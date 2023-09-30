Гвардиола о двух поражениях «Сити» подряд: «С «Ньюкаслом» мы играли намного лучше, чем с «Вулвс». Двигаемся дальше»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия травмы Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Джон Стоунз Бернарду Силва Футбол

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «Вулвс» (1:2).

– Поздравляю «Вулверхэмптон», они заслужили победу. У нас были моменты, но были и трудности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо.

Мы действовали нормально, вкатились в игру, но порой соперник был просто быстрее, и мы должны это принять.

– Как вы справляетесь с травмами в команде?

Бернарду [Сильва] скоро вернется, Джон [Стоунз] тоже скоро вернется. Посмотрим, сколько у нас будет доступно игроков для Лиги чемпионов.

– Вы проиграли в Кубке лиги и теперь в АПЛ.

– Это разные соревнования. В матче с «Ньюкаслом» мы были намного лучше, чем сегодня. Двигаемся дальше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после матча 7-го тура АПЛ.

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16 комментариев

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Yarik Yurkiv
Ничего, поражения у всех случаются. Так только интересней стало наблюдать за чемпионской гонкой) Ну а Ливерпуль пусть пробует обыграть ТТХ и выйти на чистое первое место, пока шанс есть
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ARIGAMI ARIGAMI
Гвардиола специально проиграл. Сделал вид, что есть интрига
+10
0
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Никита Алексеев
Два лысых шарлотана
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ScorpionN***
Разогрел интригу в чемпионате
+6
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jordy
Ответ Bogdan Fedyuk
Че за чушь . Конечно у него не будет идти игра , когда его персонально по 2-3 игрока опекают . В последние 20 минут с выходом грилиша посвободнее стало - играл неплохо Небось в первом сезоне грилиша ты такую же чушь и про него писал
В первом сезоне Грилиша действительно надо было убирать подальше. Абсолютно бестолковый сезон был в исполнении Джека.
В сегодняшнем матче выход Грилиша тоже ничего путного не принес.
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ман сити фейк
Убери этого Доку по дальше. Нет желания на его игру смотреть. Грилиш лучше
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ман сити фейк
Если честно первый гол Вулвс решал исход матча. Потом как-то забили но на это тратили много сил. Второй по делу пропустили. Нету возил Аке
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jordy
Сегодня действительно сыграли слабо, и это при том, что и Волки ничего выдающегося, не считая актерского мастерства, не показали.
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Bogdan Fedyuk
Ответ ман сити фейк
Убери этого Доку по дальше. Нет желания на его игру смотреть. Грилиш лучше
Че за чушь . Конечно у него не будет идти игра , когда его персонально по 2-3 игрока опекают . В последние 20 минут с выходом грилиша посвободнее стало - играл неплохо
Небось в первом сезоне грилиша ты такую же чушь и про него писал
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Bogdan Fedyuk
Ответ ман сити фейк
отличие от Доку Грилиш не так много теряет мяч. Грилиш лучше контролирует мяч. Доку тупо рывком пытается обыграть.
Ну так его для этого и покупали , чтобы он шёл в обводку . Когда нужно удержать и сохранить мяч или сместиться в центр Пеп выберет Джека , когда нужно вскрывать автобус проходя защитников - выйдет Доку . У них довольно разные задачи в команде , хотя Джек и сам очень хорош в дриблинге . Просто сегодня оборона волков прекрасно отыграла , что по Эрлингу , что по Доку
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Bogdan Fedyuk
Ответ jordy
В первом сезоне Грилиша действительно надо было убирать подальше. Абсолютно бестолковый сезон был в исполнении Джека. В сегодняшнем матче выход Грилиша тоже ничего путного не принес.
Про первый сезон знаю , но мысль была не об этом . В его первый сезон чуть ли не все кричали о том какой Джек сякой и как он нам не нужен , но спустя 2 года этот парень помог нам взять ЛЧ . На Доку сейчас тоже шквал критики .
И кстати , с выходом Грилиша сегодня игра обострилась , и у доку появилось чуть больше пространства, а значит - моментов . Возможно, с самого начала так и нужно было играть
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