

Эдуардо Итурральде Гонсалес отреагировал на претензии «Реала» к судейству.

Бывший судья ответил на вопрос о видео с критикой арбитров матча «Реал» – «Хетафе», опубликованном на канале мадридского клуба.

«Клуб устал от CTA (технического судейского комитета) и судей, но мы должны помнить, что «Реал» – это единственная команда, у которой есть полевой делегат, который является «сыном» Энрикеса Негрейры. Он судил, когда Негрейра был вице-президентом CTA, и ему платила «Барса».

Если я буду снимать видео, в котором говорится, что вся система судейства действует против моего клуба, я не подпишу контракт с человеком, который был судьей в рамках этой системы. Если они [судьи] коррумпированы, то они коррумпированы во всем», – сказал Итурральде в эфире программы Carrusel Deportivo на Cadena SER.

Итурральде говорил о бывшем арбитре Карлосе Мехии Давиле, который работает делегатом « » с 2017 года.