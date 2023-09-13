«Слышь, петушок, будь осторожен в высказываниях о судьях». Экс-арбитр Ла Лиги рассказал об угрозах со стороны Негрейры

Теги Барселона Ла Лига происшествия судьи брань Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Бывший испанский арбитр обвинил Хосе Негрейру в угрозах.

Серхи Альберт Хименес, экс-арбитр арбитр чемпионата Испании в 1987-1990 годах, дал показания Гражданской гвардии по «делу Негрейры» и заявил, что на него оказывалось давление со стороны вице-президента технического комитета судей (CTA) RFEF

«Негрейра позвонил мне, когда я работал на TV3, и сказал знаменитую фразу: «Слышь, петушок, будь осторожен в своих высказываниях о судьях, потому что с тобой может что-то случиться». Я ответил в таком же тоне и сказал ему, чтобы он не промахивался с первого раза, потому что я не промахнусь.

Для меня это угроза. И она может исходить от окружения Негрейры. Его сын знал, что и у меня есть место на той же парковке, что и у него. Мы даже пересекались на встречах владельцев.

Я очень удивлен, что они оставили пулю на моем парковочном месте. Я узнал об этом в прошлый четверг. Сосед, который был на парковке, тоже увидел ее. Они позвонили в службу и приняли заявление», – рассказал Хименес.

Напомним, прокуратура обвиняет «Барселону» в коррупции в связи с выплатами Негрейре. С 2001 по 2018 год, по подсчетам прокуратуры, было выплачено 7,3 миллиона евро.

Недавно судья Хоакин Агирре, ведущий дело Негрейры, заявил, что выплаты «Барселоны» Негрейре привели к «системной коррупции» в судейском комитете.

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12 комментариев

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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Какие-то мафиозные разборки. Барселона - это не мафиозная организация случаем?
+5
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alex1382
Ответ GuruFutbola
А как еще назвать промчкашнего судью?)
так же как и юзера под ником ГуруФутбола
+3
0
+3
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Леван Мкртчян
Ответ 2vdhrvmmzf
Экс арбитр 1987-1990 годов, обвинения Барселоны с 2001 г., причём тут Барселона вообще?
Да даже в речи на тв о которой идёт тут речь , и из-за которой на него наехал Тебас, нет даже упоминания конкретно Барселоны
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