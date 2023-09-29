Фьюри о Нганну: «Он боец ММА, а я чемпион по боксу. Меня засмеют, если он победит. Это как если бы «МЮ» обыграл «Ливерпуль» со счетом 7:0»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Ливерпуль премьер-лига Англия Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Футбол

Тайсон Фьюри провел параллель между его боем с Фрэнсисом Нганну и футболом.

«Риск заключается в том, что его рост – 6 футов и 5-6 дюймов (198-201 см – прим. Sports.ru), его вес – 18-19 стоунов (114-121 кг – прим. Sports.ru), он взрывной панчер.

Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым сильным ударом, так что риск есть.

Но самая большая угроза заключается в том, что я чемпион мира по боксу в тяжелом весе, а он боец ММА. Что случится, если он победит? Меня засмеют.

Это как если бы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» со счетом 7:0. Как после такого вернуться?» – сказал Фьюри в эфире TNT Sports, рассмешив экс-защитника манкунианцев Рио Фердинанда.

Напомним, 5 марта 2023 года «МЮ» уступил «красным» со счетом 0:7 в гостях.

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18 комментариев

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Zidane 21
так МЮ ещё никто не унижал
+23
-8
+15
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закрыт по беспределу
Цыган знатный весельчак
+14
-2
+12
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llolishe
Ответ Любезный Коссутий
как болельщик МЮ, я оценил шутку. в нынешнем состоянии, это действительно, что-то нереальное. с другой стороны, Ливерпуль же вернулся после 2-7 от какой-то Виллы 🤷‍♂️
Только Ливерпуль тогда с Виллой играл без 3 игроков основы -вратарем был Адриан
А Ливерпуль основой обыграл основной состав Манчестерски

P.S В тот же день Манчестерски Юнайтед 1-6 ТТХ был
+6
-1
+5
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charly001
Ответ Ronaldinho Gaúcho
Ахаахах, эмор зачёт у Тайсона
Самоирония получается для Фьюри , учитывая что он болельщик Манчестер Юнайтед
+4
-3
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llolishe
Черданцев , боксер - кто еще не троллил тенхааговцев?
+3
-3
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Леван Мкртчян
Бадибег)
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pashka_86
Да ты уже и так опозорился когда дал заднюю и испугался драться с Усиком
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wadwill13
во многих странах и в Британии в том числе проф.боксеру запрещено выходить на ринг против любителя или тем более полного нуля в боксе вплоть до тюремного срока. исключение шоу где люди без страховых компаний выступают.
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Bunyod Turgunov
Ответ Under
так штука в том, что и 7:0 в пользу Ливерпуля это что-то нереальное, что в нынешнем состоянии, что в любом другом но вот сошлись звёзды один раз
Ага. За последние пять игр в АПЛ Ливерпуль забил 21 мячей. Один раз проиграл со счётом 2-1 и выиграли со счетами 4-2, 5-0, 4-0 и последний 7-0. Мне кажется это не случайность.
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Under
Ответ Bunyod Turgunov
Ага. За последние пять игр в АПЛ Ливерпуль забил 21 мячей. Один раз проиграл со счётом 2-1 и выиграли со счетами 4-2, 5-0, 4-0 и последний 7-0. Мне кажется это не случайность.
при этом два раза из трёх последних сезонов оказывались ниже в таблице
ну а если вы так уверены, что и в следующий раз Ливерпуль семь забьёт, удачи вам, денег можно немеряно поднять на этом
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Under
Ответ Марат Романов
0-5,4-0,7-0 за два сезона последних.скорее это уже закономерность
рискнёте поставить деньги на это ещё раз?
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