«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд впервые с 2021 года

«Манчестер Сити» проиграл два матча подряд впервые за два года.

Команда тренера уступила « » (1:2) в матче .

В прошлой игре «горожане» проиграли «Ньюкаслу» (0:1) в игре третьего раунда Кубка английской лиги.

« » проиграл две игры подряд впервые с августа 2021 года, когда команда уступила «Лестеру» (0:1) в Суперкубке Англии и «Тоттенхэму» (0:1) в АПЛ.

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