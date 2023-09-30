«Краснодар» не проигрывает в этой РПЛ – 7 побед, 3 ничьих. Дальше – дерби с «Ростовом»
«Краснодар» еще ни разу не проиграл в этом сезоне РПЛ.
Команда тренера Владимира Ивича обыграла «Рубин» (2:0) в матче Мир РПЛ.
«Быки» продлили рекордную беспроигрышную серию в РПЛ до 16 игр.
Также команда не проигрывает в нынешнем сезоне, в котором одержала семь побед и три раза сыграла вничью в 10 играх.
«Краснодар» набрал 24 очка и находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата.
Следующий матч команда проведет против «Ростова».
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Краснодар - не проигрывает 7.
Но случится может все что угодно.