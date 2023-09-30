«Краснодар» не проигрывает в этой РПЛ – 7 побед, 3 ничьих. Дальше – дерби с «Ростовом»

Теги Ростов Рубин премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Футбол

«Краснодар» еще ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ.

Команда тренера Владимира Ивича обыграла «Рубин» (2:0) в матче Мир РПЛ.

«Быки» продлили рекордную беспроигрышную серию в РПЛ до 16 игр.

Также команда не проигрывает в нынешнем сезоне, в котором одержала семь побед и три раза сыграла вничью в 10 играх.

«Краснодар» набрал 24 очка и находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

Следующий матч команда проведет против «Ростова».

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16 комментариев

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Eugene88
И снова «дерби». Какое еще придумаете? Дерби команд, где есть Михаилы! Дерби северного полушария!
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Сергей48
Краснодар классно на сегодня играет! Не плохой был бы чемпион, на радость Галицкому👍
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ddd-770
Достойно. СНГ заслуживает уважения
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alik055
Ответ Eugene88
И снова «дерби». Какое еще придумаете? Дерби команд, где есть Михаилы! Дерби северного полушария!
Тут больше разговоры о конкуренции городов
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Xm.md
Дерби?
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Алексей Иванов
Дерби у них с кубанью
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Альтависта
Какой дилетант на редакторе затирает про дерби?
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bkp2qqyg9g
Сперцян даже из опорки влияет сильно на игру, хоть и не явно: подача с углового - Алонсо отдает голевую, заброс на Кордобу - предголевая передача.
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Rio de Janeiro
Краснодар вызывает исключительно положительные эмоции как клуб и город.Искренне желаю ему чемпионства)
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Константин Эсперов
Ответ alik055
Тут больше разговоры о конкуренции городов
Даже конкуренции никакой нет . Просто Ростов столица Юга , а в Краснодаре живёт в два раз больше людей ( почти 2 млн ) , но призвать себя милионником не хочет ,чтобы не терять деньги в дотациях .
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Mbest77
Ответ Eugene88
И снова «дерби». Какое еще придумаете? Дерби команд, где есть Михаилы! Дерби северного полушария!
Да нормальная история. Два южных города - миллионика, находятся недалеко.
Похожая история также с Новосибирском и Екатеринбургом
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Caniball
Ростов не побеждает - 6 матчей.
Краснодар - не проигрывает 7.
Но случится может все что угодно.
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utsh44psmr
Дебри - ипподромные состязания на главный приз года для четырёхлетних рысистых (1600 м) и трёхлетних скаковых лошадей (2400 м).
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alexman1996
Ну не удивлюсь, если Валере и с Краснодаром пенку нарисуют, бгг.
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Che подкаст
Краснодар Ростов - это дерби "южных" столиц. пора уже привыкнуть, что есть не только Москва и Питер
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Николай Краснодарский
Краснодар конечно прёт норм. При не самой яркой игре, нет уверенного доминирования даже с командами из низа таблицы, делает результат. Защита хороша, всего 3 мяча в 10 матчах - это уровень!
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