Гвардиола о двух поражениях «Сити» подряд: «С «Ньюкаслом» мы играли намного лучше, чем с «Вулвс». Двигаемся дальше»
Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «Вулвс» (1:2).
– Поздравляю «Вулверхэмптон», они заслужили победу. У нас были моменты, но были и трудности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо.
Мы действовали нормально, вкатились в игру, но порой соперник был просто быстрее, и мы должны это принять.
– Как вы справляетесь с травмами в команде?
– Бернарду [Сильва] скоро вернется, Джон [Стоунз] тоже скоро вернется. Посмотрим, сколько у нас будет доступно игроков для Лиги чемпионов.
– Вы проиграли в Кубке лиги и теперь в АПЛ.
– Это разные соревнования. В матче с «Ньюкаслом» мы были намного лучше, чем сегодня. Двигаемся дальше, – сказал главный тренер «Манчестер Сити» после матча 7-го тура АПЛ.
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В сегодняшнем матче выход Грилиша тоже ничего путного не принес.
Небось в первом сезоне грилиша ты такую же чушь и про него писал
И кстати , с выходом Грилиша сегодня игра обострилась , и у доку появилось чуть больше пространства, а значит - моментов . Возможно, с самого начала так и нужно было играть