Гвардиола о двух поражениях «Сити» подряд: «С «Ньюкаслом» мы играли намного лучше, чем с «Вулвс». Двигаемся дальше»

Пеп Гвардиола подвел итоги матча «Ман Сити» с «Вулвс» (1:2).

– Поздравляю « », они заслужили победу. У нас были моменты, но были и трудности в переходных фазах, а соперник играл очень хорошо.

Мы действовали нормально, вкатились в игру, но порой соперник был просто быстрее, и мы должны это принять.

– Как вы справляетесь с травмами в команде?

– [Сильва] скоро вернется, [Стоунз] тоже скоро вернется. Посмотрим, сколько у нас будет доступно игроков для Лиги чемпионов.

– Вы проиграли в Кубке лиги и теперь в .

– Это разные соревнования. В матче с «Ньюкаслом» мы были намного лучше, чем сегодня. Двигаемся дальше, – сказал главный тренер « » после матча 7-го тура АПЛ.

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