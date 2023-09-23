Фрэнсис Нганну: «Думаю, что Фьюри жульничает с перчатками»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну признался, что подозревает Тайсона Фьюри в мошенничестве.

«Он очень хитер со своими перчатками. Я думаю, что Фьюри жульничает.

Мы обсуждаем это с командой. Несмотря на то, что его перчатки проверяет атлетическая комиссия Великобритании, мы добьемся своего, убедившись, что все будет чисто.

Не говорите мне об этих комиссиях. Если вы хотите, чтобы мы дрались голыми руками, то давайте так и сделаем. Но не впихивайте мне перчатки весом в 10, 8 или 6 унций, потому что они не дают защиты.

Уайлдер уже жаловался на это. Может быть он был неправ, но мы должны в этом убедиться. Я думаю, что мы ничего не потеряем, устроив лишнюю проверку. Особенно, вспоминая все эти слухи.

В мире бокса приходится беспокоиться обо всем. Если кто-то что-то в боксе говорит, то вам лучше перепроверить», – заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

Напомним, что Фьюри и Нганну проведут боксерский поединок 28 октября в Саудовской Аравии.

Фьюри – о Нганну: «Это большой сильный мужик. Если он победит меня, то навсегда обеспечит своих внуков»

Фьюри – о тренировках Майка Тайсона с Нганну: «Человек, в честь которого меня назвали, будет противостоять мне. Это грустно»

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1 комментарий

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SEVEN_
При чем здесь его перчатки, Фьюри не нокаутами прославился а техникой своей.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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