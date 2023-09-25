Фрэнсис Нганну: «Работа ног – главное, чему я научился у Майка Тайсона. Это ключевая вещь в боксе»

Теги Майк Тайсон Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну рассказал, чем научился у Майка Тайсона.

«Работа ног – главное, чему я научился у Майка Тайсона. В боксе все зависит от этого, что и доказал Майк. Когда у тебя есть хорошая база, твой удар будет сильнее.

Всю карьеру он дрался с парнями, похожими на Фьюри. Именно поэтому я обратился к нему по поводу этого боя. Мне кажется, что если я получу хотя бы четверть опыта Тайсона, то мне будет гораздо легче в поединке с Фьюри», — заявил экс-чемпион UFC Фрэнсис Нганну.

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1 комментарий

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Джавез Тилл
Чтобы была видна работа ног в боксе, тебе нужны будут кислородные баллоны, Фрэнсис 😆😆😆
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+5
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