«Краснодар» не проигрывает в этой РПЛ – 7 побед, 3 ничьих. Дальше – дерби с «Ростовом»

«Краснодар» еще ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ.

Команда тренера обыграла « » (2:0) в матче Мир .

«Быки» продлили рекордную беспроигрышную серию в РПЛ до 16 игр.

Также команда не проигрывает в нынешнем сезоне, в котором одержала семь побед и три раза сыграла вничью в 10 играх.

« » набрал 24 очка и находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата.

Следующий матч команда проведет против « ».

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