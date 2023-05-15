Итурральде о претензиях «Реала» к судейству: «Надо помнить, что это единственная команда, у которой делегат – «сын» Негрейры»
Эдуардо Итурральде Гонсалес отреагировал на претензии «Реала» к судейству.
Бывший судья ответил на вопрос о видео с критикой арбитров матча «Реал» – «Хетафе», опубликованном на канале мадридского клуба.
«Клуб устал от CTA (технического судейского комитета) и судей, но мы должны помнить, что «Реал» – это единственная команда, у которой есть полевой делегат, который является «сыном» Энрикеса Негрейры. Он судил, когда Негрейра был вице-президентом CTA, и ему платила «Барса».
Если я буду снимать видео, в котором говорится, что вся система судейства действует против моего клуба, я не подпишу контракт с человеком, который был судьей в рамках этой системы. Если они [судьи] коррумпированы, то они коррумпированы во всем», – сказал Итурральде в эфире программы Carrusel Deportivo на Cadena SER.
Итурральде говорил о бывшем арбитре Карлосе Мехии Давиле, который работает делегатом «Реала» с 2017 года.
Зато Эвребе наработал на 5 матчей вперёд
https://www.transfermarkt.world/carlos-megia-davila/profil/trainer/11561
Так то Мехеа Давила работает в клубе с 2009 года под пафосной должностью куратора судей.
один пенальти за столкновение то ли с воздухом, то ли с травой чего стоит
да даже на Пуйоле свистели несуществующие фолы, которые спасали барселону
https://www.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls