«Слышь, петушок, будь осторожен в высказываниях о судьях». Экс-арбитр Ла Лиги рассказал об угрозах со стороны Негрейры

Бывший испанский арбитр обвинил Хосе Негрейру в угрозах.

Серхи Альберт Хименес, экс-арбитр арбитр чемпионата Испании в 1987-1990 годах, дал показания Гражданской гвардии по «делу Негрейры» и заявил, что на него оказывалось давление со стороны вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF

«Негрейра позвонил мне, когда я работал на TV3, и сказал знаменитую фразу: «Слышь, петушок, будь осторожен в своих высказываниях о судьях, потому что с тобой может что-то случиться». Я ответил в таком же тоне и сказал ему, чтобы он не промахивался с первого раза, потому что я не промахнусь.

Для меня это угроза. И она может исходить от окружения Негрейры. Его сын знал, что и у меня есть место на той же парковке, что и у него. Мы даже пересекались на встречах владельцев.

Я очень удивлен, что они оставили пулю на моем парковочном месте. Я узнал об этом в прошлый четверг. Сосед, который был на парковке, тоже увидел ее. Они позвонили в службу и приняли заявление», – рассказал Хименес.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами . С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Недавно судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре привели к «системной коррупции» в судейском комитете.

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