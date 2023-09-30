«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд впервые с 2021 года
«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд впервые за два года.
Команда тренера Пепа Гвардиолы уступила «Вулверхэмптону» (1:2) в матче АПЛ.
В прошлой игре «горожане» проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в игре третьего раунда Кубка английской лиги.
«Манчестер Сити» проиграл две игры подряд впервые с августа 2021 года, когда команда уступила «Лестеру» (0:1) в Суперкубке Англии и «Тоттенхэму» (0:1) в АПЛ.
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