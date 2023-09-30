Ивич после 2:0 с «Рубином»: «Философия «Краснодара» – атакующий футбол, но постоянно играть в него нельзя. Не знаю, где такая команда будет»

Теги Рубин премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги игры с «Рубином».

«Быки» одержали победу со счетом 2:0 в 10-м туре Мир РПЛ. Клуб сохраняет лидерство в турнирной таблице, набрав 24 очка. 

«Хочу поздравить своих игроков с тем, что они провели такой успешный матч. Наша команда играла лучше на протяжении всего матча. В итоге мы забили два гола и не пропустили. Мы умеем играть в лучший футбол, но не всегда получается играть так, как ты хочешь, потому что всегда есть соперник, который стоит перед тобой, который анализирует, обладает хорошими игроками и старается победить тебя. Мы заработали три очка и полностью удовлетворены.

«Краснодар» продолжает показывать атакующий футбол. Когда счет был 1:0, мы немного отошли, но сразу пошли разговоры: «Где атакующий футбол?» Мы атаковали, но нужно думать о тактике. У нас было достаточно шансов, у нас были штанги. Конечно, у соперника тоже было 2-3 момента, а также два гола, забитые из офсайда, но мы сыграли тактически.

Да, наша философия – атакующий футбол, но просто постоянно играть в него нельзя. Не знаю, где такая команда будет. Нам также нужно думать о защите. У нас есть игроки, которые хороши в атаке, есть те, кто хорош в обороне. Мы улучшаем и укрепляем игру в защите.

Казань – отличный город, с большой историей. Особенно позитивные чувства после победы. Желаю «Рубину» удачи в их начинаниях, в их пути в РПЛ», – сказал Ивич

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимур Мингалеев
с детства за Краснодар
+16
-1
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Жарковский
Поздравление лидеру таблицы чемпионата РПЛ!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Valeriy Komarow
Вот, при всем моем пессимизме уже и я начинаю верить в победу в сезоне, и в организацию игры в обороне где раньше царствовал проходной двор, неужели действительно замахнулись на чемпионство? но при любом раскладе матчей я всегда с Краснодаром...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Константин Эсперов
в атаке были хороши, но без Черникова в центре был проходной двор .Краснодару нужен Иву , чтобы иметь 100% замену ему .
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sergey2022
В лиге растёт конкуренция, это для футбола в России хорошо
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Антонов
Ответ Тимур Мингалеев
с детства за Краснодар
Батя мой родом с этого славного города, с детства там все свободное время проводил. Слежу за Быками с интересом, симпатией. Но сердцем с другой командой по жизни. За Краснодар в целом, рад.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ватагин
Чемпионом все равно будет Зенит, хотя надоело, просто Краснодар с такой игрой не потянет, седня просто повезло
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fair_Play
Ответ Андрей Ватагин
Да не было у них атаки, только контратаки, позиционно они ноль
Ну так-то они больше всех в чемпионате забили в позиционном нападении, но тебе с дивана виднее))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ватагин
Ответ Константин Эсперов
в атаке были хороши, но без Черникова в центре был проходной двор .Краснодару нужен Иву , чтобы иметь 100% замену ему .
Да не было у них атаки, только контратаки, позиционно они ноль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Британский шпион
Ответ Valeriy Komarow
Вот, при всем моем пессимизме уже и я начинаю верить в победу в сезоне, и в организацию игры в обороне где раньше царствовал проходной двор, неужели действительно замахнулись на чемпионство? но при любом раскладе матчей я всегда с Краснодаром...
Пока краснодар не сыграл с зенитом, ни о какой борьбе за чемпионство и речи идти не может, заодно это будет ровно середина сезона
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Важное видео
Ответ Андрей Ватагин
Чемпионом все равно будет Зенит, хотя надоело, просто Краснодар с такой игрой не потянет, седня просто повезло
Зенит чемпион? 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Андрей Ватагин
Ответ Важное видео
Зенит чемпион? 🤣
Я посмеюсь в мае
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Жданов
Ответ Андрей Ватагин
Чемпионом все равно будет Зенит, хотя надоело, просто Краснодар с такой игрой не потянет, седня просто повезло
повезло.. Десятый тур это читаю.. "Не-потянет.. "Для московско/питерских блогеров-это уже молитва..! Придумайте что посвежее..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Британский шпион
Ответ Важное видео
Зенит чемпион? 🤣
Да, и это объективно, на дистанции вполне вероятно не хватит краснодар, меньше опыта лидерского, надо дождаться 15 тура и игры с зенитом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Важное видео
Ответ Андрей Ватагин
Я посмеюсь в мае
Смется тот кто смеется последним. Краснодар фрева...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий