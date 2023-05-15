Итурральде о претензиях «Реала» к судейству: «Надо помнить, что это единственная команда, у которой делегат – «сын» Негрейры»

Теги Реал Мадрид Ла Лига судьи Эдуардо Итурральде Гонсалес Карлос Мехия Давила Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Эдуардо Итурральде Гонсалес отреагировал на претензии «Реала» к судейству.

Бывший судья ответил на вопрос о видео с критикой арбитров матча «Реал» – «Хетафе», опубликованном на канале мадридского клуба. 

«Клуб устал от CTA (технического судейского комитета) и судей, но мы должны помнить, что «Реал» – это единственная команда, у которой есть полевой делегат, который является «сыном» Энрикеса Негрейры. Он судил, когда Негрейра был вице-президентом CTA, и ему платила «Барса». 

Если я буду снимать видео, в котором говорится, что вся система судейства действует против моего клуба, я не подпишу контракт с человеком, который был судьей в рамках этой системы. Если они [судьи] коррумпированы, то они коррумпированы во всем», – сказал Итурральде в эфире программы Carrusel Deportivo на Cadena SER. 

Итурральде говорил о бывшем арбитре Карлосе Мехии Давиле, который работает делегатом «Реала» с 2017 года. 

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19 комментариев

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дмитрий кутаев
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Итурральде всегда был хейтером Реала :)
И болельщиком Барселоны!Детские фотографии в футболке каталонского клуба тому подтверждение)
+9
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HI MARS
Барселонский карманный судейка как обычно)
+15
-10
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Армен Амбарян
Ответ QWertY
У Реала помимо него много делегатов: Чакыр, Оливер, Клаттенбург, Рокки и Кашшаи
эти не переплюнут Эвребе)
+10
-5
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Roja
Ответ gPk
Эвребе решил исход одного противостояния ,эти люди - 5-ых. Вот и подумай в чем разница;)
Так не один Эвребе у вас
Зато Эвребе наработал на 5 матчей вперёд
+1
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Итурральде всегда был хейтером Реала :)
+5
-5
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gPk
Итурральде говорил о бывшем арбитре Карлосе Мехии Давиле, который работает делегатом «Реала» с 2017 года.

https://www.transfermarkt.world/carlos-megia-davila/profil/trainer/11561

Так то Мехеа Давила работает в клубе с 2009 года под пафосной должностью куратора судей.
+3
-3
0
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Roja
Ответ QWertY
У Реала помимо него много делегатов: Чакыр, Оливер, Клаттенбург, Рокки и Кашшаи
у барселоны то всё равно побольше
один пенальти за столкновение то ли с воздухом, то ли с травой чего стоит
да даже на Пуйоле свистели несуществующие фолы, которые спасали барселону
+1
-1
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белошип
Ответ Roja
у барселоны то всё равно побольше один пенальти за столкновение то ли с воздухом, то ли с травой чего стоит да даже на Пуйоле свистели несуществующие фолы, которые спасали барселону
Это обиженный (где-то даже униженый) глор МЮ)
0
0
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Moscwow
Ответ Roja
у барселоны то всё равно побольше один пенальти за столкновение то ли с воздухом, то ли с травой чего стоит да даже на Пуйоле свистели несуществующие фолы, которые спасали барселону
Да ладно воздух, с кем не бывает, но легендарный страйк бутылочкой с водой, который снес всю команду, как шар для боулинга, вот это было эпично
https://www.youtube.com/watch?v=-1W5lh8-9Ls
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