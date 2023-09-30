«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд впервые с 2021 года

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Вулверхэмптон Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд впервые за два года.

Команда тренера Пепа Гвардиолы уступила «Вулверхэмптону» (1:2) в матче АПЛ.

В прошлой игре «горожане» проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в игре третьего раунда Кубка английской лиги.

«Манчестер Сити» проиграл две игры подряд впервые с августа 2021 года, когда команда уступила «Лестеру» (0:1) в Суперкубке Англии и «Тоттенхэму» (0:1) в АПЛ.

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38 комментариев

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Evgeny Trifonov
Холланд без Родри и КДБ превращается в Сапогова.
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Гера Фусков
День лысых манчестерских шарлатанов
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Отец Абду
Ответ Гера Фусков
День лысых манчестерских шарлатанов
Манчестер сегодня - волосатый:)
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Отец Абду
Ответ Evgeny Trifonov
Холланд без Родри и КДБ превращается в Сапогова.
Для адекватного фаната понятно, что моторы команды Родри и КДБ, а не Холанд... Но некоторые продолжают вручать ему ЗМ:)
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Без Родри совсем печальная полузащита была,никакого созидания,плохо все отыграли,кроме Альвареса
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Ман Сити
Ответ Den-is
А ведь совсем недавно глоры Сити доказывали с пеной у рта, что Сити не заметит потери бойца (Родри) :)
Ты можешь ссылку привести? думаю нет, Родри заслуживает ЗМ, без него Сити теряет 50% в качестве
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Andrey_kst
Эффект Родри, даже без КДБ так тяжело не было
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SWAGG
Ответ Ман Сити
Хорват сегодня гол привез и сыграл как-будто это прошлогодний Челси
потому что хорват всю сознательную жизнь полубаночник и не тянет ничего сложнее, чем бус сборной и ватакат в бусе от тухеля
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Ман Сити
Ответ SWAGG
ну как там кова, топчик или ватакат?) мне болельщику челси пытались доказать, что хорват как минимум на уровне с гюндо...
Хорват сегодня гол привез и сыграл как-будто это прошлогодний Челси
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ALMANAC
Ответ Гера Фусков
День лысых манчестерских шарлатанов
Шанс для лондонского доминатора
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Achilles 21
Ответ Den-is
А ведь совсем недавно глоры Сити доказывали с пеной у рта, что Сити не заметит потери бойца (Родри) :)
там не в родри дело, а в созидателях типа бернарду и де брюйне,молодняк пока не тянет
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VERBLYUD
Ответ Ман Сити
Возможно будет даже без трофеев сезон. Какая разница когда ты выиграл требл, да и выпустить некого, на лавке одни школьники и донный Филипс
Как минимум 2 трофея будет - Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ
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Ман Сити
Ответ maximus388
На неделе еще проиграют Лейпцигу. Не зря лысый намедни сказал, что будет доволен треблом.
Не, там Родри будет
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Борис Александрович
Ответ Отец Абду
Для адекватного фаната понятно, что моторы команды Родри и КДБ, а не Холанд... Но некоторые продолжают вручать ему ЗМ:)
Это из секты "лишь бы не Месси". Они бы даже мне его отдали ,только бы не Лео )
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Hans Castorp
Ответ Отец Абду
Для адекватного фаната понятно, что моторы команды Родри и КДБ, а не Холанд... Но некоторые продолжают вручать ему ЗМ:)
как же вы за### с этим ЗМ , да отдадут эту побрякушку главному пенальтисту ЧМ
Это не означает что Холланд не может претендовать на хватание лучшего
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Никита Алексеев
Ответ Evgeny Trifonov
Холланд без Родри и КДБ превращается в Сапогова.
Согласен, два топ-форварда
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Axs Men
Ответ Evgeny Trifonov
Холланд без Родри и КДБ превращается в Сапогова.
у него и без Дебрюйне много шансов бывает, но он слишком много моментов упускает ( сегодня, не особо было)
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mallowan
Ответ Evgeny Trifonov
Холланд без Родри и КДБ превращается в Сапогова.
Зачем Сапогова легенду Ювентуса так принижать?
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Блуждающий странник
Может люди поймут, что напы переоценены. Не умаляя заслуг это тоже важная роль в команде, но не самая главная, важно каждое звено. Родри это тот кто дает Сити результат, но не Холанд. Если в центре поля нет порядка, то проблем у команды будет больше чем без нападающего. Не было бы такого активного любования напами Родри мог и ЗМ выиграть и он его заслужил своей игрой
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Yarik Yurkiv
Ну всё, Ливерпулю надо кровь из носу обыгрывать ТТХ и выходить на чистое первое место, пока есть возможность
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jam.football
Важный отрезок Сити пойдёт. впереди в гостях Лейпциг, Арсенал, Юнайтед и да Брайтон дома. Сити должен забирать вот такие матчи и показывать свой чемпионский максимум. Понятно, что некоторые лидеры в лазарете или дисква, но команда, который претендует на самые высокие места должна решать такие задачи. С Вулвз не повезло конечно..
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bpfx5h6vrf
Идем на убывание:
«Вы думали нам нужен требл? Нам и дубля достаточно…» (с)

💀
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JhonnyPehrynberg
Без Родри ни куда.
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