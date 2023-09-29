Фьюри о Нганну: «Он боец ММА, а я чемпион по боксу. Меня засмеют, если он победит. Это как если бы «МЮ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 7:0»

Тайсон Фьюри провел параллель между его боем с Фрэнсисом Нганну и футболом.

«Риск заключается в том, что его рост – 6 футов и 5-6 дюймов (198-201 см – прим. Sports.ru), его вес – 18-19 стоунов (114-121 кг – прим. Sports.ru), он взрывной панчер.

Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым сильным ударом, так что риск есть.

Но самая большая угроза заключается в том, что я чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а он боец ММА. Что случится, если он победит? Меня засмеют.

Это как если бы « » обыграл « » со счетом 7:0. Как после такого вернуться?» – сказал в эфире TNT Sports, рассмешив экс-защитника манкунианцев .

Напомним, 5 марта 2023 года «МЮ» уступил «красным» со счетом 0:7 в гостях.

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